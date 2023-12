"Gospodin Zvonimir Hodak nije, osim onih prvih dana, nikada govorio o svojoj kćeri. Poznajemo se 30 godina i imamo korektne odnose, izložio sam mu to što mi radimo i rekao da mislim da bi bilo dobro da se radi ta priča. On je bio, ne protiv toga, ali u varijanti 'ne bih, ne bih' i onda, na kraju, smo ga nekako uspjeli nagovoriti i mislim da je čovjek rekao puno", rekao je Andrija Jarak u intervjuu za RTL.hr.

Ubojstvo koje je tog 6. listopada 2008. godine potreslo cijelu državu, a najviše obitelj Hodak jer je ubijena njihova kćer Ivana Hodak, tema je treće epizode dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak'.

Nevina žena, u tom trenutku trudna, u karijernom usponu, vedrog duha, ambiciozna, perspektivna, nedužna… ubijena je na stubištu zgrade u centru Zagreba usred bijela dana, a izdahnula je na majčinim rukama. Nijedan roditelj ni u najgorim snovima ne želi doživjeti da mu umre dijete, a to se nažalost dogodilo odvjetniku Zvonimiru Hodaku i tadašnjoj potpredsjednici Vlade Ljerki Mintas Hodak.

U trećoj epizodi dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' Andrija Jarak i Dario Todorović bave se upravo ovim mučnim ubojstvom koje je i 15 godina nakon obavijeno velom tajne. Mnogi i dalje ne vjeruju da ju je ubio Mladen Šlogar, beskućnik i skitnica iz Zaprešića, kod koga je pronađen pištolj i na koga su upućivali svi dokazi.

Roditelji Ivane Hodak sada su dali svoju verziju priče kroz mnogo osobnih detalja oko svoje prerano preminule kćeri, kako su je od milja zvali - Zeko.

Kakva je bila vaša kćer? Ovo je jedno od prvih pitanja koje je Andrija Jarak pitao Zvonimira Hodaka.

"Ja bih rekao vrlo jednostavnim rječnikom - bolja nije mogla biti. Nikada problema ni u školi ni na fakultetu", rekao je o svojoj Ivani, koja je odlučila krenuti očevim putem. Naime, pomagala mu je na suđenjima i bila je odvjetnička vježbenica.

Ubojstvo je ono što ga je, kaže, obilježilo za čitav život.

"Jedan gadan šok, ali šok koji nikad ne prolazi. On je doživotan da se razumijemo. Ja mogu biti veseo, pričati viceve, igram tenis, viđam prijatelje i tako dalje, ali ono što me obilježava do kraja života to je ta tragedija. Ja sam ostao bez svoje kćeri, moja supruga je ostala bez kćeri jedinice i to je nešto s čim se teško nositi. Treba biti hrabar. Ja sam svašta razmišljao u prvim trenucima, a onda sam rekao, ako ne možeš s njom živjeti, onda otiđi, ali ako si odlučio živjeti, onda živi", rekao je.

Jarak ga je upitao i otkud mu snage da sve to izdrži.

"Snaga je iz Sertić Poljane kraj Plitvičkih jezera gdje sam rođen. Tvrd kamen, težak život, ništa nismo dobili na gotovo. Ni ja, ni moja majka pokojna. Ostao sam rano bez oca. Nije me život mazio i tu sam našao snagu da one krize početne noći bez spavanja - da odlučim živjeti dalje. Uz podršku, naravno, moje supruge koja je, ne smijem reći, ali puno jača od mene. Bez njezine pomoći vrlo vjerojatno ne bi danas razgovarali", rekao je Zvonimir.

Njegovo viđenje ubojstva, detalje o kćeri i odnosu s ubojicom, ne propustite pogledati u dokumentarnom serijalu 'Dosje Jarak' na platformi Voyo.

