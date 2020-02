HRVATSKE ZNANSTVENICE I ANALITIČARKE S TEMAMA KOJE SE NE PROPUŠTAJU: Saznajte sve o WiDS programu, radionicama i predavačicama

Misija je kroz žene kao govornice i organizatorice potaknuti, educirati i podržavati prisutstvo žena u podatkovnoj znanosti.

Događanje WiDS Zagreb 2020 ima za cilj kao i sve Women in data science konferencije nadahnuti i educirati analitičare i podatkovne znanstvenike diljem svijeta, neovisno o spolu, te poduprijeti žene u tom području, održava se uskoro po drugi put u Zagrebu i treći put u Hrvatskoj.

Konferencija nudi mogućnost informiranja o najnovijim istraživanjima i primjenama podatkovne znanosti u raznim domenama te povezivanja s ostalima u istom području, a ove će se godine održati 4. i 5. ožujka u HUB385.

Zašto samo žene kao voditeljice i predavačice? Izlaganja isključivo žena iz data science područja iznimno su važna kako bi se rješavali izazovi širom domene te podržalo, zadržalo i potaknulo da se više žena istakne u području i prenese svoja iskustva.

Što donose ovogodišnje predavačice

Predavanje ‘Više od Televizije’ održat će Ana Anđal, senior medijska analitičarka sa preko 5 godina iskustva na dvije velike komercijalne televizije, odnedavno i voditeljica odjela medijske analitike na RTL-u. Ona će kroz predavanje objasniti kako se mjeri gledanost programa, ali i kakvim podacima raspolažu kada je riječ o gledateljima. Inače, osim linearne televizije Ana je i RTL pionir analitike RTL PLAY usluge, predlažući različite dubinske analize i modele u svrhu što boljeg razumijevanja korisnika.

‘Kako sam uz pomoć podataka spasila svoje dijete’, zanimljivo je predavanje koje će održati Ana Dumić, FER-ovka koja je u Hrvatskom telekomu uspostavljala ‘data mining’ rješenja za privatne korisnike, razvijala ‘churn prediction’ modele, pripremala marketinške kampanje i sudjelovala u međunarodnim analitičkim projektima. Ana je bila uključena u implementacije Big data poslovnih slučajeva poput social network analysis, opinion text mining, geolocation analytics, itd.

Dumić je nakon rođenja sina dočekao najveći izazov, između ostalog bio mu je dijagnosticiran teži oblik epilepsije. Zato će iz vlastitog iskustva ispričati koje su joj aplikacije i obrada podataka pomogli da dođe do vrijednih zaključaka o konkretnim rješenjima u svakodnevnoj brizi o sinovom stanju s čime je upoznala i neke od liječnika specijalista kojima su se obratili za pomoć.

“Glavni uspjeh iz analiza i pattern recognitiona iz gomile podataka iz sinove svakodnevice doveli su do toga da je broj epi-napadaja i spazama drastično smanjen i na kraju zaustavljen. Pokazat ću što sam otkrila da koristi za daljnje praćenje, kako smo nastavili te koliko je važna suradnja roditelja i liječnika kako bi podaci o pacijentima mogli biti iskorišteni za nove naprednije metode liječenja i individualizirani pristup kod djece i odraslih s rijetkim stanjima i bolestima”, najavila je Dumić svoje predavanje.

Nestrukturirani podaci

“U Europi s dolaskom Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) nestrukturirani podaci postaju ne samo neiskorišteni resurs nego i potencijalni problem. Nestrukturirani podaci kompanija nisu nam uvijek dostupni, ali srećom, nestrukturirani tekst postoji svugdje i lako nam je dostupan (primjerice, kroz novinarske web portale). Postoje načini kako pri analizi teksta riješiti probleme s čitanjem, identifikacijom osobnih podataka te usklađenjem s GDPR-om. Demonstrirat ćemo analize podataka, produciranja sažetaka, analize sentimenta, prikaza analize imena (engleski) te pohrane podataka u oblak”, stoji u najavi predavanja Ana-Marije Petric koja radi kao Principal konzultant za Data science, AI i Machine learning u Poslovnoj Inteligenciji.

Babara Pongračić diplomirala je Primjenu svemirskih tehnologija na Sveučilištu Beihang u Kini te radi na istraživanjima vezanima uz zemljinu atmosferu i satelitsku navigaciju. Trenutno radi kao Data Scientist za iOLAP te je vanjski suradnik na Pomorskom fakultetu, a održat će predavanje pod nazivom ‘Kako predvidjeti potrese koristeći ionosferske pretkazivače?’.

‘Keynote: Podatkovna znanost gradi sljedeću generaciju digitalnih lanaca opskrbe’ održat će održat će Kristina Šorić, profesorica na RIT Croatia. Ovo izlaganje pokazat će najpoznatije primjere digitalnih lanaca opskrbe u svijetu, ali i u Hrvatskoj s naglaskom na skorašnju implementaciju podatkovne analitike u jednom trgovačkom lancu rezervnih automobilskih dijelova.

Marina Ivašić-Kos sa Sveučilišta u Rijeci govorit će o automatskom praćenju i analizi aktivnosti sportaša u rukomentnim scenama.

