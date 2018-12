LIDER LIJEVOG BLOKA: ‘ZG skupština je u Plenkovićevim rukama, a ministar Kuščević je Bandićev asistent za pravna pitanja’

Razgovarali smo s Tomislavom Tomaševićem, liderom platforme “Zagreb je naš!” o oporbenom planu za rušenje Milana Bandića i najvećim problemima u gradu Zagrebu

Iako se činilo da je većina u zagrebačkoj Gradskoj skupštini na rubu pucanja, da je moguć instantni pad koalicije HDZ-Bandić Milan, nakon što su “Neovisni za Hrvatsku”, odnosno Zlatko Hasanbegović i Bruna Esih, otkazali podršku Milanu Bandiću zbog posjeta Dragana Markovića Palme, predsjednika Skupštine srpskog grada Jagodine, do toga nije došlo jer je oporba odlučila “tehnički” odraditi sjednicu do kraja ako gradonačelnik povuče s dnevnog reda sve točke koje je predložio, da bi procedura krenula dalje, da bi se održala naredna sjednica Skupštine, zakazana za 13. prosinca, na kojoj će se raspravljati o proračunu grada za sljedeću godinu. A to je, smatra oporba koju čini Klub zastupnika lijevog bloka (Zagreb je naš!, Nova ljevica, Radnička fronta, Za grad), SDP, Glas i HSLS/NLZ, jedini put za “rušenje Bandića.”

No, nije li to previše tehniciranja? Ili, je li uopće moguće rušenje većine u Skupštini s obzirom na to da Bandić ima najjačeg mogućeg saveznika, Plenkovićev HDZ? O tome, ali i o stanju u gradu Zagrebu, o najvećim problemima grada, te ima li izgleda da ikada budu riješeni, razgovaramo s Tomislavom Tomaševićem, mladim političarem koji se s platformom “Zagreb je naš!” na posljednjim lokalnim izborima u kratkom vremenu uspio nametnuti kao jedan od ključnih oporbenih lidera u Zagrebu. U Skupštini se ne štedi: bio je već doslovno izbačen sa sjednice zbog inzistiranja na pitanju upućenom Milanu Bandiću, a vijećnik iz Hasanbegovićeva kluba htio ga je ušutkati i šakama.

NET.HR: Možete li preciznije pojasniti što se krije iza ovog tehniciranja sa sjednicama Skupštine? Zašto želite čekati raspravu o proračunu? Zašto niste već sada pokušali srušiti većinu u Skupštini?

TOMAŠEVIĆ: Postoje tri načina da se raspusti Skupština i da se ide na nove izbore za Skupštinu. Za sva tri načina treba 26 ruku, ali samo jedan način je put za rušenje Bandića s pozicije gradonačelnika. U posljednjih tjedan dana konzultirali smo brojne pravne stručnjake i sigurni smo da je ovo jedini put bez ikakvih pravnih rizika oko tumačenja zakona. Prvi način s pisanom ostavkom 26 zastupnika je proceduralno kompliciran, no bitnije je da se ne bi brojio kao jedan od dva zakonska koraka za rušenje Bandića s vlasti.

Za rušenje kvoruma sljedećih 90 dana također treba 26 ruku i isto tako se ne bi brojio kao zakonski korak prema smjeni gradonačelnika s vlasti, a 26 ruku treba i za treći način koji je neizglasavanje gradonačelnikova proračuna. Za sva tri scenarija treba jednaki broj ruku, no zakonski jedino scenarij neizglasavanja proračuna dovodi do takvih izbora za Skupštinu nakon kojih novoizabrana Skupština može ponovno odbaciti Bandićev proračun i time ga poslati na prijevremene izbore. Sjednica se trebala održati 6. prosinca, ali predsjednik Skupštine, Andrija Mikulić, unatoč našem protivljenju, odlučio je da će se sjedinca održati 13. prosinca.

