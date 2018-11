ŽUSTRA SABORSKA RASPRAVA O ČOVJEKU KOJI JE SKRIVAO DA JE BIO ČLAN HDZ-a: ‘To što radite je ispod svake razine, sram Vas može biti’

Izbor novog povjerenika za informiranje izazvao je kontroverze kada se tijekom prošlotjedne sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav ispostavilo da je gospodin Pičuljan u životopisu zaboravio navesti da je bio član HDZ-a

Hrvatski sabor sjednicu je danas nastavio raspravom o prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, uz prethodno pozitivno mišljenje Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, da se novi povjerenik/ca za informiranje izabere između dvoje kandidata – Dubravke Bevandić i Zorana Pičuljana.

Izbor novog povjerenika izazvao je kontroverze kada se tijekom prošlotjedne sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav ispostavilo da je gospodin Pičuljan u životopisu zaboravio navesti da je bio član HDZ-a.

Pičuljan, koji je mnogima favorit za dužnost povjerenika, je više od 20 godina radio u državnoj upravi: kao veleposlanik u Češkoj, a zatim i kao pomoćnik ili zamjenik ministara pravosuđa i uprave u vladama SDP-a i HDZ-a. No, tek je nakon postavljenih pitanja na Odboru priznao da je bio dugogodišnji član HDZ-a i ustvrdio da je izašao iz stranke jer je ‘želio izgraditi osobni integritet i autonomiju u obavljanju poslova u državnoj upravi’.

Čovjek sustava?

Mostov Nikola Grmoja je tijekom sjednicu odlučio provjeriti kako po pitanju Agrokora ‘dišu’ kandidati upitavši smatraju li da je Vlada u procesu rješavanja krize u Agrokoru bila dovoljno transparentna. Bevandić je izjavila kako je Vlada trebala javnosti dati više informacija o tom procesu, dok je Pičuljan izjavio da ‘nema dojam skrivanja informacija’.

“Takvim ste se odgovorom možda uspjeli dodvoriti vladajućoj većini, ali za povjerenika ste se, što se mene tiče, potpuno diskvalificirali”, izjavio je tada Grmoja.

Grmoja je i danas bio najžešći Pičuljanov kritičar. “Ne smije se dopustiti da za povjerenika bude izabran Pičuljan jer je on čovjek sustava, velike koalicije SDP-a i HDZ-a”, ustvrdio je Mostovac.

Pičuljana proziva da je u HDZ-u bio do 2000., dakle do gubitka izbora, da je kao glavni tajnik MVP zaposlio “srednjoškolca” Joška Paru, da je zahvaljujući njegovim ocjenama Zoran Milanović napredovao u službi, a Pičuljan kasnije bio državni tajnik u mandatu ministra uprave Arsena Bauka (SDP).

Zato je zanimljivo da nitko iz SDP-a ne raspravlja, primijetio je Grmoja.

‘Sram Vas može biti’

Pičuljan je građanin sa svim kvalifikacijama potrebnim za tu dužnost, te je “neodgovorno, nisko i bezobrazno” diskvalificirati ga na taj način, uzvratila je Grmoji HDZ-ova zastupnica Sunčana Glavak. Pitala ga je otkad je on “samoprozvana moralna vertikala” i otkad bi netko tko se javlja na natječaj, a ima sve uvjete, trebao za to pitati Most.

“To što radite je ispod svake razine, sram vas može biti,” poručio mu Josip Borić (HDZ).

Bivša povjerenica Anamarija Musa, koja se nije kandidirala za još jedan petodgodišnji mandat, nego se odlučila vratiti na Pravni fakultet, dobila je pohvale za svoj rad.

Na ponovljeni natječaj za izbor novog povjerenika stiglo je pet kandidatura, jedna je bila nepravovaljana, dvije su povučene.