“Cilj nam je razviti metode za automatsku detekciju i praćenje rukometaša i raspoznavanje rukometnih akcija”, kazala je.

Dr. sc. Sanja Seljan, redovna profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti, imat će predavanje ‘Big Data – Od izvora do novoga znanja’, dok će Kristina Bagarić i Smilja Plišić iz Hrvatskog telekoma održati predavanje o tome kako ne podcijeniti utjecaj poslovnih odluka i vanjskih faktora na Machine learning modele.

Jelena Kolega i Darja Barišić iz Mercury processing services international održat će predavanje ‘Proof of concept – povratak u pješčanik’ kroz koje će pričati kako opet vratiti žar u radu s podacima u razvoju produkata i isprobavati neke nove alate i metode u analitici.

Predavanja će imati i Taja Kuzmić koja radi kao Growth Strategist u FIVE-u, Andrijana Brkić koja je Data Scientist u Lebesgue-u te Jasmina Kolonić, Project managerica iz Microblinka, zadužena za R&D development timove.

Radionice i panel

Osim predavanja na WiDS konferenciji u Zagrebu, dan ranije 4.3. odvijat će se i radionice na kojima se mogu steći nova znanja i vještine koja će biti korisna uslijed rastuće potrebe za dobrim poznavanjem data science primjena.

Ne poznajete dovoljno KNIME i Python, a sviđa vam se ideja saznati kako su povezani pozivi u call centar i glazbene preporuke?

Ana Brajdić, podatkovna znanstvenica iz Hrvatskog telekoma držat će radionicu pod nazivom ‘Uvod u KNIME i usporedba s Pythonom: Izrada modela za glazbene preporuke i predviđanje broja poziva u call centar’. Poželjno je osnovno poznavanje programiranja, a sve ostalo ćete svladati na radionici uz Aninu pomoć.

Kako prepoznati mail koji je spam? Koja je najbolja preporuka filmova za određenog pojedinca? Sve su to pitanja na koja se do odgovora može doći pomoću machine learning modela. Kristina Grlić radi kao Data Scientistica u PBZ-u, a 4.3. imat će radionicu ‘Od osnove Pythona do predviđanja preporuke za odabir filmova’.

Svugdje slušate o Chatbotovima, a htjeli biste isprobati razviti svoj?

Radionica ‘Uvod u razvoj Chatbotova’, točnije upoznavanje s postupkom izrade istih vodit će Tajana Šokec koja je kao članica Laboratorija za umjetnu inteligenciju na FOI-u sudjelovala u razvoju Chatbota B.A.R.I.C.A koji danas na hodniku fakulteta pruža korisne informacije studentima.

Na panelu ‘Manje priče, više podataka – razumijemo li zaista što donosi data science?’, razgovarat će Sanda Martinčić–Ipšić, redovna profesorica na Odjelu za informatiku, Sveučilišta u Rijeci, Lucija Iličić, sudionica Mastercard projekta ‘1od4 Milijuna’, psihologinja s višegodišnjim iskustvom rada u ljudskim resursima i statističkoj analizi podataka te raznim oblicima razvoja poslovanja u IT sektoru, Kristina Reicher – Business Intelligence konzultantica u Koiosu, a diskusiju će kao moderatorica panela usmjeravati Mirjana Domazet-Lošo, docentica na Fakultetu elektrotehnike i računarstva – Zavod za primijenjeno računarstvo.

Budite dio sadržajnog WiDS Zagreb 2020 programa i nabavite svoju ulaznicu već danas!

SATNICA

4.3.2020.

09:00 – Registracija

09:30 – Radionica: Uvod u razvoj Chatbotova

09:30 – Radionica: Od osnove Pythona do predviđanja preporuke za odabir filmova

09:30 – Radionica: Uvod u KNIME i usporedba s Pythonom: Izrada modela za glazbene preporuke i predviđanje broja poziva u call centar

12:30 – Druženje i networking

5.3.2020.

08:45 – Registracija

09:30 – Otvaranje konferencije

09:45 – Keynote: Podatkovna znanost gradi sljedeću generaciju digitalnih lanaca opskrbe

10:15 – Kako sam uz pomoć podataka spasila svoje dijete

10:40 – Kava pauza

11:00 – Big Data – od izvora do novoga znanja

11:25 – Matematičke metode u analizi e-commerce podataka

11:50 – Proof of concept – povratak u pješčanik

12:15 – Svjetlo na kraju mračnog tunela nestrukturiranih podataka iz tekstova

12:40 – Ručak

13:40 – Panel: Manje priče, više podataka – razumijemo li zaista što donosi data science?

14:20 – Kako ne podcijeniti utjecaj poslovnih odluka i vanjskih faktora na Machine learning modele?

14:40 – Automatsko praćenje i analiza aktivnosti sportaša u rukometnim scenama

15:05 – Data modeling i predikcijsko modeliranje u svrhu donošenja odluka o product strategiji i marketingu

15:30 – Kava pauza

16:00 – R&D proces orijentiran na podatke

16:25 – Kako predvidjeti potrese koristeći ionosferske pretkazivače?

16:50 – Više od televizije

17:15 – Druženje i networking