NET.HR: Ali tako dajete vremena Milanu Bandiću i HDZ-u da se pregrupiraju, da popune većinu koju im je ugrozio odlazak Hasanbegovićeve ekipe…

TOMAŠEVIĆ: I u slučaju druga dva scenarija to bi trajalo do kraja prosinca, a možda i dulje u scenariju uzastopnog rušenja kvoruma. U svakom slučaju Bandić i HDZ imaju još nešto vremena, ali jedini pravno sigurni scenarij za rušenje Bandića jest rušenje proračuna. Nemojte zaboraviti da on ima na svojoj strani lex šerif i autora tog zakona, ministra Lovru Kuščevića, kao interpretatora svih pravno nejasnih situacija – Bandiću u korist. Ne želimo se uopće dovesti u situaciju da ovisimo o pravnoj, a zapravo političkoj interpretaciji ministra Kuščevića.

NET.HR: Zašto mislite da biste sada mogli srušiti većinu u Skupštini? Zašto mislite da je sada moguće rušiti Bandića?

TOMAŠEVIĆ: Moguće je. Čista matematika. Ako imamo četiri oporbena kluba i troje nezavisnih zastupnika, a sva četiri oporbena kluba su najavila da će glasovati protiv proračuna kao i dvoje nezavisnih zastupnika, a i Hasanbegović je rekao da će glasovati protiv – ako tako i bude jasno je da on ne može proći.

NET.HR: Ali pustimo matematiku. Vi znate da kad je Bandić u pitanju matematika rijetko štima. Da je moguće da se još neki oporbeni vijećnici predomisle i prijeđu kod njega.

TOMAŠEVIĆ: Sve je moguće. Ali govorim o scenariju koji se temelji na izjavama zastupnika.

NET.HR: I u slučaju novih izbora vi vjerujete da bi došlo do značajnog preokreta, da bi Bandić bio poražen?

TOMAŠEVIĆ: Vjerujem u to. Vjerujem da bi oporba dobila više mandata. Sadašnji saziv Skupštine uostalom ne odražava pravu volju birača jer je ta volja već narušena prebjezima iz drugih stranaka k Bandiću.

NET.HR: Mislite da Bandić više nije tako siguran iako je relativno malo prošlo od prošlih izbora na kojima je pobijedio?

TOMAŠEVIĆ: Uvjeren sam u to.

NET.HR: Zašto? Mislite da nije više tako popularan među svojim dugogodišnjim sigurnim glasačima?

TOMAŠEVIĆ: Prije svega, zato jer nikada do sada nije imao ovako ozbiljnu oporbu, oporbu koja demistificira i demontira njegov model vladanja Zagrebom. Ranije je bilo situacija u kojima on nije imao većinu u Skupštini, ali je on lako veslao kroz to, nije se time zamarao, a sada on ima većinu, a trpi neprestane udarce. Ljudi su počeli osvješćivati kako on kupuje druge političare, kakav je to koncept vladanja.

Drugo, znam da je mnoge njegove glasače odbilo ono njegovo inzistiranje na promjeni imena Trga maršala Tita. Po gradskim vijećima njegovi vijećnici su vrlo različito glasovali. To nije prošlo tako glatko bez obzira što se on trudio to prikazivati kao svoju veliku pobjedu. Uostalom, na posljednjim izborima on nije pobijedio glatko. Već tu se vidjelo da pada njegova popularnost.

NET.HR: Koje oporbene akcije iz Skupštine vi smatrate najuspješnijima? Što mislite, čime ste posebno uzdrmali Bandića?

TOMAŠEVIĆ: Razotkrivali smo sustavno mnoga njegova Potemkinova sela. Dok je on tvrdio da se gradi, mi smo jasno uspjeli pokazati da se – ne gradi. Upozoravali smo i upozoravamo i dalje na potpuni kolaps i nefunkcionalnost sustava gospodarenja otpadom. Bandiću se dogodilo na kraju da mu prosvjeduju ljudi iz četvrti u kojima on ima većinu zbog postrojenja za zbrinjavanje otpada. Sve ono čime se nije bavio petnaest godina, ili je skrivao da se time ne bavi, sada mu je puknulo u lice. Ljudi su to osvijestili. Vidite i po javnim okupljanjima da ga se ne dočekuje kao nekad, da ima sve više zvižduka. Bandić nije više ono što je bio i uvjeren sam da je moguća promjena.

