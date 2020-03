IVAN VRDOLJAK: Odlazim s mjesta šefa stranke, a HNS iz Vlade pobijedi li Kovač

‘Hrvatska mora ući u političku fazu gdje nije grijeh da demokršćani i liberali zajedno rade’, kazao je Ivan Vrdoljak

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak najavio je u razgovoru za Hinu da će uskoro otići s mjesta predsjednika HNS-a te da će ta stranka napustiti vladu postane li Miro Kovač predsjednik HDZ-a.

Također govori o planovima za budućnost i vlastitim greškama, niskom rejtingu stranke i cijeni koalicije s HDZ-om, Miroslavu Škori i njegovim izjavama koje ga podsjećaju na poruke s izbora za miss.

Odlazite uskoro s čela HNS-a. Što ćete raditi?

Odlazim s pozicije predsjednika stranke da bih otvorio vrata novoj budućnosti HNS-a. Vratio sam se u poduzetništvo, a politički se vraćam u svoj rodni grad Osijek. 14. ožujka će na Središnjem odboru biti prijedlog kandidata koje Središnji odbor potvrđuje, no kandidacijski postupak traje do 72 sata prije sabora stranke koji je 19. travnja.

Znači li to da se spremate preuzeti osječki HNS i idete li na izbore u 4. izbornoj jedinici?

Sigurno ću s timom ljudi iz svojeg Osijeka, iz osječke organizacije i 4. izborne jedinice raditi parlamentarne izbore, ali da ću preuzimati neke čelne funkcije u Osijeku – to ne. Imamo niz dobrih ljudi tamo i neka oni vode svoj posao, a ja ću im u svemu pomagati. Stranka će konačno odlučiti, no ne isključujem mogućnost da ću biti na izbornoj listi u 4. izbornoj jedinici.

Koga priželjkujete na čelu HNS-a? Kao kandidati se neformalno spominju Alen Leverić i šef saborskog kluba HNS-a Milorad Batinić.

Ne želim izdvajati bilo koga i ne mogu si dati za pravo da ja biram predsjednika stranke. Njega biraju članovi sabora stranke. Novo vodstvo stranke mora zasukati rukave i odraditi veliki posao – moraju vratiti povjerenje HNS-ovih birača. Ja odlazim baš zato da bih otvorio vrata novoj budućnosti HNS-a i mislim da će, tko god preuzme čelnu funkciju, imati puno izazova i ja im želim da budu bolji od mene.

Priređivali ste Matiju Posavca za predsjednika stranke, no on je otišao. Je li Vam žao s obzirom na to da je uživao veliki ugled i među HNS-vcima, ali i kao župan?

Meni je žao što je Matija otišao i što je propustio šansu voditi predvodnika građansko liberalnog centra u Hrvatskoj, no on donosi odluke o svojoj političkoj sadašnjosti i budućnosti, a ja ih respektiram.

Viđate li se s njim?

Sreli smo se jedan-dva puta i vrlo korektno komuniciramo.

Političke su se stranke zadnjih godina demokratizirale kada je riječ o načinu izbora stranačkog vodstva, no u HNS-u još uvijek nema izravnog izbora predsjednika. Planirate li to promijeniti?

To je pitanje za novo vodstvo i ja o tome sigurno neću odlučivati. No, to ima i svojih prednosti i svojih mana. Mislim da uloga političkih stranaka treba biti prvenstveno odnos prema građanima, a ne interni odnosi. Treba što manje vremena gubiti na unutarstranačke izbore i prepucavanja te se koncentrirati na realizaciju programa prema građanima. Ako se posvećujemo isključivo unutarstranačkim odnosima onda je svrha našeg postojanja posve promašena.

U kakvom stanju ostavljate stranku, s obzirom da vam je rejting značajno pao?

Mi danas, uostalom kao što je to i uobičajeno u političkom životu, imamo puno izazova i pred njima ne treba zatvarati oči: nizak rejting, pad energije, odlazak pojedinaca iz stranke… To je sve faza u kojoj je sada HNS ali bile su i druge stranke. I SDP i HDZ su imali istu fazu u svom životnom vijeku i to nekoliko puta. HNS je organizacijski snažna stranka i predvodnik liberalnih politika, ima dvoje izuzetno uspješnih ministara Blaženku Divjak i Predraga Štromara, niz vrlo vrlo uspješnih lokalnih političara i dokazano nudimo stvarna rješenja za stvarne probleme građana.

Koliko Vas je koštala koalicija s HDZ-om i je li Vam žao što ste ušli u nju?

