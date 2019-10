Isprobali smo online Arena Casino igre na sreću i bilo je stvarno zabavno!

Moram priznati da nisam neki aktivni sudionik u igrama na sreću, ali eto, znatiželja mi nije dala mira pa sam odlučila isprobati kako izgleda zaigrati online casino.

S obzirom da Arena Casino nudi čak do 1000 kuna bonusa u startu i 50 besplatnih vrtnji, odlučila sam iskoristiti te pogodnosti.

Zvuči odlično za osobu poput mene, koja je totalni tudum u svijetu online casino igara. Kako ne znam baš ništa o igranju online igara na sreću, valjalo se malo educirati o pojmovima koje ću susretati igrajući i tako si osigurati da svoj ulog najbolje usmjerim na dobitke.

Logiranje u sam sustav vrlo je jednostavno, ispunite podatke, na mail dobijete link i spremni ste za registraciju. Potrebno je još uplatiti minimalno 50 kn i na taj iznos dodatno dobijete bonus sukladan vašoj uplati.

Kada ste obavili taj korak, spremni ste na igranje. Ipak, kao što sam napomenula na početku, dobro bi bilo proučiti što vas čeka od novih pojmova, kakve pogodnosti imate, pojmove koji se pojavljuju itd.

Nakon logiranja, spremni ste za igranje.

Arena Casino nudi doista ogroman broj igara na sreću: od ruleta, do automata, videopokera, blackjacka, i casino igara pa si možete odabrati nešto po svom guštu. Tu je bitno spomenuti volatilnost igara, koja vam zapravo daje informaciju koliko često možemo očekivati dobitak i u kolikom iznosu bi on mogao biti. Pojednostavljeno rečeno, volatilnost određuje koliko je automat rizičan, a može biti nisko, srednje i visoko.

Mene je odmah privukao dobar stari pasijans, u Arena Casino se zove Patience Casino jer to je nešto što poznajem otprije. Kod Patience Casina sustav vas prvo pita koliko ste spremni uložiti, a sukladno tome dobivate određeni dobitak za svaku kartu koju ste smjestili. Priznajem, ova je igra totalna navlakuša, ali to je O.K. jer je volatilnost niska pa možete igrati jako puno igara bez da potrošite svoj ulog. A ako ste dobri – bit ćete u plusu. Sve u svemu, pasijans je odlična razbibriga, ali i fora način da dignete koju kunu, uz zabavu.

Sustav vam daje i mogućnost demo igranja tako da svaku igru prije nego počnete igrati za pravo, možete testirati i vidjeti je li po vašim mjerilima.

Odlučite li se na online igre, Arena Casino je definitivno najbolji odabir jer uveo najveći bonus dobrodošlice pa već u startu igrate s dobitkom. Upravo je zato najpoznatiji online casino na regionalnoj sceni. Svakako je korisno znati i da vam je pružena korisnička podrška 07-23h.

Stoga, registrirajte se, okušajte svoju sreću, a zabava je zagarantirana!

Sustav vjernosti i VIP klub

Arena Casino nudi i razne promocije namijenjene raznim profilima igrača, a njih lako možete provjeriti u lijevom gornjem kutu ili se jednostavno prijavite na njihov newsletter pa će vas Arena Casino agent redovito obavještavati o pogodnostima na koje imate pravo. Svakako je dobro pratiti njihove specijalne promocije jer ćete tako imati priliku brže skupljati Arena Casino bodove.

Ako postanete vjerni korisnik, Arena Casino će vas pozvati u svoj VIP klub u koji možete ući jedino putem pozivnice s njihove strane. To se, naravno, odnosi na njihove najvjernije korisnike, a neki od kriterija su redovito igranje ili odabir raznolikih igara. Kada uđete u taj klub, VIP tim vam pruža korisničku podršku s raznim pogodnostima, poput personaliziranih pogodnosti. Postoji i nekoliko razina VIP tretmana, a oni će ovisiti o tome koliko AC bodova imate.

Vrste bonusa u Arena Casinu

Casino Bonusi

Bonus je oblik dodatnog novca koji casino daje igračima kako bi imali više novca za igru.

Arena Casino Bonus na uplatu

Arena Casino redovito svoje igrače kroz newsletter (registrirajte se!) i promociju obavještava o bonusima koje mogu ostvariti. Primjerice, ako uplatite unaprijed određeni iznos od, npr. 200 kuna, možete dobiti nagradu u obliku bonusa do 100% i tako se vaših 200 kuna pretvori u 400 kuna novca za igranje.

Arena Casino Bonus bez uplate

Ovo je natraženija vrsta bonusa (što i ne čudi) jer se zapravo radi o besplatnom novcu. Uplata nije potrebna, a možete osvojiti brojne nagrade. Ovakvi bonusi namijenjeni su najaktivnijim igračima.

Arena Casino Bonus dobrodošlice

Oblik bonusa na uplatu i način pozdravljanja novih igrača u casinu. Za prvu uplatu novi igrači bit će nagrađeni bonusom dobrodošlice za dobar početak zabave u Arena Casinu.

Arena Casino Cashback bonus

Cashback je oblik bonusa kojim Arena Casino vraća igraču dio gubitka. U slučaju cashback promocije, uplata mora biti u određenom iznosu i vremenskom razdoblju. U slučaju loše sreće, casino će vratiti određeni postotak gubitaka u obliku bonus novca.

Arena Casino VIP bonusi

Posebni bonusi, dostupni samo za članove VIP kluba. Jednom kada ste dio Arena Casino elite, možete očekivati VIP bonuse na uplatu i besplatne bonuse, pripremljene i pridodane od strane vašeg osobnog VIP menadžera.

Pojmovi

Red hot firepot

Neke igre imaju pored imena i vatru na sličici i to predstavlja vruću dodatnu okladu za jackpot koji vam donosi Gamomat.

Golden nights

GDN znači Golden Nights – (Zlatne noći) jackpot. Igrajući GDN verziju Gamomatovih igara možete dodatno uložiti i možda osvojiti dobitak svakim okretajem.

Imate šansu dodatno se kladiti na svakom okretaju za mogućnost osvajanja jednog od šest bogatih jackpota. GDN vam omogućuje četiri različite visine uloga: 0,20 kn, 0,50 kn, 1 kn ili 2 kn.

Sadržaj donosimo u suradnji s Arena Casinom.