Imate li u svome mobitelu hitan ICE broj?

Na molbu liječnika i spasilaca, Međunarodni crveni križ pokrenuo je inicijativu da svaka osoba u imenik svoga mobilnog telefona upiše broj osobe koju treba nazvati u slučaju nesreće ili prijeke potrebe.



Naime, iako svi uz sebe imamo mobilni telefon, u slučaju nesreće spasiocima je nemoguće iz mnoštva imena u imeniku telefona izdvojiti one koje će obavijestiti što se dogodilo, piše HRT.

Međunarodni pseudonim pod kojim treba upisati broj osobe koju će nazvati spasioci, liječnici, vatrogasci ili policija je ICE. To je skraćenica od izraza in case of emergency, odnosno u hitnom slučaju.

Ako želimo da se u slučaju nesreće obavijesti više osoba, kontakt-brojevi se u mobilni telefon upisuju pod nazivom ICE 1, ICE 2, ICE 3.