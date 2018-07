ŽUPNIK SE U SELU KOJE GLASI KAO SELO ŠKRTIH LJUDI ŽALIO ŠTO MU NE DAJU VIŠE NOVCA: Evo kako se proveo

‘Zna li župnik koliko u Novigradu ima sirotinje?’, pitala je jedna mještanka

Velečasni Ljuban Škraba iz sela Novigrad Podravski kod Koprivnice prilično je razbjesnio svoje župljane objavivši u općinskom glasilu ogorčeno pismo u kojem iznosi svoju frustraciju činjenicom da ‘župljani slabo daju novčane doprinose Crkvi’. Poažlio se što od je 600 obitelji u Župi, njih 400 ili dvije trećine ravnodušno te da je ove godine novac za potrebe Crkve dalo tek 20 obitelji iz općine, prenosi Podravski.hr.

‘Ako malo računamo, 150 kuna, koliko dajete godišnje, podijelite na 12 mjeseci pa ćete sami vidjeti koliko je to mjesečno. Razumijem da neki nemaju, ali da nema dvije trećine župe, to ne razumijem’, napisao je u pismu u kojem je nabrojao i sve što je učinio u posljednje tri godine otkako vodi Župu. Piše kako je obnovio župni dvor i garažu iznutra, postavio novu kovanu ogradu, instalirao plinsko grijanje, obnovio crkveni toranj, na crku postavio metalna vrata, elektrificirao zvono i postavio novu stolariju…

Žali se što su župljani nezainteresirani

‘Sve to košta. Nastojim svake godine nešto napraviti da ne opterećujem previše župljane. Većinu troškova je snosila naša biskupija jer sam molio u ime vas župljana da pomognu. Ali i biskup, ako vidi da župljani nisu zainteresirani, neće pomoći’, pojadao se Škraba te građane uputio da pogledaju u svoje obiteljske knjižice i provjere ‘kad su posljednji put dali obiteljski dar, a kamoli nešto izdvojili u radove’.

‘Ako uopće imate nove, bijele obiteljske knjižice, koje sam počeo dijeliti prije dvije godine. Još imam puno novih knjižica na župnom dvoru’, napisao je župnik i podsjetio na jednu od crkvenih zapovijedi – doprinosi za crkvene potrebe!

Prije nego što je preuzeo ovu župu, Škraba je bio župnik u Kotoribi. Otamo je zbog bolesti otišao u Svećenički dom u Varaždinu, odakle je došao u Novigrad, koje je na glasi kao selo škrtih ljudi, piše Podravski.

Načelnik ga podržava

Načelnik općine Zdravko Brljek (SDP), inače deklarirani vjernik, smatra da je župnik dobro postupio te kaže kako se župnik zbilja ‘mnogo trudi, no župljain ne sudjeluju u toj njegovoj agilnosti’.

‘Vidi se da mu je stalo i vjerujem da ga frustrira to što ljudi ne odgovaraju na adekvatan način, odnosno novčanim prilozima. Osobno podržavam župnika i kao mještanin, on to sve ne radi zbog sebe’, kaže Brljek koji ne ide često u crkvu, tek jednom mjesečno. Ove godine još nije dao obiteljski dar, no kaže kako će to uskoro učiniti njegova supruga. Nju će, kaže, podsjetiti na to, motiviran pismom velečasnog Škrabe.

Razljutio mještane

Mještani se baš i ne slažu s načelnikom. ‘Zna li župnik koliko u Novigradu ima sirotinje? Jako puno. A on od sirotinje živi. U bivšem sistemu Crkva nije dobivala ništa, a sad dobiva. Zato je ne bi trebali uzdržavati još i mještani’, rekao je mještanin koji je želio ostati anoniman te napomenuo kako je on podmirio sovje obaveze pa smije tako reći.

Katica Olaj ne ide u crkvu prečesto jer smatra da je crkva samo zgrada te da vjera stanuje u srcu. ‘Za razliku od prošlih župnika, sadašnji barem ne komentira i ne špota na kraju mise, to ostavi za kasnije. Čujte, s obzirom da u kući radi samo suprug, a četvero nas je, nije lako davati doprinos’, rekla je i dodala kako to nema nikakve veze s navodnom škrtošću Novigradaca.

‘Ja jesam za to da se pomogne Crkvi, ali mislim da župnik nije trebao ovako postupiti. Ljudi jako drže do svećenika i cijene ih i mislim da bi oni trebali uzvratiti istom mjerom. No, i njih ima svakakvih. Evo, prethodni je bio zabranio da se kao milodari daju kovanice, nego samo papirnati novac’, kazao je Jovo Obranović.

Ljudi nemaju novca

Božena Stazić iz Delova kratko je i jasno župniku objasnila zašto ju je naljutilo njegovo pismo. ‘Nemam novca! Ljudi bi možda i platili, ali teška je situacija. Nemaju. Kad velečasni na Božić ide s križekom, dajem doprinos, ali više od toga ne mogu. Čula sam da su se ljudi žalili zbog tog pisma, nisu to dobro primili’, kazala je Stazić.

‘Imam pravo tražiti jer ne tražim za sebe, nego da spasim što se dade spasiti za vas i one koji dolaze poslije vas. Ja imam koliko mi treba’, napisao je vlč. Škraba na kraju pisma.