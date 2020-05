ŽUSTRA SVAĐA ZBOG EUROPSKOG NOVCA U ‘OTVORENOM’: ‘Hrvatski građani ne smiju dati HDZ-u da upravlja tim novcem zbog korupcije!’

‘Mislim da hrvatski građani ne smiju dati HDZ-u da upravlja tim novcem, jer je to stranka koja ima korupcijsku aferu na sudu’

U emisiji “Otvoreno” HRT-a odvijala se večeras žustra rasprava o eurpskom novcu koju je bilo teško pratiti. Naime, 750 milijardi eura vrijedan je Fond za oporavak Europske unije od posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa, a deset milijardi eura rezervirano je za Hrvatsku.

Vanjskopolitički analitičar Kristijan Kotarski rekao je da očekuje žestoku bitku jer ima puno nepoznanica. Ne zna se koliki će biti omjer bespovratnih sredstava i zajmova, a ključno pitanje je i koji će biti uvjeti.

“Za Italiju se predviđa 80 mlrd eura, a znamo da ona godinama ima problema sa strukturom gospodarstva, niskim rastom, korupcijom i klijentelizmom. I teško da će njemački i nizozemski porezni obveznici bez određenih klauzula dati taj novac. Ispregovarat će se uvjeti i moramo vidjeti koji su to uvjeti”, rekao je. Istaknuo je da će bremenita biti i distribucijska kvota, kako će se taj novac podijeliti među državama. To su tri bojišnice na kojima će se odvijati bitka, dodao je.

Ministar Marko Pavić rekao je kako tu ne bi trebalo biti zapinjanja. “Kada smo donosili mjere za gospodarstvo stali smo iza hrvatskog gospodarstva, 550.000 ljudi koristilo je mjere, 9.6 posto BDP stavili samo iza gospodarstva znajući da dolazi ovako izdašan program oporavka. U to smo bili uključeni i svatko tko kaže da je hrvatsko predsjedanje samo rotacija, sad se vidi uspjeh predsjedanja.”

SDP-ovac Joško Klisović rekao je kako je ovo dobra vijest za Hrvatsku i da novac treba upotrijebiti za reforme koje slijede. “Mislim da hrvatski građani ne smiju dati HDZ-u da upravlja tim novcem, jer je to stranka koja ima korupcijsku aferu na sudu. To je stranka gdje je 15 ministara otišao zbog sumnje u korupciju. Hrvatska ne smije pretočiti novac u džepove političara već onima kojim treba, a to su gospodarstvenici.”

Nakon toga uslijedila je žustra prepirka ministra Pavića i Klisovića koju je bilo teško pratiti, a situaciju je primirio Kotarski koji je rekao da je Hrvatska na samom začelju što se tiče ispunjavanja preporuka Europske komisije. “Pedeset posto nismo ispunili ili smo vrlo malo ispunili, a to je vrijeme i vlade Zorana Milanovića i premijera Plenkovića vrlo malo. Isplaćeni novci su važniji nego ugovoreni”, rekao je, te dodao da moramo provoditi više reformi koje sugerira Europska komisija zbog dobrobiti nas i naše djece.

Ministar Pavić rekao je da će se za Fond oporavka napraviti individualiziran pristup za svaku zemlju, te da će se povezati reforme sa samim isplatama. Istaknuo je i da se Hrvatska tu značajno poboljšala od 2016. godine.

Klisović je rekao da će novac ići za najugroženiji sektor, a to je u Hrvatskoj turizam i da sve mora biti u kontekstu održivog razvoja, politike koja stimulira održivi razvoj iz kojeg stoji Europska komisija. “Važno je da taj novac bude za strukturalne reforme i mi u SDP-u ćemo se za to izboriti”, rekao je te dodao da ništa nije besplatno, piše HRT.

