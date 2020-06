ŽUTI METEOALARM ZA PRODUŽENI VIKEND I POČETAK LJETA: Bit će kiše, pljuskova, oluja, grmljavine… pa opet kiše

Večeras u 23 sata i 44 minute nastupa ljetni suncostaj ili solsticij, čime i službeno ulazimo u ljeto, a nedjelja će biti najdulji dan ove godine, no vrijeme će ovog vikenda još biti proljetno i promjenljivo, naročito na kopnu

Počeo je produženi vikend koji će u većem dijelu Hrvatske umjesto sunca donijeti kišu. Danas je za veći dio Hrvatske proglašen žuti meteoalarm, odnosno potencijalno opasno vrijeme. Žuti meteolarm proglašen je za područje Osijeka, Zagreba i okolice, Karlovca, Gospića i Rijeke.

Kiša obilnija u Slavoniji, na Jadranu bura

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), od jutros na kopnu pada kiša, a od sredine dana bit će i pljuskova praćenih grmljavinom. Na Jadranu će biti pretežno sunčano, na sjevernom dijelu mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren, ponegdje bura. Na kopnu umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najviša temperatura od 20 do 25, na Jadranu od 24 do 29 stupnjeva. U većini kopnenih krajeva promjenljivo i pretežno oblačno te danju manje toplo.

Kiša bi ponegdje, osobito u Slavoniji, mjestimice mogla biti obilnija i to uglavnom u prvom dijelu dana. Na Jadranu barem djelomice sunčano uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak na krajnjem sjeveru i jugu, piše DHMZ. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u Slavoniji, Baranji i Podravini na udare mjestimice jak. Na Jadranu ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 15 do 20 °C. Najviša dnevna između 18 i 24, na Jadranu od 23 do 28 °C. Od ponedjeljka će diljem zemlje ipak biti sunčanije uz slab i umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, dok će na Jadranu puhati bura. Ponegdje će vjetar na udare biti jak, osobito na istoku i jugu. Bit će toplije nego u nedjelju.

Noćas počinje ljeto, ali uz proljetno vrijeme

Večeras u 23 sata i 44 minute nastupa ljetni suncostaj ili solsticij, čime i službeno ulazimo u ljeto, a nedjelja će biti najdulji dan ove godine, no vrijeme će ovog vikenda još biti proljetno i promjenljivo, naročito na kopnu.

U subotu već ujutro oblačnije u unutrašnjosti, povremeno s kišom, na istoku i pljuskovima praćenim grmljavinom, a može se sredinom dana razviti i nevrijeme. Poslijepodne, osobito u središnjoj Hrvatskoj nakratko djelomično razvedravanje, no do kraja dana ponovno valja računati na mjestimične grmljavinske pljuskove. Na Jadranu znatno više sunca, samo u unutrašnjosti Istre i Dalmacije može lokalno pasti kakav kraći pljusak.

Na kopnu i ostatak produženog vikenda promjenljivo. Tmurnije, kišovitije pa i nakratko svježije biće u nedjelju, no i u ponedjeljak će kiša povremeno padati na istoku, najupornije u Posavini i Podunavlju. Početkom tjedna ipak sve manje oblaka, sve više sunca, prije svega u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a dojam može kvariti tek prolazno jak sjeverni vjetar.

Na moru u nedjelju i ponedjeljak znatno više sunca, no povremeno i ovdje može biti umjerene naoblake, posebno u zaobalju. Ostajat će uglavnom suho, tek kakav kraći pljusak u nedjelju može pasti u riječkom zaleđu, a početkom tjedna u Dalmaciji. Biće i razmjerno vjetrovito uz umjerenu i jaku buru i tramontanu, no temperature se neće mijenjati.

Vrijeme za produljeni vikend možda neće biti svima po volji, no hoće sunčanije i nešto stabilnije prilike koje kreću od utorka.

