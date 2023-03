''On je bio starac. Da sam ga maknuo, srušio bi mu se svijet.'' Tim je riječima đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić pravdao župnika iz Sotina koji je maltretirao djevojčice te ga ostavio u službi.

Godine 2016. su majke ministrantica iz Sotina upozorile nadbiskupa Hranića da se u tamošnjoj crkvi već godinama događa seksualno zlostavljanje djevojčica i da to čini velečasni Rajčevac. Od nadbiskupa Hranića očekivali su pomoć.

Sramotna reakcija razbjesnila roditelje

"Umjesto toga, u lipnju 2017. nadbiskup je došao u Sotin, u tu župu u kojoj je ovaj zlostavljao djecu, pa zajedno s tim zlostavljačem držao misu i nakon mise je rekao da određeni vjernici iz ove župe kleveću toga svećenika", rekao je za RTL Direkt Hrvoje Šimčević, novinar tjednika Novosti, koji je razotkrio taj slučaj.

Sramotna reakcija razbjesnila je roditelje. Poslali su još dva pisma i zaprijetili policijom i papom. Tek je tada Hranić reagirao, prijavio zlostavljača, ali ga još tri godine ostavio među djecom!

"Najgore od svega je da je mogao zlostavljati djecu i nakon što ga je Hranić tamo ostavio. Imam fotodokaze da je velečasni držao mise sve do kraja 2019. godine u prisustvu ministrantica", kazao je Šimičević.

Hranić nije smatrao nužnim da ga umirovi

Slučaj je došao do DORH-a koji je podigao optužnicu za zlostavljanje pet ministrantica, ali i do samog Vatikana. Optuženi svećenik u međuvremenu je preminuo. Pritisnut brojnim pitanjima, nadbiskup Hranić je pokušao objasniti zašto je osumnjičenog ostavio među djecom.

"On tada više nije bio sposoban za takve stvari. Ja sam imao nekakvu moralnu sigurnost da se tamo više neće ništa dogoditi", rekao je Hranić.

Mogao je Hranić tog svećenika umiroviti sa 75. godina, ali nije to učinio.

"Stvarno nisam smatrao da je nužno da ga umirovim", kazao je.

Osumnjičenog klerika maknuti od maloljetnika

Je li postupak nadbiskupa suprotan točno propisanim smjernicama crkve kada se radi o pedofiliji, treba istražiti - smatra Darko Pavičić, novinar koji već dugo prati crkvena pitanja.

"Ono što je važno da se u takvim situacijama klerika koji je osumnjičen za to djelo miče od maloljetnika i sa službe udaljava, dok se cijela stvar ne istraži. Također, on je cijelo vrijeme nevin", rekao je Pavičić za RTL.

Skandal dolazi u neugodno vrijeme za crkvu i papu Franju. Dvojicu njegovih prethodnika povezuje se sa zataškavanjem - Benedikta XVI. da se oglušio na moguća zlostavljanja još dok je bio nadbiskup u Njemačkoj, a nedavno objavljeni dokumentarac kritizira papu Ivana Pavla Drugog zbog štićenja zlostavljača dok je bio kardinal u Krakowu.

Hoće li biti posljedica po nadbiskupa Hranića?

Optužbe nisu dokazane, ali sama sumnja na okretanje glave kosi se s porukama pape Franje koji otvoreno govori o svim problemima u crkvi, pa i o pedofiliji.

"Osjećam se dužnim izraziti svoju bol i sram zbog nepopravljive štete koju su neki crkveni dužnosnici nanijeli djeci", poručio je papa Franjo.

"To je jedan opća, globalna, generalna poruka pape s vrha Crkve. Mi smo na strani žrtve, žao nam je, kajemo se, on se kaje u nečije tuđe ime, on se kaje u ime zlostavljača", objašnjava Pavičić.

Hoće li za nadbiskupa Hranića biti posljedica, odlučit će Vatikan.