NET.HR: Što vi izdvajate kao najteže probleme u Zagrebu?

TOMAŠEVIĆ: Prvo, katastrofalno upravljanje gradskim Holdingom. Gradonačelnik i dvoje njegovih najbližih suradnika su cijela skupština cijelog Holdinga koji je među najvećim poslodavcima u državi i nema nikakvog ozbiljnog nadzora nad poslovanjem Holdinga, zapošljavanjem itd. Radi se o tvrtki s pet milijardi kuna prihoda iz džepova svih građana, a gradonačelnik koristi taj Holding za svoje političke i “kumske” projekte, od zapošljavanja do dogovaranja poslova.

Zbog izostanka kontrole javnih nabava Holding gubi nekoliko stotina milijuna kuna, prema podacima CMS-a i Centra za istraživanje korupcije iz Budimpešte. Tu se baca novac na nepotrebne projekte ili projekte koji nikada neće biti završeni ili se pogoduje odabranim izvođačima radova. Bandić je Klub zastupnika u Saboru pretvorio u svoj privatni projekt koji održava očito uz pomoć novca iz gradske blagajne. Klub je njegova svojevrsna polica osiguranja od pravosudnog progona i za politički dogovor s HDZ-om, a sve na račun građana Zagreba.

Drugo, otpad. Sada smo imali eklatantan problem s plastičnim otpadom, ali cijeli sustav gospodarenja otpadom je apsolutna crna točka grada Zagreba. Gradonačelnik ne poštuje rokove koje je sam sebi postavio. Odlučili su se za najjednostavniji model zbrinjavanja koji mi ne podržavamo jer neće doći do poboljšanja recikliranja, metodu u kojoj nema naplate prema stvarno odloženoj količini miješanog otpada, ali niti taj najjedostavniji model ne može provesti do kraja i kako treba. Spremnici nisu podijeljeni kućanstvima do ljeta što je Bandić stalno obećavao itd. Dogodio se posvemašnji kaos, ne poštuju se rokovi EU-a, i uslijedit će penali.

Treće, kaos u prometu. Čak 18 godina nije izgrađen niti metar tramvajske pruge. Cestovna regulacija nije riješena, dižu se cijene parkinga po cijelom gradu bez sustavnih rješenja, krenuli su radovi oko rotora, a to nije projekt koji će riješiti čepove, nego će ih samo premjestiti na druge točke itd., itd. Istodobno, ne gradi se Jarunski most koji bi mnogo više rasteretio promet. Četvrto, a to je posebno sramno: Bandić nekoliko puta više novca misli utrošiti na nove spomenike umjesto u izgradnju i uređivanje postojećih vrtića za djecu predškolske dobi. I tako dalje. Mogao bih nabrajati unedogled.

NET.HR: Jeste li ikoji od tih problema uspjeli barem načeti kroz svoj rad u Skupštini?

TOMAŠEVIĆ: Jesmo. Sigurno smo uspjeli osvijestiti kod značajnog dijela građana da mnogo toga što forsira Bandić nije u redu. Da može i mora biti drugačije. Isto tako smo uspjeli spriječiti neke privatizacije komunalnih usluga koje su toliko bile sporne da smo u to uspjeli uvjeriti čak i neke zastupnike vladajuće većine.

NET.HR: A dobiti neke odgovore, učiniti npr. proces u Holdingu transparentnijima?

TOMAŠEVIĆ: Tražili smo da se uprava gradskih poduzeća bira na temelju javnog natječaja, da se u nadzornim odborima proširi društveni nadzor kroz predstavnike korisnika komunalnih usluga kako bi se smanjilo curenje novca kumovima. Za sada to ne prolazi. Čak i neke naše inicijative koje su bile prihvaćene na Skupštini su izigrane. Primjerice, kada je Klub zastupnika lijevog bloka na inicijativu Radničke fronte tražio otkup potraživanja radnika tvrtki u stečaju, prijedlog je izglasan, ali onda je gradonačelnik tražio da se odluka stavi izvan snage i zastupnici Neovisnih za Hrvatsku su poslušno promijenili mišljenje.

