HRVATSKI STRUČNJAK IZ LONDONA: ‘Sve je stalo, 17 mojih prijatelja je odselilo. Dođe li do hard Brexita, to će osjetiti i Hrvati’

“Ako izađe iz EU-a, Velika Britanija može izbrisati naziv velika. Europa će osjetiti udarac, a Britanci nisu ni svjesni što će se pak njima dogoditi”, kaže hrvatski financijski stručnjak koji živi i radi na relaciji New York-London

Vladimir Diminić je financijski stručnjak koji živi i radi u Londonu te navodi kako je ovo što se događa oko Brexita jednostavno “zastrašujuće” te da je odluka o Brexitu najveća glupost koju su Britanci ikad napravili. Osim njega, u Londonu već 25 godina živi samostalna umjetnica i predavačica kiparskih tehnika na Morley Collegeu Lara Ritoša-Roberts. Oboje se u intervjuu za Glas Istre slažu kako je Brexit ekstreman korak koji Britaniji nije trebao.

Brexit bi za Veliku Britaniju i Europu imao velike i dalekosežne posljedice. Proteklog tjedna britanski je parlamet odbacio sporazum koji je predložila Theresa May te je miroljubiv razvod postao gotovo nemoguć. Ishod je sad neizvjestan, a opcija je nekoliko. Novi Dan D je 29. travnja, a kakva je trenutačno situacija na Otoku opisalo je gore spomenutih dvoje Istrijana.

Osjećaju se veliko nezadovoljstvo i pesimizam

Ritoša-Roberts kaže kako su obični ljudi rekli “glasno NE Brexitu”.

“Među nama običnim ljudima, a pogotovo u Londonu te konkretno Lambethu (mojoj općini) snažno i glasno rekli smo ne Brexitu. Tu se osjeća veliko nezadovoljstvo i pesimizam u svakodnevnim situacijama. Sve nekako stagnira, ljudi se ne usuđuju mijenjati, riskirati. Javne službe jedva preživljavaju i opterećene su, biznisi propadaju, cijene nekretnina padaju, rasizam i nepovjerenje u svog susjeda raste. Daleko je to od one Blairove cool Britanije u koju sam se doselila! Znači nitko, a ni sama vlada, ne zna kako će se sve to završiti! Theresa May je obećala da će ona dostaviti Brexit narodu, no pitanje je hoće li uopće ostati na vlasti. Sa svih je strana pokušavaju sabotirati, pogotovo Boris Johnson i konzervativci (koji su je izabrali!) te laburisti. Počinje ti je biti žao, a ne bi baš trebalo jer zastupa ideju kojoj se protivim. Sve u svemu, gadna situacija, baš onako šekspirijanska”, kazala je Lara.

‘Brojni Britanci sele nezadovoljni ovakvom Britanijom’

Njoj se status ne bi trebao mijenjati jer je već dugo u Londonu. “Za supruga i obitelj koji su Britanci možda će trebati viza u budućnosti za EU, tko to zna, možda i zelena karta ako se Macron naduri!? Šalu na stranu. Brojni su prijatelji, što Europljani što Britanci s jednim roditeljem ili pretkom iz druge zemlje, koji se sele iz Velike Britanije ili traže putovnice iz zemalja u kojima imaju pretke, jer ne žele živjeti i biti definirani ovakvom Britanijom”, rezignirano je konstatirala.

Puljanin Vladimir Diminić posljednjih pet godina živi i radi na relaciji New York-London. U Londonu se bavi privatnim investicijskim fondovima.

‘Najveća glupost koju su Britanci napravili’

“Brexit je najveća glupost koju su Britanci ikad napravili”, decidirano tvrdi ovaj financijski stručnjak. “Cameron je sve dobrano zeznuo da bi dobio političke bodove i ostvario referendum. Ako se mene pita, tako nešto se uopće nije trebalo stavljati na referendum. Još od kraja Drugog svjetskog rata rade na formiranju Europske unije da bi zbog jedne gluposti izašli van. Za Brexit je glasovala sjeverna Engleska misleći da će im se izlaskom iz EU-a otvoriti rudnici ugljena ili pak procvjetati ribarstvo. Ma, to je stvar prošlosti, jer je globalizacija napravila svoje. Ne možeš više konkurirati Kinezima, ne možeš ni konkurirati ribarstvu Španjolske i Grčke. Za Brexit je glasovala uglavnom starija populacija i neobrazovani. Oni koji su i glasovali za Brexit iste su noći, kada im je funta devalvirala 20 posto, u trenutku shvatili da će njihov odmor u Španjolskoj sada koštati 20 posto više. Počeli su govoriti da su glasovali iz protesta. London je, naravno, bio protiv, kao i Škotska koja sada prijeti da će izaći van jer žele ostati u Uniji”, objasnio je Vladimir.

Sve je stalo

Kaže da se London dramatično promijenio na gore.

“Eto, 17 mojih najboljih prijatelja s obiteljima je zbog Brexita napustilo London jer su im se tvrtke premjestile u druge države zbog ekonomske neizvjesnosti. Ekonomija stagnira. Nitko ne želi kupiti stan ili automobil, jer ne znaš što će se dogoditi. Sve je stalo. Kapitalne investicije totalno su stale, što je jako loše. Cijene nekretnina u Londonu pale su 20 do 25 posto, a skupe nekretnine čak 35 posto. Nitko ne investira ništa, inflacija je odletjela u nebo. Velika Britanija ništa ne proizvodi, ima samo financije i nekretnine. Bude li no deal Brexit svi će se iseliti. Ako izađe iz EU-a, Velika Britanija može izbrisati naziv velika. Europa će osjetiti udarac, a Britanci nisu ni svjesni što će se pak njima dogoditi. Opet, dogodi li se hard Brexit funta ide još 20 posto dolje. Tko će onda dolaziti u Hrvatsku na odmor?”, pita se Diminić.