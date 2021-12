Mostov Nino Raspudić i HDZ-ov Damir Habijan na RTL-u Danas sučelili su se oko mostove referendumske inicijative, za koju Most tvrdi kako je prikupio dovoljno potpisa.

''To dosta pokazuje o vjerodostojnosti'

Habijan govori i kako kolege iz Mosta nisu vjerodostojni. "Što se tiče samog postupka, ja očekujem, da nakon što objave, iako su rekli da će danas objaviti podatke, a to se nije dogodilo pa jučer čujemo kolegu Grmoju da će sutra biti datum kada će reći konačni broj potpisa tako da ćemo vidjeti koji će to broj biti. Ne kažem da ne vjerujem da imaju potreban broj potpisa, ali kažem to isto dosta pokazuje o kolikoj vjerodostojnosti možemo govoriti", rekao je prije no što je ukratko opisao konkrtnu proceduru.

"Organizatori inicijative, dostave to predsjedniku Sabora, nakon toga to ide na Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji donosi određeni zaključak. To onda ide na plenarnu sjednicu. Nakon toga Hrvatski sabor dostavlja Vladi i traži od njih da se prebroje glasovi", pojašnjava te dodaje da se, ako je skupljen dovoljan broj potpisa, sve se ponovo vraća na Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji će onda ili raspisati referendum ili donijeti zaključak da se utvrdi pitanje ustavnosti.

'Članak se aktivira dvotretićinskom većinom'

Odmah potom dodaje da on smatra kako je njihovo referendumsko pitanje protuustavno.

„Ako hoćemo konkretno, ovo prvo pitanje izmjene Ustava članka 17., ako pogledate odluku Ustavnog suda od prošle godine u rujnu, već je tada rekao u dvije svoje točke kako je isključivo u nadležnosti Hrvatskog sabora donošenje odluke dvotrećinskom većinom", tvrdi.

"Dakle, ovo što se predlaže Mostovom inicijativom odnosno njihovim prijedlogom za referendum jest da se u članak 17. ubaci riječ „epidemija“, a taj članak se aktivira dvotrećinskom većinom. S druge strane, Vlada je po Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ovlaštena proglasiti epidemiju. Vlada se bira sa 76 glasova i aktivira članak koji se aktivira dvotrećinskom većinom", naveo je.

'Premijer se ponaša potpuno pogubljeno'

Raspudić se potom nije previše osvrtao na sam referendum, nego je napao premijera.

"Mislim da se predsjednik Vlade ponaša potpuno pogubljeno, da se nalazi u jednoj bezizlaznoj situaciji. Slutim i da je OLAF jedan od razloga, a ne samo naš referendum. On ima te neke primitivne geste. Neki da je rekao sad ću pozvati profesoricu Markotić kao da je on neka njegova hostesa za našetavanje po COVID odjelima. Danas pak kaže nek dođu sad u đuture na Trg sv. Marka pa postoji Zakon o referendumu, postoje procedure koje mi za razliku od njega poštujemo", rekao je Raspudić.

'Je li i Predsjednik antivakser?'

Na pitanje je li antivakser odgovorio je u svom stilu.

"Prvo me pitate je li Zemlja ravna ploča. Po mogućnosti neka dođe Zekanović s globusom da me o tome informira. „Antivakser“ je postao jedan uvredljiv pojam. Sad smo saznali da su antivakseri ljudi koji su dva puta cijepljeni jer ih ljudi koji su u Kanadi tri puta cijepljeni moraju izbjegavati. Ispada da je i Milanović sada antivakser koji se tri puta cijepio. Mi uopće nismo ulazili u pitanja cijepljenja ili necijepljenja. Samo smo govorili da to mora biti osobni izbor svakog čovjeka", kaže.

"Mi nećemo sudjelovati ismijavanju i degradiranju medicinske struke jer je u startu to krenulo pogrešno. Kada su se upregli pjevačice, glumci i političari da ljudima govore da čine ovo ili ono umjesto da to rade liječnici", dodaje.

Habijan je pak ponovio kako Most želi profitirati na koroni i da ne pozivaju građane na cijepljenje. „Ovu situaciju koristite isključivo u svoju svrhu i to je ono što sam rekao da parazitirate i da politički želite profitirati na ugrozi života i zdravlja ljudi“, poručio je Habijan, a Raspudić mu je brzo odgovorio: „Vaša stranka radi loše i mi upozoravamo na to zato jer je loše, ako ćemo zbog toga dobiti neke političke poene dobro nam došli. To je nusproizvod našeg djelovanja“, izjavio je Raspudić.