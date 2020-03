IBUPROFEN U DOBA KORONE: Prvo se govorilo da nije točno da šteti, a onda je WHO izdao upozorenje. Što je prava istina?

Prvo se govorilo kako je to Fake News, a onda je i WHO savjetovao da zaražene osobe ne trebaju uzimati ovaj analgetik. Sumnjivi su i neki drugi lijekovi, poput nekih za spuštanje krvnog tlaka. Ali, mnogo toga se ne zna

U ovoj pandemiji se jasno pokazalo kako su posebno ugrožene osobe koje već boluju od povišenog krvnog tlaka, drugih bolesti krvotoka, ali i od dijabetesa. Kako se čini, ne samo jer je tako oslabljen njihov organizam nego se sumnja i kako neki lijekovi koje uzimaju pogoduju virusu SARS-CoV-2 (Covid-19) i vode tome da zaraza dovede do teških komplikacija. Još jednom: to se sumnja, piše Deutsche Welle.

Gotovo četvrtina čovječanstva je svrstana u kategoriju osoba s povišenim krvnim tlakom, u razvijenim zemljama kao što je Njemačka je to čak trećina stanovništva. I mnogi uzimaju sredstva za spuštanje krvnog tlaka iz obitelji lijekova ACE inhibitora ili Sartana. Ali neki liječnici sumnjaju kako baš ti lijekovi pogoduju razvoju koronavirusa u tijelu.

SLUŽBENO JE: Svjetska zdravstvena organizacija izdala ozbiljno upozorenje: Ako sumnjate na koronavirus, nemojte piti ibuprofen

Sumnjivi su im i neki lijekovi koji se propisuju dijabetičarima poput Thiazolidindiona (Glitazona), ali i popularni analgetik Ibuprofen (u Hrvatskoj mu je trgovački naziv Neofen). Čini se kako baš ti lijekovi podižu osjetljivost receptora ACE2 preko kojih SARS virusi uspijevaju probiti opnu stanice.

Jer sve je to za sad teorija koja nije potvrđena i nema pouzdanih nalaza istraživanja. Na tu činjenicu izrijekom upozorava i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), ali u ovim okolnostima ipak savjetuje da se ovaj analgetik ne uzima bez konzultacije s liječnikom. WHO tu savjetuje radije posegnuti za analgeticima poput Paracetamola.

‘Ljudi, budite pametni’

Njemački liječnici su veoma suzdržani prema takvim optužbama. Jer postoji sumnja kako su “opasni” čak i analgetici na osnovi acetilsalicilne kiseline – dakle najobičniji Aspirin i diklofenaka – sastojak na primjer u Voltarenu. Ali i spremno priznaju: “Mi znamo veoma malo o patogenezi virusa SARS-CoV-2. Tu nema nikakvih kliničkih podataka”, odgovara virolog Jonas Schmidt-Chanasit iz Instituta za tropske bolesti Bernhard Nocht.

I virolog Christian Drosten iz berlinskog Charitea nije siguran. Ovaj virus je doduše nov, ali dobro su poznate druge vrste koronavirusa. A kod njih “nema znakova da analgetik na bazi Ibuprofena nešto pogoršava. Mislim da bismo to već znali da je to tako”, kaže virolog Drosten.

U jednom su svi liječnici složni: neka pacijenti nipošto ne zapadnu u paniku i samoinicijativno promijene lijek koji uzimaju, pogotovo kad je riječ o sredstvima protiv povišenog krvnog tlaka i šećerne bolesti. Uvijek se prije toga treba savjetovati s liječnikom. Ali ako je netko već zaražen ovim virusom i kod lijekova protiv bolova, WHO ipak savjetuje da se radije uzme Paracetamol umjesto Ibuprofena.

Odakle sumnja?

Osnova sumnji kako ACE inhibitori i Ibuprofen imaju moguće negativne učinke je znanstveni članak koji je ovog ožujka objavljen u časopisu Lancet Respiratory Medicine. Autori, L. Fang, G. Karakiulakis i M. Roth su u njemu tek postavili znanstvenu pretpostavku da bi aktivni sastojci u ovim lijekovima mogli pogoršati razvoj bolesti COVID-19.

Osnova ispitivanja su bili štakori u kojima je dokazano kako ACE inhibitori reguliraju ACE2 u stanicama srca ovih životinja. Kod štakora s dijabetesom se pokazalo da Ibuprofen utječe na regulativni sustav.

Ali svi ti nalazi nisu dovoljni za tvrdnju da je to tako i kod ljudi i da su ti lijekovi u ovom slučaju opasni. Tu nedostaje još mnogo pouzdanih podataka i istraživanja.

PROIZVOĐAČ LIJEKOVA PROTIV WHO-A: ‘Nema dokaza da ibuprofen štetno djeluje na liječenje koronavirusa’

Sad smo svi ‘stručnjaci’

Već od epidemije SARS-a 2002. znanstvenici su mnogo naučili kako funkcionira ovaj virus i kako prodire u čovječje stanice. Na membrani stanice su receptori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE). Upravo jedan oblik ovog enzima (ACE2) koriste virusi SARS-a kao receptore da bi se “prilijepili” na stanicu i prodrijeli u nju da bi se tamo dalje širili.

Lijekovi protiv hipertenzije, dakle ACE inhibitori također kreću na taj enzim i time ga blokiraju. Pretpostavka je da receptori tog enzima onda nemaju pametnijeg posla nego onda prihvatiti ovaj virus. Možda stanice čak povećavaju broj receptora ACE2 kad je blokiran enzim ACE. To znači da stanice imaju čak još više “ulaza” za ovaj virus.

VAŽNIJE JE NEGO IKAD PRIJE DA NE PIJETE OVE LIJEKOVE: Mogu vam narušiti imunitet i povećati rizik od komplikacija

To također znači da bi ovaj lijek možda smanjio prirodnu otpornost stanica na prodor ovog virusa, što bi onda rezultiralo težim razvojem plućnog oboljenja COVID-19. Prema članku objavljenom u Lancetu, analgetik Ibuprofen ima sličan učinak.

Još jednom: sve je to pretpostavka i nedostaje pouzdanih informacija. Ali zagovaratelji ove hipoteze u tome vide i razlog zašto je u Italiji toliko mnogo smrtnih slučajeva od ovog virusa. Naime mnogi, pogotovo stariji Talijani redovito uzimaju ACE inhibitore. Ali po posljednji put: to je tek hipoteza za koju nema pouzdanih podataka.