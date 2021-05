ŽUSTRA DEBATA KANDIDATA ZA OSIJEK: Mlinarević optužio mladog HDZ-ovca: ‘Smatram da je pobrkao lončiće!’

Tko će osvojiti Osijek, mladi HDZ-ovac Ivan Radić ili stariji i iskusni poduzetnik, ali novak u politici, Berislav Mlinarević?

Prvi puta od osamostaljenja Hrvatske, HDZ bi u Osijeku mogao dobiti gradonačelnika. Mladi Ivan Radić (rođen je 1987. godine), kandidat HDZ-a, ali i Nezavisne liste Ante Đapića, ANU-a, HSU-a, BUZ-a, HSLS-a i DHSS-a, u nedjelju 16. svibnja je osvojio 13.655 glasova, odnosno 38,69 posto.

Favorit se u studiju RTL-a sučelio s Berislavom Mlinarevićem, poduzetnikom, novakom u politici i nezavisnim kandidatom kojeg podržavaju Domovinski pokret i Most. U prvom je krugu dobio 6.930 glasova, odnosno 19,63 posto.

Provjera projekata

Prema istraživanju preferencija birača koje je za RTL napravila agencija Promocija plus pokazuje da u drugom krugu Ivan Radić dobiva 53,6 posto, a Mlinarević 30,9 posto. Na pitanje koji će biti njegov prvi potez prvog radnog dana ako pobijedi Radić je rekao: “Prvo moram istaknuti zadovoljstvo i rezultatima prvog kruga i anketom koju ste istaknuli za drugi krug. Pozivam sve Osječane i Osječanke da izađu u što većem broju…”

“Prvi potez je svakako sjesti sa svim pročelnicima i sa svim direktorima gradskih poduzeća da vidimo dokle su došli projekti, kako napredujemo, koje projekte možemo nastaviti u kojem vremenskom periodu. Volio bih da jedan od prvih poteza kojemožemo napraviti, bude vremensko smanjenje izdavanja građevinskih dozvola. Jer, više puta sam upozoravao, danas se građevinska dozvola izdaje za devet mjeseci”, dodao je.

Digitalizacija uprave

Mlinarević je također rekao što će prvo poduzeti ako pobijedi. “Mogu reći da je to isto, pozvati sve pročelnike gradskih ureda, njihove zamjenike, da vidimo koje je stanje, što se može napraviti dalje, da vidimo kakva je financijska konstrukcija, gdje možemo ići dalje u projektima. Nakon toga gospodarstvo, da vidimo što možemo poboljšati u programima za gospodarstvenike u gospodarskoj zoni. Smatram da nije dobro, da se zbog toga do sada nije punila.

Nadalje, digitalizacija gradske uprave. Građevinske dozvole ponaosob, da ih za početak smanjimo na 90 dana. Nedavno sam čuo da se u Njemačkoj, ako nema nekih prepreka, građevinska dozvola dobije za sedam dana”, rekao je.

Podjela pljena?

Na pitanje što će zauzvrat dobiti koalicijski partneri nakon što su ga podržali, Radić je rekao da su jučer predstavili podršku HNS-a, Snage Slavonije i Baranje, te HSS-a. “Snaga Slavonije i Baranje i HNS osvojili su tri vijećnika u gradskom vijeću. Imamo većinu, to je izuzeto bitno. Potrebno nam je 16 gradskih vijećnika, sad ih imamo 17. Osijeku treba stabilnost prije svega. Osijek je puno godina bio umoran od svađa i od podjela. Stabilnost je garancija i provedbe svih projekata koji su pred nama.”

Upitan nema li podjele plijena, istaknuo je da on to ne bi tako nazvao. “Većina je zasnovana na programskoj suradnji”, objasnio je.

‘Radićev program je skup lažnih obećanja’

Potom je Mlinarević objasnio kako će, ako pobijedi, surađivati s Vijećem, ako je većina iz suprotnog tabora. “Koliko se sjećam u našim sučeljavanjima, imali smo iste ideje i planove. Prema tome svaki vijećnik koji bio oportun u tom smislu riječi, mislim da ne bi želio dobro ovom gradu. Svi programi su razvojni, točno znamo što našim građanima treba, želimo stanje poboljšati, jer mislimo da je došlo krajnje vrijeme za promjene. Ali, da bi promjene došle, moramo izaći na izbore. Ne možemo nastavitti istim sustavom. Vidim prema osobama koje će obnašati dužnosti koje su u koaliciji s Radićem, mislim da će se nastaviti ista priča. Mora doći svježe, novo, drugačije”, rekao je.

Mlinarević je izjavio da je program Radića skup lažnih obećanja. “Ja sam spominjao, ne u tolikom smislu lažna obećanja nego sam govorio o onome što gospodin Radić priča. On je u svom prospektu promovirao stvari koje su državni i županijski projekti. Građanin Osijeka kad otvori prospekt i kad vidi sve to, logično da vidi drugačiju sluku u 3D izvedbi, jedno uljepšano stanje. Kad sam vidio tu, mogu reći, knjigu, ja sam se rascvao od miline. To je po meni lažni prikaz. Ako ima program, treba izložiti svoj program. Nemam ja ništa protiv što je toliko napravio, toliku investiciju u tom katalogu, ali smatram da je pobrkao lončiće. Trebao je podijeliti planove županije, planove države”, tvrdi.