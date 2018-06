ISPOVIJEST MIGRANATA U KOJE JE PUCALA HRVATSKA POLICIJA: ‘Tražili smo Hitnu, a oni su nas tukli’

‘Roditelji djece navode kako su vikali ‘Ambulans! Ambulans!’, želeći time reći policiji kako je djeci potrebna hitna medicinska skrb, no kažu da je jedan od policajaca izvadio pištolj, uperio ga u roditelje i rekao ‘Shut up! Shut up!’. Iako je bio mrak, obitelji navode kako se krv mogla vidjeti po djeci i odjeći, te da je krvi bilo i po cesti.’

Članovi inicijative “Are You Syrious?”na svom su Facebook profilu objavili informacije vezene uz događaje u Donjem Srbu gdje su u jurnjavi i pucnjavi za švercerom ljudima ozlijeđeni 12-godišnji dječak i djevojčica, migranti koji su sa svojim obiteljima bježali prema drugim zemljama Europske unije. U pucnjavi je pritom ranjeno još nekoliko migranata.

“Mislili smo da dolazimo na sigurno, a dočekali su nas mecima”, kazali su migranti i obitelji ranjenih koji su razgovarali s članovima Inicijative u prihvatilištu za tražitelje azila Porin, u koji su trenutno smješteni.

“U razgovoru su nam rekli nekoliko zabrinjavajućih stvari – prije svega to da su sve ranjene osobe u kombiju stajale, uključujući dvanaestogodišnjeg dječaka iz Iraka koji je zadobio prostrijelnu ranu lica, njegovog oca koji je zadobio ranu od metka u donjem dijelu leđa te dvanaestogodišnju djevojčicu koja je zadobila prostrijelnu ranu trbuha i ramena”, otkrivaju iz Inicijative podsjećajući da su 15 od 29 migranata bila djeca od kojih je najmlađe imalo samo četiri godine.

Migranti su opisali da ih je policija po izlasku iz kombija, po kojem je ranije pucala, tukla.

“Kako su izlazili, navode da ih je policija udarala. Udarali su muškarce, uključujući i ranjenoga oca. Roditelji djece navode kako su vikali ‘Ambulans! Ambulans!’, želeći time reći policiji kako je djeci potrebna hitna medicinska skrb, no kažu da je jedan od policajaca izvadio pištolj, uperio ga u roditelje i rekao ‘Shut up! Shut up!’. Iako je bio mrak, obitelji navode kako se krv mogla vidjeti po djeci i odjeći, te da je krvi bilo i po cesti. Bili su primorani sjesti te svaki puta kada bi netko pokušao ustati, vikali bi ‘Sit down!’”, prenose informacije iz Inicijative “Are You Syrious?” navodeći kako je Hitna ranjenu djecu prevezla bez pratnje roditelja, a ostale prebacila u prostorije koje su opisali kao zatvor gdje su muškarci i žene bili odvojeni. Migranti tvrde kako su im dali da potpišu neki papir bez da im ga je itko preveo. Jednako tako ni u kom trenutku nisu dobili prevoditelja, a jedino što opisuju kao lijepo jest to da su roditelji ranjene djece drugog dana odvedeni u hostel.

“Are You Syrious?” je o svemu izvijestila Ured Pučke pravobraniteljice i Pravobraniteljice za djecu te je uložio pritužbu na rad unutarnjoj kontroli MUP-a.