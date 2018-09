ŽUPNIK USRED NOVOG SKANDALA: S njegovog profila napisano: ‘Sve bih vas pedere na Goli otok pa se tamo plodite i množite’

‘Ja bih vas pedere sve na Goli otok pa se tamo plodite i množite do mile volje’, samo jedan je od brojnih šokantnih komentara procurio s profila slavonskog svećenika za koju on tvrdi da je nije napisao

Andrija Vrbanić, župnik iz Ivanovca koji se krajem prošle godine našao na meti kritika zbog kupnje automobila vrijednog 300 tisuća kuna, opet je u žiži događaja. Ovaj put ne zbog rasipnosti zbog koje su ga vjernici prozivali već zbog izjava na Facebooku koje su šokirale javnost.

Župnik je navodno žestoko raspravljao s nekim korisnicima te društvene mreže ispod objave Osijek Newsa vezane uz ulaznice na Thompsonov koncert u Antunovcu i pritom koristio krajnje neprimjerene riječi

OGORČENI VJERNICI O SVEĆENIKU S MERCEDESOM E KLASE: ‘Crkva je nedovršena, mladi ne dolaze na mise, ne zna se odakle mu novac…’

Sporne izjave

“Ne sekirajte se za ulaznice. Ovo je hrvatska fešta, a ne za vas bandite”,

“Ja sam čuo za tebe … da si normalan, a kad ono kreten. Šta tebe briga. Šta se petljaš u muške poslove, za tebe kažu da se ne zna jesi li muško, žensko, srednje ili pedericus. Ja već uplatio mercedes S 500 i to bijela boja, jer mi se vozi bijela boja. Ti nećeš ni bicikl voziti bijedo ljudska i isprdak”,

“… Tebi kretenu ništa nije sveto”,

“Skrivate se govnari. Vama je lice i dupe jedno te isto. Nikoga ja ne ubijam niti mi to pada na pamet. Imao sam prilike u ratu i nisam to učinio niti bi. A glupane, imaš neke institucije. A da bi sve vas koji ne možete smisliti Hrvatsku, bez pardona potjerao. ZA DOM SPREMNI! A za tebe … sam čuo da si peder od formata pa i ime te odaje. Ali to me ne sekira. Ja bih vas pedere sve na Goli otok pa se tamo plodite i množite do mile volje”,

“… Vas pedere iskorijeniti”, pisalo je u komentarima s potpisom svećenika iz Ivanovca koji su kasnije izbrisani.

Vrbanić o optužbama

Međutim svećenik je kasnije za N1 kazao kako on nije pisao te komentare. Štoviše, kazao je kako je moguće da mu je netko provalio u Facebook profil pritom ističući da mu homoseksualci ne smetaju. “Smeta mi na portalima kad se svi okome na Thompsona, svi su protiv Hrvatske, šire jugoslovenstvo, to meni smeta. Ali ne mislim da ikoga treba iskorijeniti. Ja nisam pisao te komentare”, kazao je

No, nešto kasnije govor mržnje za Dnevnik.hr više nije želio komentirati. “Ja ne bih ništa komentirao. Ja ne znam jesu li to moji upisi, još nisam bio na portalu pa ne bih znao. Ne bih ništa rekao. Dok pregledam, možete me nazvati. Imam neke stranke pa nisam u mogućnosti sada razgovarati. Dok to sve pregledam…”, bio je kratak Andrija Vrbanić, župnik Župe Sv. Rozalije u Ivanovcu kod Osijeka.