Posljednjih tjedana domaća javnost čita, a i raspravlja o aferi s prebivalištem i obnovom državnog stana kojeg koristi predstojnik Ureda premijera, Zvonimir Frka Petešić. Nepravilnosti bliskog suradnika Andreja Plenkovića, još iz vremena prve vlade, od 2017. prvi je razotkrio Net.hr.

Karijerni diplomat, kako sam za sebe govori Frka Petešić, prije vodstva Plenkovićeva Ureda bio je veleposlanik u Maroku. Rođen je u Francuskoj, a u našem veleposlanstvu u Parizu radio je od 1993. do 2005. Potom odlazi u Bruxelles, a u Zagrebu je prvi puta 2011., kad je bio zadužen za referendumsku kampanju o ulasku Hrvatske u Europsku uniju.

Bio je supredsjedatelj radne skupine za nabavku brobenih zrakoplova, uz admirala Roberta Hranja, a član je i Znanstvenog savjeta Vlade o koronavirusu, bavi se ulaskom u Schengen i eurozonu, pripremao je hrvatsko predsjedanje Europskom unijom, a sređivao je i dokumentaciju za Pelješki most... Naoružan papirima, po prvi puta je nakon izbijanja afere progovorio za Jutarnji.

Pokazujući potvrdu o prebivalištu, objasnio je zašto je uzeo službeni stan u Zagrebu, iako je, zajedno s obitelji, bio smješten kod prijatelja u Dubravi.

"Na početku da razjasnimo, u Zagrebu sa svojom obitelji od 2011. živim kao podstanar. Nisam vlasnik ni jedne nekretnine, niti ću biti vlasnik stana koji sam dobio na korištenje i za koji plaćam najam od pet kuna po metru četvornom po istoj cijeni i pravilima kao i ostali dužnosnici, sukladno Odluci iz 2001. Također čitavo vrijeme kao podstanar plaćam najveći porez i zagrebačku stopu prireza od 18 posto, najveću u državi, kao i svi Zagrepčani. Nisam utajio ni lipe kao neki koji ovih dana o meni pišu, niti sam oštetio proračun. Bitno je da to građani znaju i da javnost zna. Sve ostalo su konstrukcije i čista politička hajka, kojoj se sad pridružio i sam predsjednik Republike", objasnio je Frka Petešić.

Jedina opcija 'trajnog nastanjenja'

Dodaje da je po povratku iz Maroka u Zagreb tekao otkazni rok u stanu u kojem je dotad živjela njegova starija kći. On je s mlađom kćeri i suprugom bio u Rabatu. Naime, i njegov se prijatelj vraćao sa službe u Italiji i SAD-u, pa Frka Petešić više nije mogao ostati kod njega. Raspitivao se za stan, pa su mu u Vladi objasnili da kao dužnosnik ima pravo podnijeti zahtjev za službeni stan do 90 četvornih metara.

No, prijavio je prebivalište na Salima na Dugom otoku, iako tamo ne živi. Objasnio je kako se u zahtjevu za dodjelu službenog stana tražila i potvrda prebivališta. Morao je napustiti prijateljev stan u Dubravi, pa je tu adresu jednostavno prekrižio.

"Stoga mi je tada jedina opcija 'trajnog nastanjenja' bila da se prijavim u Salima na Dugom otoku, na očevu kuću, kao jedine nekretnine moje obitelji, što sam učinio koncem rujna. A ne da bih plaćao manji porez ili prirez ili bespravno dobio službeni stan jer, ponavljam, imao bih pravo na službeni stan i da mi je prebivalište ostalo u Zagrebu jer nemam nekretnine ni useljiv stan", rekao je Frka Petešić.

U žurbi zaboravio prijaviti obitelj

Ističe da je u žurbi zaboravio tražiti potvrdu o prebivalištu za cijelu obitelj. Priznaje tu pogrešku i dodaje kako su kasnije zaboravili na to. Kaže da su ispravili propust, pa je prebivalište njega, njegove supruge i kćeri u Salima, a boravište u Jurišićevoj. Mlađoj kćeri će prebivalište i boravište biti na istim adresama, kad se vrati sa studija u Parizu.

"Prema nadležnim službama u MUP-u to je bila jedina logična mogućnost u našoj atipičnoj situaciji, budući da se, ponavljam, ne možemo trajno nastaniti u službeni stan. Objasnili su mi da bih bio u prekršaju samo u slučaju da sam prijavio prebivalište u Salima, a da živim u Zagrebu bez prijavljenog boravišta, što nije slučaj", objasnio je Frka Petešić i dodao da je kod prijatelja u Dubravi bio prijavljen od 2011. do rujna 2017. godine.

Pričalo se i da je utjecao na to da Ilija Želalić, prijatelj kod kojega je prijavio boravište u Dubravi, postane veleposlanik u Alžiru. Frka Petešić tvrdi da nije utjecao na tu odluku, niti je bilo potrebe da ide lobirati.

