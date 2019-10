IDEMO LI NA JOŠ JEDNE IZBORE? Stručnjak secirao stanje u koaliciji i novog frontmena desnice koji iz Grada heroja prijeti Plenkoviću

U emisiji RTL danas gostovao je Žarko Puhovski te govorio o stanju u koaliciji, štrajku prosvjetara i ambicijama vukovarskog gradonačelnika Penave

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je u emisiji RTL Danas nepetost u koaliciji, štrajk prosvjetara, ali i mogućnost izvanrednih izbora.

Kazao je kako premijer Andrej Plenković ima problema kako izvan tako i unutar stranke ali da izvanredni izbori nisu realnost.

Oni bi, kako kaže, sada odgovarali samo SDP-u jer imaju dobar rejting.

“Situacija kakva je sada značila bi veliku koaliciju, a to znači da bi sve morali dijeliti sa SDP-om i zamislite sad predsjedavanje Europskom unijom s Plenkovićem kao premijerom i Davorom Bernardićem kao ministrom vanjskih poslova. To su nerealne stvari. To je tigar od papira”, kazao je.

Pitanje plaća

Prema Puhovskom pitanje sindikata može se riješiti bez većih poteškoća. ”Čim se radi o brojkama, problem se može riješiti tako da se kaže da će sindikati dobiti ono što traže, ali ne u roku na kojem inzistiraju”, govori.

Problem je što bi to moglo potaknuti i druge da izađu na ulice tražeći veće plaće.

“To je cijelo vrijeme Plenkovićeva pozicija. Drž’ vodu dok majstori odu. Dajte mi mira do 1. prosinca, pa dolazi Božić, pa predsjedavanje. On će tako funkcionirati. To i drugi rade, ali kod njega je to malo očito”, kaže Puhovski te napominje kako je ministrica Blaženka Divjak isto tako odgovorna za problem sa sindikatima.

“Ovdje se ne radi o povećanju plaća nego o dodatnim obvezama koje je reforma uvela nastavnicima, koji su sad neplaćeni. To je ministrica kriva koja cijelo vrijeme tvrdi da se ne povećavaju administrativne obveze, a povećavaju se”, zaključuje.

Ambicije vukovarskog gradonačelnika

Komentiralo se i vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu s obzirom na to da je iskazao ambiciju za šefa HDZ-a. Puhovski ue ipak siguran da Penava ne predstavlja opasnost u HDZ-u, ali ističe kako je pitanje u kolikoj mjeri može biti ako on izađe iz stranke i ostali se odluče okupiti oko njega.

“Kad bi se izvanredni izbori poklopili s predsjedničkim, nastradao bi Škoro jer bi oni iz HDZ-a koji bi inače bili za njega, ovdje zbog stranačke stege odlučili da ne mogu na dvije strane glasati različito. On nije u stanju napraviti stranku u iduća dva mjeseca. Oko njega se počeo vezivati jedan dio ljudi nezadovoljan HDZ-om, ali Škoro još nije takvo ime u HDZ-u kao Penava”, govori politički analitičar.