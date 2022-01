Govoreći o proceduri nakon Mostova prikupljanja potpisa za referendum o ukidanju covid potvrda, član Mosta Zvonimir Troskot danas je u emisiji "U mreži Prvog" HRT-a rekao da su ispunili i nove rokove jer su uspjeli sve napraviti u manje od 40 dana.

"Mukotrpno smo skupljali potpise, eliminirali smo nečitke potpise i nevidljivost OIB-a. Eliminirali smo duple potpise zato što smo znali da će biti maknuti kad ih netko bude pregledavao. Unaprijed smo se pripremili za manipulacije koje očekujemo da će se dogoditi. Da je referendum kao takav prihvatljiv vlasti, u Hrvatskoj bi se u ovakvoj situaciji itekako pitao narod i raspisao bi se savjetodavni referendum", rekao je Troskot.

Nije znao reći koji je postotak eliminiranih potpisa, ali tvrdi da su predali potpise koji su čitki i s OIB-ovima.

Dodavanje potpisa?

Državni tajnik Ministarstva pravosuđa i uprave, Josip Salapić, rekao je da će se Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo pravosuđa i uprave ponašati zakonito, odgovorno i u skladu s ustavnim ovlastima.

"Mi možemo oko referenduma postaviti pitanje tko nama može jamčiti u kojem roku je Most prestao sa svojim volonterima prikupljati potpise, da u ona dva tjedna i ovih mjesec dana nije dodao nešto od tih potpisa. Kao što se može eliminirati, može se i dodati. Sve dok se ne riješi jasno i striktno zakonom koji je prošao proceduru u prvom čitanju", rekao je i istaknuo da im nije interes omalovažavati građane koji su to potpisali.

"Mi ćemo u skladu s Ustavom i procedurom Hrvatskog sabora provesti proceduru preko Odbora za Ustav i politički poslovnik, politički sustav prilikom plenarne sjednice Hrvatskog sabora, onda će se uključiti i Vlada Republike Hrvatske, nakon toga će biti odluka parlamenta, a to je najvažnije s obzirom na situaciju da Sabor odluči na koji će način Vlada Republike Hrvatske izvršiti provjeru potpisa.

Po novom zakonu predlažemo da to radi Državno izborno povjerenstvo, a moguće je i da se sad uključi DIP. Neposredno odlučivanje građana uvijek je na neposrednim izborima bilo za Sabor, predsjednika, za Europski parlament. Ove inicijative dosad su imale svoju političku pozadinu, tako je u ovoj situaciji bio Most. Shvaćam da je to dva mjeseca korištenja političkog prostora, ali unaprijed reći da ćemo se ponašati nezakonito, a da su se oni ponašali zakonito, znači da će to biti država iznad države. Dozvolite kad ste vi to skupili da se provede procedura i da Ustavni sud kaže je li pitanje ustavno i zakonito", rekao je.

Prebrojavanje u tri dana?

Troskot je odgovorio na napomenu Salapića da će se ponašati ustavno, da ga to podsjeća na debatu s Kuščevićem koji je rekao da će ustavom i zakonom štititi tadašnji referendum.

"Dogodilo se da su Rijeka i Samobor ukrali 20 dana referenduma tim ljudima i degradirali su ih i napravili da se ljudi u Zagrebu i Osijeku mogu izraziti po pitanju referenduma dok Rijeka i Samobor nisu mogli. Mi se uvijek stisnemo kada kažu da će se ponašati po zakonu i Ustavu. Kad smo izašli u prosincu, dali smo okvirni broj gdje postoji plus, minus variranja tog postotka onog kojeg smo jučer predali i onog kojeg smo predstavili. Ono što smo komunicirali 18. 12. isto je i danas. Varijacija je mala i ona je dozvoljiva s obzirom na to da su svi potpisi skupljeni s terena. Vlada sa svim svojim resorima i ljudima to mora prebrojiti u tri dana", naglasio je Troskot.

Salapić je replicirao da je rok od tri dana politička igra. "Rekli smo kako izražavamo bojazan da u ovakvoj situaciji kada su u središnjici Mosta čuvani potpisi, nisu čuvani kod naroda, da su mogli biti i dodani potpisi. Nemoguće je sve u tri dana napraviti."

O stožerokraciji

Troskot je rekao da je osam ljudi zbrajalo 20 dana te da su potpisi čuvani na nekoliko lokacija. "U cijeloj 'stožerizaciji', dobili smo da je krizom upravljala osoba koja je DZO student. To je osoba koja nema veze s medicinom i epidemiologijom. Hrvatski sabor ima više liječnika nego što to ima sam Stožer. Imate nelegitiman Stožer gdje je sam Beroš rekao da se oni uopće nisu nalazili i donosili odluke legalno i legitimno, nego je to radilo nekoliko ljudi."

Zapitao se na temelju kojih parametara su donošene odluke koje su bile toliko kontradiktorne. "Doktori i epidemiolozi nisu bili slušani i da je "stožerokracijom" vladala Vlada i da je to parapolitičko tijelo za političke odluke", rekao je Troskot.

'Raspravljati o svakoj mjeri je neefikasno'

Epidemiolog Branko Kolarić je rekao da je stav SDP-a da se postupak provjere potpisa treba obavljati transparentno da ne bi došlo do priča o potencijalnom varanju.

"Ako se takvo što dogodi, onda ćemo to mjesecima imati kao glavnu temu. Trebamo se baviti drugim pitanjima. COVID potvrda je mjera zdravstvene zaštite i pitanje je je li treba na referendumu odlučivati oko mjera zdravstvene zaštite. Pojedine zdravstvene teme nisu ni za rasprave u Saboru jer ide presporo i pitanje je hoće li se za maske raspravljati posebno. Raspravljati o svakoj mjeri je neefikasno. Donošenje mjera je stvar izvršne vlasti. Imamo mjere koje se vole zvati liberalnima, ali to nije dobro u ovom slučaju. U ovom trenutku smo treći u Europi po broju umrlih i imamo malo cijepljenih. U tom smislu je loše vođeno. Unikacija i pravila koja nisu bila jednaka za sve, dosljedna za sve o tome bi Sabor trebao raspravljati", rekao je Kolarić.