"Koliko znam, kao jednog od naših malobrojnih frankofonskih diplomata, njega je predložila predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, koja je bila veleposlanica u Washingtonu dok je on bio generalni konzul u Los Angelesu. To nije očekivao i prihvatio je tek nakon konzultacije s obitelji, jer je 1993. iz Alžira, gdje je bio na službi, zajedno s drugim diplomatima hitno povučen u Zagreb nakon okrutnog ubojstva naših radnika Hidroelektre i zatvaranja veleposlanstva", rekao je.

Još jedan prijateljev stan

Spominjao se i još jedan stan u Zagrebu, u Gajevoj 28. Objasnio je da niti to nije bio njegov, već prijateljev stan. Ističe da ondje nije živio, već je odsjedao s obitelji svaki put kad je dolazio u Zagreb. Bilo je to još u devedesetima.

"Nakon dvije godine rada u hrvatskom veleposlanstvu u Parizu kao lokalni zaposlenik, 1996. primljen sam u diplomatsku službu i tada je kadrovska služba Ministarstva vanjskih poslova zatražila da prijavim prebivalište u Hrvatskoj, koje mi je do tada bilo u Francuskoj. Naime, kad sam postao diplomat na službi u Parizu, moja pariška adresa pravno gledajući postala je boravište. Prijava u Salima na djedovu, a danas očevu kuću, nije bila moguća jer su mi tada pokojni djed i baka stanovali u župnom dvoru na Pagu, zajedno s mojim stricem, don Srećkom.

Stoga sam na preporuku kadrovske službe MVP-a prijavio prebivalište kod našeg danas nažalost pokojnog obiteljskog prijatelja i bivšeg pariškog studenta, u Gajevoj 28, kod kojeg nismo živjeli, ali smo članovi moje obitelji i ja uvijek kod njega odsjedali kada bismo dolazili u Zagreb. Čitavo vrijeme od 1996. do 2005. boravio sam i radio u hrvatskom veleposlanstvu u Parizu, a od 2005. do 2011. u hrvatskoj Misiji pri EU u Bruxellesu. Kad sam 2011. imenovan za ravnatelja uprave za potporu procesu pristupanja Hrvatske EU u MVEP-u, doselio sam se s obitelji u Zagreb gdje sam prijavio prebivalište u Dubravi", objasnio je i taj dio predstojnik premijerova Ureda.

Hitna sanacija, a ne obnova

Posljednje u nizu otkrića o nekretninama koje koristi Frka Petešić jest da za svoje pokretnine koristi državnu garažu i podrum u Palmotićevoj ulici. To su nevješto priznali i u Državnim nekretninama, otkrivši usput i koji automobil je ondje parkirao. On je, pak, otkrio da ondje drži nekoliko tisuća knjiga i arhivu članaka francuskih i hrvatskih medija o Domovinskom ratu.

Vratio se na stan u Jurišićevoj i objasnio zašto je obnovljen "po kratkom postupku". Kaže da nije utjecao na tijek radova u zgradi, niti je njegov stan obnovljen. Kaže, obavljena je samo "hitna sanacija".

"Na inicijativu suvlasnika zgrade Viktorije i Luke Ćurića, koji je građevinar, i zahvaljujući njihovoj poduzetnosti već je 2. travnja 2020. održan prvi sastanak suvlasnika zgrade, u kojemu je sudjelovao i predstavnik Državnih nekretnina. Da Državne nekretnine nisu obavile hitne radove, koji su uključivali nužnu sanaciju dijela vanjskoga zabatnog zida, u istom opsegu i roku kao ostali suvlasnici, ne bi bila moguća cjelovita obnova zgrade. Ona tada ne bi dobila zelenu naljepnicu, što bi spriječilo sve ostale suvlasnike da poduzmu brzu konstrukcijsku obnovu", rekao je Frka Petešić.

Naglasio je kako je taj dio afere već objasnila predstavnica stanara, jer je rekla da je još 2019. podnijela projekt obnove pročelja, kojeg je odobrio Gradski je zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 30. siječnja 2020., odnosno gotovo dva mjeseca prije potresa, zbog čega je obnova brzo i počela.

Draže mu je ulagati u knjige, nego u ciglu

Istaknuo je da su svi podaci u njegovoj imovinskoj kartici istiniti. Dodao je da nema vlastitu nekretninu, jer je većinu novca kojeg je zaradio, utrošio na knjige i školovanje svojih kćeri. Kaže da mu je draže ulagati u knjige, nego u cigle te da se po tom pitanju smatra bogatim čovjekom. Ističe da je u zapadnoeuropskim zemljama normalno da su ljudi u najmu stanova te ističe da s plaćom diplomata u Parizu ipak nije mogao kupiti stan.