Bilo je teško, stresno i izazovno, ali imalo je svoju svrhu. Dva su velika razloga s kojima mogu biti zadovoljan. Prvo je ono što smo realizirali u Vladi. Naša djeca danas imaju bolje školovanje nego prije tri godine, zbog reforme obrazovanja… Druga stvar je sve ono što je Predrag Štromar napravio u svom ministarstvu. 20.000 obitelji je dobilo, što kroz subvencionirane kredite, što kroz POS-ove stanove svoj novi dom. Imamo gospodarski rast, rasterećeno gospodarstvo.

Hrvatska mora ući u političku fazu gdje nije grijeh da demokršćani i liberali zajedno rade. Ako su demokršćani naslonjeni na liberale onda govore o svojoj proeuropskoj naprednoj politici, a ako su naslonjeni na ekstremne desnice onda govore o tome da će vući Hrvatsku unazad. No jesam li ja sve napravio kako treba? Nisam! Jesam li pogriješio u komuniciranju oko ulaska u Vladu? Apsolutno jesam! Da li me pola države naziva buntovnikom? Da! No kad sve ovo zbrojim smatram da je to buntovništvo bilo buntovništvo sa svrhom.

Paralelno s HNS-om odvijaju se i unutarstranački izbori u HDZ-u. Što će biti s koalicijom pobijedi li primjerice Miro Kovač?

Pratimo što se tamo događa jer je HDZ važna stranka u Hrvatskoj, no izbjegavamo na bilo koji način u to se uključivati. Ako postoji dio HDZ-a kojem ne smeta suradnja s manjinama, liberalima, koji je proeuropski, napredan i demokršćanske politike, i ako postoji drugi dio HDZ-a kojem smetaju manjine, ljudska prava, liberali, onda sigurno taj drugi nije nama prihvatljiv partner. Mislim da je svima jasno, ako Kovač pobijedi na unutarstranačkim izborima onda, ne samo HNS nego i mnogi drugi više neće imati prostor za suradnju s HDZ-om.

Znači izlazite iz Vlade?

Mi sigurno nećemo moći surađivati s ljudima koji osporavaju osnovna građanska i ljudska prava i koji pričaju o tome kako je ‘za dom spremni’ tradicionalni hrvatski pozdrav. Izlazak iz Vlade, pobijedi li Miro Kovač, bit će slijed događaja. Svi ćemo to željeti – i mi i oni.

Hoćete li konačno otkriti čija su imena u ‘tekici’ koju ste nedavno spominjali u kontekstu pregovora s HDZ-ovcima. Je li Milijan Brkić zagovarao koaliciju s HNS-om?

Tada su se vodili mnogi razgovori na političkoj sceni i ja sam razgovarao s mnogim akterima i to ne samo iz HDZ-a. No, odluku o našem ulasku u Vladu donio je Središnji odbor HNS-a sa svim svojim prednostima i manama koje je ta odluka nosila sa sobom. Privatne političke razgovore ne iznosim. Sve to više nije pitanje ni mene, ni Milijana, ni Andreja nego je pitanje je li Hrvatska u ove tri godine bolja nego prije. Ja tvrdim da je i mislim da je to najveći uspjeh.

Na parlamentarne izbore idete sami jer nitko neće s HNS-om. Koliko mandata očekujete?

Mi samostalno izlazimo na izbore, tu smo odluku donijeli davno prije nego što su se počela spominjati bilo kakva savezništva i očekujemo minimalno četiri mandata.No, isto tako, ja nisam ušao u politiku da bih se svidio ostalim političkim akterima. Bit politike je da realiziraš subveniconirane kredite, energetske učinkovitosti, reforme obrazovanja… Možda će neki SDP-ovac reći da ne želi s HNS-om.

Osim u Rijeci gdje su željeli koaliciju sa HNS-om da bi izbjegli izbore. Osim u Osijeku, gdje smo partneri niz godina i jako vole raditi s HNS-om. Tako da su malo u koliziji sami sa sobom. Isto je u koliziji i dio HDZ-a koji govori da i njima nismo prihvatljiv partner osim kad smo u Vladi s njima. Treba prestati biti licemjeran.

Što mislite o Miroslavu Škori kao trećoj opciji?

Ja mislim da o Miroslavu Škori još puno toga trebamo vidjeti, no ono što sada vidim jest da surađuje s ekstremnim desničarima što nama kao liberalima apsolutno nije prihvatljivo. A kada je u pitanju politički sadržaj, njegove mi izjave trenutno izgledaju kao na izborima za miss ‘Ja sam za mir u svijetu’. Pa i ja sam, ali ratuju neki! Drugim riječima, lijepo je željeti, ali treba znati napraviti. U HNS-u svoje programe dokazano realiziramo, a mnogi drugi su spori i neefikasni, a treći još moraju učiti političku stvarnost.

Razgovarala: Tatjana Kolak