IMAMO LI RAZLOGA ZA STRAH? Evo kako bi mogla funkcionirati aplikacija za praćenje: Domaći stručnjaci rekli su svoje mišljenje

Često spominjana aplikacija za praćenje koronavirusa uskoro bi mogla doći i u Hrvatsku. No, nije riječ o nikakvom praćenju građana, već o dobrovoljnoj aplikaciji koju svatko može skinuti na svoj pametni telefon.

Prednosti i mane, te kako uopće funkcionira aplikacija koja se još ne može skinuti u Hrvatskoj, ali je prisutna u mnogim zemljama?

Zazvoni mobitel i stigne poruka: “Bili ste u kontaktu sa zaraženom osobom. Molim vas testirajte se ili idite u samoizolaciju”. Tako bi to uskoro moglo izgledati i u Hrvatskoj. Ako zaživi, javlja RTL.

Na dobrovoljnoj bazi

Struka u aplikaciji za praćenje korone ne vidi nikakav problem, jer je dobrovoljna pa ju uspoređuje s mnogim drugim.

“One aplikacije za trčanje, sve one aplikacije koje omogućuju roditeljima da znaju gdje su njihova djeca, s kim se druže, koje su također na dobrovoljnoj bazi, onda one aplikacije za traženje različitih parova to sve funkcionira na neki način da aplikacije prate gdje se nalazite onda i onda netko tko ima iste slične interese vas spaja”, rekao je Alen Delić, konzultant za informacijsku sigurnost.

U mnogim zemljama već se može instalirati. Mlada glumica Asja koja se iz BiH doselila u Ameriku aplikaciju već ima na svom telefonu.

“Vrlo je jednostavna. Razlika između ove aplikacije i druge je u tome što ova iziskuje dosta privatnih pitanja iz vašeg života, osobnih podataka i zdravstvenog stanja. Radi na principu par pitanja, i kad ispunite sva pitanja, unesete svoje osobne podatke, i svaki dan svoje zdravstveno stanje. Ukoliko ste došli u susret s nekim tko je zaražen koronavirusom, dobit ćete anonimnu notifikaciju na telefonu”, poručila je Asja Jackson iz Massachusettsa.

Stručnjaci tvrde: Aplikacija za praćenje koronavirusa nije problematična

Jednom kad ju skinete aplikacija se s drugim korisnicima spaja bluetoothom. Dovoljno je samo da su korisnici udaljeni metar i pol, 15 minuta. I ako ste u blizini osobe s koronom, stići će vam poruka.

“U Americi gdje sam ja trenutno, točnije u državi Massachusetts sve je više aktivnija i ja mislim da su ovdje ljudi dosta upoznati sa samom aplikacijom. Ja sam trenutno u sedmom mjesecu trudnoće i nije lako biti zatvorena u četiri zida, ali ja se nadam da nam bolji dani slijede”, rekla je Asja Jackson iz Massachusettsa.

Još vlada nepovjerenje

U mnogim zemljama i dalje vlada nepovjerenje, jer vlade nisu otvorile podatke na način da pokažu kako sami kod aplikacije izgleda. U Australiji je ona dobrovoljna. Skinulo ju je milijun ljudi.

Za struku su puno opasnije razne druge aplikacije gdje građani dobrovoljno ostavljaju podatke.

Poput Google karata koje bilježe sve gdje smo bili, ako imamo uključenu lokaciju. Pogotovo društvene mreže, Facebook, Instagram, Twitter na kojima se točno može vidjeti o kakvom profilu osobe se radi.

“Zapravo sve što se nalazi na društvenim mrežama i dijeljenje podataka na društvenim mrežama je daleko više nego ovo tu”, rekao je Delić.

Kako će izgledati hrvatska aplikacija, još nitko ne otkriva.

