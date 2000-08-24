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HRVATSKI RADIO 1, nedjelja, 26. kolovoza

Autor: Net.hr 17:20 24.08.2000

00:00 VIJESTI
00:15-05:00 NOĆNI PROGRAM
00:15 TOP 20 (NASTAVAK)
01:00 KRONIKA DANA
01:45 NOĆNI PROGRAM
02:00 VIJESTI
02:05 NOĆNI PROGRAM
03:00 VIJESTI
03:05 NOĆNI PROGRAM
04:00 VIJESTI
04:05 NOćNI PROGRAM
04:30 DOBRO JUTRO HRVATSKA
05:00-08:00 JUTARNJI PROGRAM
05:00 VIJESTI
05:05 GLAZBA
05:30 U NARODNOM TONU
05:00-08:00 JUTARNJI PROGRAM
06:00 VIJESTI
07:00 JUTARNJA KRONIKA
07:20 U NARODNOM TONU
07:30 EMISIJA ZA SELO I POLJOPRIVREDU
08:00 VIJESTI
08:05 EMISIJA ZA SELO I POLJOPRIVREDU NASTAVAK
09:00 VIJESTI
09:05 VIJESTI NA ENGLESKOM
09:10 EMISIJA ZA SELO I POLJOPRIVREDU NASTAVAK
10:00 VIJESTI
10:05 JUTARNJI KONCERT
10:55 VIJESTI
11:00 PRIJENOS NEDJELJNE MISE DODATAK – MALI DUHOVNI KONCERT
12:00 ZVONA, VIJESTI
12:05 DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN
12:15 INTERMEZZO
12:30 IZ HRVATSKE NARODNE BAŠTINE – DALMACIJA
13:00 VIJESTI
13:15 PREGLED EMISIJA PROGRAMA HRTV
13:20 RADIO IGRA ZA DJECU
14:00 VIJESTI
14:05 VIJESTI NA ENGLESKOM
14:10 ZA SEDMI DAN
14:50 EPP, GLAZBA
15:00 VIJESTI
15:30 NA DRUGI NAČIN
16:00 VIJESTI
16:05 TAMBURAŠKA GLAZBA I STVARALAŠTVO
16:30 DUETI
16:50 EPP, GLAZBA
17:00 DNEVNE NOVOSTI
17:30 EPP, NAJLJEPŠE INSTRUMENTALNE TEME
18:00 VIJESTI
18:05 OD PORTRETA DO PORTRETA
18:50 EPP, GLAZBA
19:00 DNEVNIK
19:30 GLAZBENI INTERMEZZO
19:45 PRIČA ZA LAKU NOĆ
20:00 VIJESTI
20:05 VIJESTI NA ENGLESKOM
20:10-24:00 VEČERNJI PROGRAM
20:10 GLAZBENI PROGRAM
21:00 VIJESTI
21:45 EPP PRIJE KRONIKE DANA
22:00 KRONIKA DANA
22:40 EPP POSLIJE KRONIKE DANA
22:45 GLAZBA ZA SANJARENJE
20:10-24:00 VEČERNJI PROGRAM
23:00 VIJESTI
23:05 GLAZBA ZA SANJARENJE

Autor: Net.hr 17:20 24.08.2000

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