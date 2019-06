I DALJE NAS OČEKUJE NESTABILNO VRIJEME: Istina, vraća se vrućina, ali pljuskovi i grmljavina još imaju nešto za reći…

U unutrašnjosti će idućih dana sunčanog vremena biti sve više, dapače od četvrtka će prevladavati sunčano vrijeme, a uz dnevno će zagrijavanje u poslijepodnevnim i večernjim satima lokalno biti pljuskova pa i grmljavine. Od srijede će ponovno sve češće biti vruće

U unutrašnjosti promjenljivo sa sunčanim razdobljima, a mjestimice i uz malo kiše ili poneki pljusak, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za utorak. U prvom dijelu dana će biti oblačnije, a ujutro će lokalno biti i magle.

Na Jadranu će prevladavati sunčano, no poslijepodne je u Dalmaciji lokalno moguć poneki pljusak, uglavnom u njenoj unutrašnjosti. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a danju zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu uglavnom od 24 do 29, na moru između 29 i 33 °C.

Mjestimična kiša i pljuskovi mogući u cijeloj Hrvatskoj

Kako, pak, navodi HRT, na istoku Hrvatske će u utorak u prijepodnevnim satima biti dosta oblaka, ponegdje i uz malo kiše. Zatim će, uz dnevno zagrijavanje, lokalno biti jačeg razvoja oblaka uz pljusak i grmljavinu, a vjerojatniji će biti u dijelu Posavine. Vjetar će biti slab, a temperatura zraka će od jutarnjih 18 do 20, danju porasti na oko 27.

Podjednako toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj gdje će također dan započeti uz dosta oblaka iz kojih ponegdje može biti i kiše. No, danju će biti sunčanih razdoblja s kojima će rasti vjerojatnost za popodnevne nestabilnosti, lokalno i izraženije.

Mjestimične kiše i popodnevnih pljuskova bit će i u gorju te u unutrašnosti Istre, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku koja će se s razvojem oblaka spustiti iz unutrašnjosti ponegdje i do mora. Umjerena bura koja će puhati u jutarnjim satima brzo će oslabjeti i poslijepodne će vjetar biti slab. Jutarnja temperatura zraka u gorju i u unutrašnosti Istre oko 15, a duž obale i na otocima između 20 i 24. Najviša dnevna od 23 u gorju do 31 duž obale.

Slab vjetar te mirno ili malo valovito more bit će i na srednjem Jadranu gdje će također prevladavati sunčano vrijeme, no s jakim dnevnim razvojem oblaka u unutrašnjosti će biti i izraženijih pljuskova koji će ponegdje doći i do obale, posebice na širem splitskom i makarskom području.

Na jugu i sutra sunčano i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu oko 30, a i noć će biti topla, uz slabu do umjerenu buru na dubrovačkom području ponovno moguće i vrlo topla. Poneki poslijepodnevni pljusak bit će moguć u dolini Neretve.

Od srijede se vraća vrućina, ali…

Na Jadranu i idućih dana sunčano, od četvrtka i vedro uz uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Poneki pljusak uz obalu bit će moguć ponajprije u srijedu. Noći će i dalje biti tople, a danju vruće pa će se sve češće tražiti osvježenje u moru čija je temperatura većinom između 23 i 26 stupnjeva.

“U unutrašnjosti će idućih dana sunčanog vremena biti sve više, dapače od četvrtka će prevladavati sunčano vrijeme, a uz dnevno će zagrijavanje u poslijepodnevnim i večernjim satima lokalno biti pljuskova pa i grmljavine. Od srijede će ponovno sve češće biti vruće”, navodi HRT.