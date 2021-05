ŽESTOKA SVAĐA NA SUČELJAVANJU RIJEČKIH KANDIDATA: ‘Vi ste Trojanski konj HDZ-a’; ‘Ovo će biti referendum protiv SDP-a’

Na današnjem sučeljavaju na RTL-u suočavaju se Filipović i Štimac

Nakon što se dugogodišnji riječki gradonačelnik Vojko Obersnel odlučio povući u mirovinu, SDP-ova utvrda u kojoj socijaldemokrati vladaju od nezavisnosti Hrvatske sigurno će dobiti novo lice u fotelji prvog čovjeka grada, no za to najveću šansu ima, kako se čini, i dalje SDP-ovac, dapače, Obersnelov zamjenik Marko Filipović.

On je u prvom krugu izbora dobio 30,25 posto ili 11.970 glasova, dok je neovisni Davor Štimac osvojio 16,10 posto ili 6.371 glas. Iza njega ostao je kandidat HDZ-a Josip Ostrogović s 14,11 posto, Mostov Marin Miletić s 11,30 posto, a 11,10 posto je osvojio PGS-ov Nikola Ivaniš.

I Možemo! je u gradskom vijeću

Filipovića najviše biraju stariji od 70 godina (60,4 posto). Dok Štimca najviše biraju ljudi između 30 i 39 godina (47,1 posto). Onih koji će izići na izbore i poništiti listić, najviše je među najmlađim biračima, među njima je gotovo 10 posto (9,5 posto) prosvjednih glasača, kojima očito ne odgovora ni jedan ni drugi kandidat.

Štimac je uvjerljiv izbor HDZ-ovaca (88,4 posto). Filipović može računati na 5 posto (5,1 posto). Niti neodlučni (3,4 posto), niti nevažeći (3 posto), ne mogu utjecati na ovaj rezultat. Birači Mosta koji su listi osigurali ulazak u Gradsko vijeće (71,7 posto), biraju Štimca. Vrlo je blizu postotak onih koji će glas dati Filipoviću (13 posto) i onih koji ne znaju kome darovati povjerenje u nedjelju (11,5 posto).

Birači PGS-a s kojim je SDP do sada vladao Rijekom i čiji je kandidat Ivaniš ispao iz utrke (65,2 posto), biraju Filipovića. No, ima onih koji Štimca vide na čelu Rijeke, njih više od 22 posto (22,3 posto). Zanimljivo, PGS-ovci neće poništavati listić, a ima i onih koji će razmisliti koga zaokružiti (12,5 posto).

I Možemo! je u gradskom vijeću. Birači koji su im dali glas češće biraju Filipovića (55,6 posto), ali nije zanemariv postotak onih koji će glasati za Štimca (24,2 posto). Ovdje je ujedno i najviše neodlučnih (15 posto).

‘Bit ćemo samo svoji’

“Mi smo na izborima nastupili vrlo jasno kao prava nezavisna lista. Skupina smo potpuno nezavisnih ljudi koji žive od svog rada, koji nisu bili do sada u politici i koji žele promijeniti političku scenu u Rijeci. U prvom krugu smo mi bili ti koji su pobijedili ostale stranke. Mislim da mi možemo na tragu toga privući građane. Oni nam se svakodnevno javljaju i kažu dosta nam je tih duopola, dosta nam je u Rijeci ovog monopola koji traje već 76 godina, treba nešto promijeniti. Osjećam da će ovi izbori biti referendum o nečem novom.”

Kandidati su upitani ako im je Gari Cappeli pomogao ili odmogao potporom.

“Gledajte, nisam siguran niti gospodin Cappeli niti Komadina kad su rekli da računaju na nas da su nam pomogli. Mi smo upravo zato rekli da ćemo biti sami, svoji, programski želimo surađivati sa svima”, kazao je Štimac.

Žustra svađa u studiju

“Gospodin Viktor Ivaniš je vrlo jasno odgovorio u prekjučerašnjoj emisiji Otvoreno gdje gospodin Štimac imenom i prezimenom prozvao neke ljude, prozvao je i neke tvrtke koje zapošljavaju mlade ljude, ovdje ide personalno na gospodina Ivaniša. On je vrlo jasno precizirao (Ivaniš) da je promjena dobra, a promjena je dobra kad gospodin Štimac više nije reizabran za ravnatelja (KBC-a) i došao je gospodin Ružić. I tu je isto tako specificirao što je gospodin Štimac radio u KBC-u”, rekao je Filipović.

Nastala je žustra svađa između kandidata u studiju. “Dozvolite! Ja vas nisam prekidao, ja vas nisam prekidao i nisam kod vas na ispitu poput neke studentice ili studenta. Vrlo smo jasno komunicirali naš program. Ja sam svjestan da je gospodin Štimac nervozan. Nervozan je jer je u prvom krugu dobio upola manje glasova od mene, nervozan je jer u svim relevantnim istraživanjima gubi ove izbore. Naravno, on je, pod navodnicima, nezavisni kandidat. Međutim, svi koji stoje iza njega, a to Riječani i Riječanke moraju znati, angažirao je tim savjetnika desnog političkog spektra i znamo kamo će to završiti nakon izbora”, kazao je Filipović.

Tko su im savjetnici?

Upitani su da kažu svoje savjetnike. Prvi je odgovorio Štimac, “Moj savjetnik kampanje je gospodin Boris Lešić, koji je Riječanin, koji je upravo zbog nedostatka kvalitetnih poslova u Rijeci, morao otići u Zagreb. Onda kaže gospodin Filipović ”eto imate savjetnika iz Zagreba”. Gospodin Reljković je isto tako jedan od savjetnika, napadi koji su išli na njega kako je on desničar, kako je gostovao po Bujicama, međutim to je potpuno netočno. Gospodin Reljković nikad nije bio u Bujici, za razliku od gospodina Komadine s kojim se gospodin Filipović slika na plakatima. Provjerili ste vjerojatno, tri puta je bio u Bujici. Gospodin Bernardić i gospodin Josipović su bili u Bujici.”

“Okupio sam jedan tim na koji sam ponosan. Prije svega tu su moji zamjenici doktor Goran Palčevski, iskusni, dugogodišnji pedijatar i ravnatelj određenih odjela u Kliničkom bolničkom centru i gospođa Sandra Krpan, moja zamjenica, ravnateljica škole u Kastvu, osoba s dugogodišnjim iskustvom”, rekao je Filipović.