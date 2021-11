Donedavni ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar", Zvonimir Šostar komentirao je epidemiološku situaciju u zemlji. Podsjetimo, jučer je zabilježen blagi pad, imali smo 1.135 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 55 osoba.

Šostar je u rujnu kazao da ćemo do Božića doći do 10 tisuća mrtvih od posljedica zaraze koronavirusom, no ta će se brojka dostići za dan ili dva.

'Umro je jedan Beli Manastir, jedan Knin'

“Nije dobro. Tada je to bila stravična izjava i neki su mi kolege rekli da nisam normalan. Tužan sam jer nisam pogodio jer mjesec i pol dana ranije praktički ćemo imati 10.000 preminulih. Umro je jedan Beli Manastir, jedan Knin i s time se moramo suočiti. Žao mi je što imamo toliko prosvjeda, cijepljenje je najveći doseg medicine u 20. stoljeću”, rekao je Šostar za N1.

"Brojke opet rastu, jučer smo u Štamparu imali 47 posto pozitivnih, a brojke su još uvijek velike, ali nemamo eksponencijalni rast, na neki način smo dosegnuli plafon, a posljedice ovog velikog broja pozitivnih tek ćemo u bolničkom sustavu osjetiti za koji dan", rekao je.

'Neće nam se dogoditi austrijski sindrom ako poštujemo mjere'

Kazao je da svaka postelja koju zauzme covid-bolesnik uvijek postelja manje za teške bolesnike. Ponovno je građane pozvao na cijepljenje.

"Ako poštujemo inicijalne mjere, onda nam se neće dogoditi austrijski sindrom. Austrija ima toliko hospitaliziranih da nisu imali drugog izbora i krenuli su u zatvaranje, vjerujem da kod nas do toga neće doći, da će se ljudi cijepiti i da ćemo se od iduće godine početi vraćati jednom normalnom životu", rekao je Šostar.

Govoreći o podizanju šatora ispred KB Dubrava, Šostar je kazao da je to mjera predostrožnosti i da ih treba imati. Ipak, nada se da šatori neće trebati.

Osvrnuo se na cijepljenje. Kazao je da je broj ljudi koji se cijepe puno veći te da se nada da će se još više ljudi doći cijepiti. "Zagreb je cijepio preko 70 posto odraslih osoba, tu smo apsolutni lider u Republici Hrvatskoj i nastavit ćemo s time”, poručio je. "Vjerujem da će svi shvatiti da neće dobiti čipove i da cjepivo dobro štiti", zaključio je.