NET.HR: Koji Bandićev potez iz razdoblja od kada ste u Skupštini vas je posebno iznenadio? Što je bilo najbizarnije?

TOMAŠEVIĆ: Uh.. .teško je izdvojiti nešto posebno. Cijeli način njegova rada je šokantan. Na svakoj sjednici Skupštine vi slušate i gledate kako odlazi barem deset milijuna kuna u vjetar… Samo na to da nešto nije plaćeno na vrijeme, da je netko tužio, mada se znalo da će tužiti, pa se onda plaća dug s kamatom i sudskim troškovima itd. Rasipanje novca. Mada sam bio spreman na svašta, ipak me to šokiralo. Evo još jednog primjera. Terme Zagreb. Pokrenuo se projekt, potrošeni su milijuni na plaće stranačkih kadrova ljudi da bi Grad Zagreb sad ugasio to poduzeće nakon što je prije nekoliko godina dopustio da se sumnjiva privatna tvrtka upiše u koncesiju nad tim prirodnim dobrom. I nitko ne odgovara za ništa.

NET.HR: Vjerujete li da će žičara na Sljemenu biti ikada izgrađena?

TOMAŠEVIĆ: Vjerujem da hoće. Ali za vrijeme mandata nekog drugog gradonačelnika.

NET.HR: Koliko je u ovom trenutku već utrošeno na projekt žičare?

TOMAŠEVIĆ: Nekoliko desetaka milijuna kuna. Ali to je manji problem, 11 godina čekamo žičaru, a toliko toga još nije napravljeno, ni iz faze pripreme. Sve se to pretvara u igrokaz. A u igrokazu sa žičarom posebno zabavnu ulogu ima HDZ. Prvo kažu 2016. da će podržati proračun za 2017. jedino ako se iznos za žičaru poveća sa 10 na 40 milijuna kuna. Onda gradonačelnik onom “Nije beg cicija”, stavi 50 milijuna kuna. Da bi se ipak u realizaciji proračuna 2017. ta stavka smanjila sa 50 na samo pet milijuna kuna i HDZ to opet usvoji. Isti igrokaz se ponavlja prije izglasavanja proračuna za 2018. godinu da bi prije nekoliko dana bilo glasovanje za izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci 2018. i tu je bilo od planiranih 128 milijuna kuna za žičaru utrošeno samo šest milijuna. I HDZ opet glasuje za. Licemjerno. Jadno.

NET.HR: Koja je tajna te velike ljubavi HDZ-a i Bandića?

TOMAŠEVIĆ: Očito interesna. Dijelom kroz gradska poduzeća, kroz gradsku upravu, kroz poslove koji se dogovaraju, zapošljavanja.

NET.HR: Što vi mislite: zašto je Milan Bandić zvao u posjet Dragana Markovića Palmu?

TOMAŠEVIĆ: Naravno da je neuvjerljivo da nije znao tko je Palma. Mislim da su svi dobro sve znali. Smatram da je i to bila svojevrsna igra, da je to dio planiranog razdvajanja Bandića i Hasanbegovića. Bandić puca na predsjedničke izbore i želio se otarasiti krajnje desnice. A i Hasanbegoviću njegovi predbacuju taj brak s Bandićem… Dakle, i jednima i drugima odgovara rastanak i zato se to sada ovako odigralo. Bandić bi opet htio malo širine, više bi lovio oko centra.

