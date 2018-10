ŽUPNIK LJUT NA ĐURĐEVAC: ‘Ne daju ni kune za obnovu crkava. Kome ćemo ostaviti sela? Lisicama i vukovima?’

Mladen Gorupić, župnik Župe blažene Djevice Marije iz Budrovca odlučio je javno prozvati gradsku vlast kako bi ih probudio da vode brigu za sva naselja

Župnik Župe blažene Djevice Marije iz Budrovca i dekan Đurđevačkog dekanata Mladen Gorupić nezadovoljan je odnosom gradske uprave u Đurđevcu prema ulaganjima u obnovu crkava na području župe. Naime, prema njemu u ovoj godini ulagalo se u obnovu crkava u Budrovcu, Sirovoj Kataleni i Čepelovcu, a iz gradskog proračuna Župa nije dobila ni kunu, piše Jutarnji list.

“Na pismenu i usmenu molbu prema Gradu i gradonačelniku, usmeno mi je rečeno da nema novca. Pitam se kakav je to odnos Grada prema spomenicima kulture i prema prigradskim naseljima župe Budrovac. Stvarno je žalosno da se za ta naselja nema novca, i to ne samo za sakralne objekte, već i za nužnu infrastrukturu”, naglašava župnik.

Hoće li biti lisice i vukovi?

Gorupić tvrdi kako se u gradskim kvartovima stalno nešto obnavlja pa je zbog toga za mještane prigradskih naselja posebno bolna činjenica da se ne ulaže u njihova naselja.

“Nimalo nije čudno da ljudi odlaze iz prigradskih naselja jer nemaju ono osnovno u svojim selima. Zbog takvog odnosa postavlja se pitanje kome ćemo ostaviti naša sela, hoće li to biti lisice i vukovi. Grad još uvijek može pomoći ako želi jer nikad nije kasno za to. No, ne znam na koji bih način trebao zatražiti pomoć jer ni pismeno ni usmeno ne ide”, kaže Mladen Gorupić koji javnim prozivanjem želi probuditi gradsku vlast nezavisne opcije saborskog zastupnika Željka Lackovića na brigu za sva naselja.

Samo jednom u pet godina

“Bivše vlasti puno su nam pomagale, a nezavisna vlast u dosadašnjih pet godina samo je jednom, i to za crkvu u Čepelovcu, izdvojila 25.000 kuna. Ni prije ni poslije više ništa”, ističe župnik, piše Jutarnji list.

“Napravili smo akciju izrade novog kipa Majke Božje za glavni oltar u vrijednosti 35.000 kuna i skupili smo taj iznos. Sudjelovalo je 68 osoba iz sva tri naša mjesta, kao i župljani iz drugih župa. Okrečili smo župni dvor i obnavljamo vjeronaučnu dvoranu, a te ćemo radove platiti iz župnih blagajna Sirove Katalene, Čepelovca i Budrovca”, kaže Mladen Gorupić.

Sakralni objekti u Đurđevcu

U ovoj će se godini obnavljati i pročelje crkve u Budrovcu i dio tornja u vrijednosti 82.000 kuna, ako prilike dopuste za što će Biskupija će izdvojiti 57.500 kuna, Županija 20.000, a ostatak župljani.

“Želja nam je obnoviti kompletan toranj, no sve ovisi o financijskim mogućnostima. Sve bi bilo lakše da Grad Đurđevac ima razumijevanja za sakralne objekte na području Župe Budrovac”, zaključio je Mladen Gorupić, piše Jutarnji list.