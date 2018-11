IPAK RJEŠENJE ZA UČENIKA KOJI JE PRIJETIO SMRĆU KOLEGAMA: ‘Ne bude li se sad ovo poštivalo, spremni smo djecu ispisati’

‘Već se jednom dogodilo da je on otišao iz razreda pa je vraćen. Ne bude li se sad ovo poštovalo, vjerujem da ćemo opet ići u tzv. štrajk, odnosno bojkot, pa možda čak i prebaciti djecu u drugu školu’, poručuju roditelji zlostavljanih učenika iz Osnovne škole ‘Tin Ujević’ iz Osijeka

Otkako je u Osnovnoj školi “Tin Ujević” prošle srijede 12-godišnji F. K. skalpelom prijetio da će ubiti svoje kolege, a potom i sebe, a što je bila kulminacija njegova višegodišnjeg maltretiranja, učenici 5.b razreda tek su jučer sjeli u svoje klupe. Nakon toga ih, naime, roditelji iz straha nisu željeli pustiti u školu.

U međuvremenu su se u problem uključile mjerodavne institucije pronašavši i prijelazno rješenje, a to je da je 12-godišnji F.K. udaljen s nastave te je počeo s nastavom “jedan na jedan” u suprotnoj smjeni.

Potvrdila je to Glasu Slavonije Kristina Knežević, majka učenice iz njegovog razreda koja je također otkrila da bi F.K. nastavu u suprotnoj smjeni od svog razreda trebao pohađati sve dok ne dobije mjesto u školi “Vijenac” gdje rade s djecom s poremećajima u ponašanju.

Situacija od koje strahuju

“To rješenje za sada nam se čini dobro, no vjerujte da smo još uvijek svi u strahu i većina nas svoju će djecu voditi u školu, što je apsurdno u petom razredu”, ispričala je Knežević dodajući kako roditelji pušu i na hladno te da će ustrajati na svojim zahtjevima i pod cijenu da moraju ispisati svoju djecu iz škole.

“Već se jednom dogodilo da je on otišao iz razreda pa je vraćen. Ne bude li se sad ovo poštovalo, vjerujem da ćemo opet ići u tzv. štrajk, odnosno bojkot, pa možda čak i prebaciti djecu u drugu školu”, poručila je Knežević.

Ipak, neslužbeno se doznaje, potrebe za tim neće biti jer je i dječakova majka, kako doznajemo od Vlaste Radaković, zamjenice ravnateljice Centra za socijalnu skrb Osijek, suglasna da njezino dijete više ne pohađa OŠ “Tin Ujević”, odnosno da se čeka premještaj u OŠ “Vijenac”, ali ne prije nego što se za to stvore svi potrebni preduvjeti.

Majka poduzela korake, čeka se Ministarstvo

“Majka još od rujna dijete vodi u Centar za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti Osijek, vodi ga liječniku i vidjet ćemo kako se situacija bude razvijala nadalje, no Centar nije majci izricao mjeru obiteljsko-pravne zaštite. Centar nije bio pozvan u školu na sastanak i mi za sada nemamo nikakvih elemenata za kakvo poduzimanje”, poručila je Radaković dodajući da će CZSS Osijek intervenirati ako dođe do premještaja u OŠ “Vijenac”, a majka to ne bude željela poštovati.

No, prijalaz u drugu školu nemoguć je do rujna 2019. i to na temelju odluke Ureda državne uprave Osječko-baranjske županije, dok o ranijem premještaju može odlučiti Ministarstvo koje se još nije izjasnilo, a koje bi onda trebalo donijeti odluku i o ekipiranju stručne službe.