NET.HR: A mislite da taj njegov san o predsjedničkim izborima ima smisla? Već je jednom propao i doživio fijasko, a bio je mnogo manje nepopularan…

TOMAŠEVIĆ: Mislim da nema šanse. Bandić je postao mjera za političku trgovinu. Jednog dana ćemo političku trgovinu mjeriti u “bandićima…” To je sada jasno u širokoj javnosti i mislim da je njegov san da bi mogao išta učiniti na predsjedničkim izborima posve neutemeljen, ali mu je to korak prema ponovnom osvajanju nekoliko zastupnika u Saboru. On se trudi, vidite da jurca po Hrvatskoj i troši gradski novac na poklone po cijeloj Hrvatskoj, gradi spomenike…, ali mislim da mu je sve uzalud.

NET.HR: A što ako ipak nadopuni svoju većinu u Skupštini i osujeti vaš plan da ga rušite na proračunu?

TOMAŠEVIĆ: Sve je moguće. On je ipak majstor političke trgovine.

NET.HR: Što mislite o političarima koje Milan Bandić ipak i unatoč svemu uspijeva dovesti i dovoditi u svoj Klub?

TOMAŠEVIĆ: To su ljudi koji su svjesno završili svoju političku karijeru.

NET.HR: Je li to posao za DORH?

TOMAŠEVIĆ: Apsolutno.

NET.HR: Koliko je Bandić važan Plenkoviću?

TOMAŠEVIĆ: Gradska Skupština je zapravo u Plenkovićevim rukama. Predsjednik Skupštine Andrija Mikulić funkcionira direktno u dogovoru s vrhom HDZ-a, a ministar Lovro Kuščević je svojevrsni Bandićev asistent za pravna pitanja. Ministar je prekinuo 25 godina dugu praksu da tajnika/cu Gradske skupštine bira Skupština, dapače, proglasio je to prije nekoliko mjeseci nezakonitim, i odredio je da je bira – gradonačelnik. Zamislite kako bi to izgledalo u slučaju kohabitacije, da u Skupštini većinu ima oporba: tajnica/tajnik koju bira gradonačelnik vodi stručnu službu koja oporbi treba davati pravne savjete kako da ruši gradonačelnika?!

NET.HR: Da su sutra izbori u Zagrebu, što mislite kako biste prošli? Vaš lijevi blok?

TOMAŠEVIĆ: Kad smo stupili na političku pozornici htjeli smo razbiti taj Bandićev komunikacijski kod, maknuti se od doskočica i ponuditi sadržaj. S obzirom na to da nitko od nas nije bio vezan poslovima za gradske službe, što je bio problem mnogih iz prijašnje “oporbe”, bili smo mnogo odlučniji. Nastojimo biti ozbiljni, odgovorni i odnositi se s poštovanjem prema građanima i javnosti. Od nas, za razliku od nekih drugih oporbenih stranaka, nećete čuti da je izgradnja kanalizacije u prigradskom naselju “kupnja birača”. To nije problem.

Problem je kako se gradio, je li bilo transparentno, je li bilo pogodovanja itd. Nastupamo drugačije nego bilo koja druga Bandićeva oporba, mislim da smo sada kroz rad u Skupštini, ali i na terenu mnogo pokazali. Mi isto želimo graditi kanalizaciju i asfaltirati ceste u rubnim naseljima. Važno je samo kako se to radi. Ili oko odlagališta. Baš me zanima bi li Jakuševac izgledao ovako i dobio gradsku dozvolu da radi do 2029. godine da je u podsljemenskoj zoni ili na Pantovčaku. Mi to govorimo bez pardona. Vjerujem da je to prepoznato i da bismo imali odličan rezultat na izborima.

NET.HR: Biste li vi bili opet kandidat za gradonačelnika?

TOMAŠEVIĆ: Nismo o tome još razgovarali, a ako govorim u ime platforme “Zagreb je naš!”, odluku o izbornim kandidatima donose svi članovi platforme. Takvu odluku treba usuglasiti i s koalicijskim partnerima iz Lijevog bloka.

NET.HR: Imate li s platformom “Zagreb je naš” planova na nacionalnoj razini?

TOMAŠEVIĆ: Radimo, razgovaramo i s drugim građanskim inicijativama i pojedincima diljem Hrvatske s ambicijom da gradimo platformu i na nacionalnoj razini.