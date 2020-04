ISPOVIJEST ŽENE IZ POŠTE ZA KOJU SE MISLILO DA IMA COVID-19: ‘Mislila sam da je sve u redu, ali onda sam pročitala portale…’

‘Došla sam u poštu da predam te papire, doznake od susjeda i nisam mislila ništa ni reći, ali kad sam došla tamo i dok su one to fotokopirale i jedna i druga, onda sam vidjela da se službenica dira po licu i to i zato sam išla reći da su susjedi ti pozitivni, da nek si ipak za sigurnost dezinficiraju ruke. Nakon par sati na portalima sam pročitala da je u poštu u Zapruđu ušla zaražena žena…’

Nedavno je u medijima “pukla” vijest o zaraženoj ženi koja je ušetala u poštu u zagrebačkom Zapruđu, nešto faksirala te poručila djelatnicama da ima koronu pa da sve dezinficiraju. No, čini se da je nastao nesporazum jer ta žena nije zaražena, a cijelu priču je pročitala u medijima. Ipak, dio o njezinom faksiranju i odlasku u poštu je točan.

Kako bi javnosti pokazala što se dogodilo tog dana za RTL je ispričala kako je priča zapravo tekla. Zbog zaštite identiteta žena je htjela ostati anonimna, a želi još, kako kaže, i da se ne sazna tko je njezin zaraženi susjed čije je dokumente zapravo faksirala.

ŽENA ZBOG KOJE SE ZATVORILA POŠTA NEMA KORONAVIRUS: Pomagala je zaraženoj susjedi

‘Rekla sam ženi u pošti da ne dira papire pa sebe jer je osoba čiji su papiri zaražena…’

“Došla sam u poštu da predam te papire, doznake od susjeda i nisam mislila ništa ni reći, ali kad sam došla tamo i dok su one to fotokopirale i jedna i druga, onda sam vidjela da se službenica dira po licu i to i zato sam išla reći da su susjedi ti pozitivni, da nek si ipak za sigurnost dezinficiraju ruke. Nakon par sati na portalima sam pročitala da je u poštu u Zapruđu ušla zaražena žena i trebalo mi je vremena da shvatim da pišu o meni. Znači, pričale smo normalno i znala je o čemu se radi, ne znam kako je na kraju sve to izokrenuto”, ispričala je žena za RTL.

Policija je srećom brzo riješila problem i pošta je u četvrtak radila normalno. Ona je jutros zaraženim susjedima odnijela namirnice. Kaže da stavi rukavice i masku te im ostavi što trebaju pred vratima i makne se na stepenice. Oni potom to preuzmu isto s maskom i rukavicama te nemaju nikakav kontakt, objašnjava žena.

Nažalost, u pošti u Zapruđu došlo je do pokvarenog telefona, no srećom stvar je riješena. A ova gospođa iz pošte kaže, i dalje će pomagati susjedima, što je na kraju krajeva i najvažnije.

ŽENA KOJA JE DOŠLA U POŠTU U ZAPRUĐU IPAK NIJE ZARAŽENA KORONAVIRUSOM: Žena na šalteru je krivo shvatila