"Da je moja motivacija materijalni status, zašto bih došao raditi i služiti Hrvatskoj gdje je moja plaća, iako visoka za hrvatske standarde, neusporedivo manja od one koju bih imao u Parizu? Nevjerojatno mi je da danas čitam kako neki govore o meni kao lopovu i parazitu. I da moram odgovarati na pitanja zašto nemam nijednu nekretninu. To je nezdrava atmosfera koja stvara nepovjerenje prema svemu i svima. I predsjednik države svojim neosnovanim optužbama tome pridonosi", rekao je Frka Petešić i dodao da zasad ne planira kupiti nekretninu, ali planira ostati u Hrvatskoj. Ističe da mu je žao što je zbog stana u Jurišićevoj unaprijed osuđen u medijima.

"Vrlo mi je žao što smo moja obitelj i ja unaprijed osuđeni u medijima, izrugivani raznim zlonamjernim fotomontažama, izvrgnuti javnom linču zbog neosnovane sumnje da sam se na bilo koji način okoristio. Tu je bilo i prezirnih i zajedljivih komentara koji se nažalost često lijepe povratnicima iz dijaspore. Nije na meni da se pravdam i branim od lažnih optužbi, nego je vrijeme da se prestane sa zlonamjernim spekulacijama i neutemeljenim optužbama. Nevjerojatno je da se u svakom odgovoru koji date nastoji sustavno pronaći neka skrivena nečasna namjera.

Haranga na njega i obitelj

Posebno su gnusne laži o mom ocu, Marinku. Jedan je tjednik išao tako daleko da je citirao dijelove UDBA-ina dosjea o njemu, u kojem se među ostalim neistinama navodi da je bio u vezi s 'fašističkom emigracijom', da kod njega 'dolaze lideri ustaške emigracije', da ga se priprema 'za učlanjenje u neku od ustaških organizacija u Parizu' te da u svom stanu ima i 'sliku Ante Pavelića postavljenu iznad vitrine'. To su najgore laži. To je sve dio iste kampanje u kojoj se ne biraju sredstva. U kojoj se ide toliko daleko da se napada i obitelj. Ja nemam komplekse, jer ni ja ni moj otac nismo bili sljedbenici ni Tita ni Pavelića. Na zidu u stanu mog oca u Parizu su jedino bile slike Brune Bušića i Stjepana Radića.

Otac mi je bio pripadnik domoljubne struje koja se uvijek zalagala za slobodnu i demokratsku Hrvatsku, što je UDBA u svojim dosjeima karakterizirala kao 'ustašku djelatnost', kao i sve što je bilo hrvatsko. Bio je povjerenik za Francusku 'Nove Hrvatske', najuglednijeg emigrantskog lista sa sjedištem u Londonu, kao i 'Hrvatske Revije'. Isto tako, iskaz mog oca pred sudom u korist supruge i djece pokojnog Nevena Baričevića prikazan je u tom članku posve krivo i tendenciozno. Pitanje je samo, zbog čijih interesa?", poručio je Frka Petešić.

Odgovorio je i na optužbe predsjednika Zorana Milanovića da je napravio kazneno djelo, zbog kojeg bi trebao biti pod povećalom DORH-a.

"Bilo bi tragično da se naše društvo do te mjere zatruje da to postane normalno. Normalno u komunikaciji, normalno u političkoj raspravi. Predsjednik Milanović je obećao 'normalno' u svojoj kampanji, ali nitko nije očekivao ovo. Ovako nisku razinu huškanja, ovu tabloidnu retoriku. Predsjednik Milanović očito preko mene pokušava diskreditirati premijera Plenkovića i njegov kabinet. Taj njegov napad jadan je i promašen. To neće ići. Nismo isti, niti možemo biti.

Predsjednik izgovara prostačke uvrede, konstruira i lažno optužuje, očito s namjerom da prikrije vlastite skandale, osobito političku štetu koju radi Hrvatskoj na međunarodnoj razini, i da se preko mene obračunava s Vladom. Valjda misli da se tako dobiva na rejtingu. Hrvatska javnost zapljusnuta je takvom vrstom retorike i to je strašno. Tvrdi da 'nemam veze s Dugim otokom osim što mi je otamo baba'. Istina je da osim što su svi moji preci iz Sali, to su bili i moje pokojne none i didovi, koji su po svojoj kulturi i pristojnosti bili nedostižne kategorije za prostaka s Pantovčaka.

Ovdje se otvara pitanje odgovornosti i morala predsjednika države, koji me duboko povrijedio i uzastopno naziva kriminalcem koristeći se pritom činjenicom da ga se za vrijeme mandata ne može za to pozvati na odgovornost, i 'viteški' se skriva iza sigurnosti svoje funkcije. Ponavljam, nisam Zagrepčanin niti sam lažno prijavio prebivalište i postupio sam sukladno uputama nadležnih službi u MUP-u", rekao je Frka Petešić.

Na kraju je dodao da će odmah podnijeti ostavku "ako itko pronađe ijednu nekretninu na moje ime ili na ime moje supruge, u Hrvatskoj ili igdje drugdje."