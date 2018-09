ŽUPNIK KOJI VOLI MERCEDESE JE IZGLEDA IŠAO U RAZRED S PREDSJEDNICOM: ‘Nas su u školi učili da je ZDS stari hrvatski pozdrav’

Osim zbog svog limenog ljubimca, ovaj župnik iz Ivanovca kod Osijeka našao se na meti kritika zbog vulgarnih i ustaških ispada na Facebooku

Don Andrija Vrbanić široj je javnosti postao poznat kada se pročulo da je nabavio skupocjeni Mercedes. No, osim zbog svog limenog ljubimca, ovaj župnik iz Ivanovca kod Osijeka našao se na meti kritika zbog vulgarnih i ustaških ispada na Facebooku.

Nedavno je tijekom diskusije na Facebooku jednog korisnika pogrdno nazvao pederom, a često svoje komentare ‘začini’ ustaškim pozdravom ‘Za dom spremni’.

“Dakle, nijednom riječju nisam spomenuo homoseksualce, nego sam rekao pedere i jednom gospodinu pederikus. Ja jako dobro razlikujem onoga tko je homoseksualac, ali nisam mislio u tom smislu kada sam napisao peder. Za mene pederi mogu biti svi ljudi koji nisu homoseksualci. Ja im se ispričavam ako sam ih time povrijedio, ali onima koji mene nazivaju da sam pedofil, takve takvim imenom nazivam”, objašnjava don Vrbanić u razgovoru za Potragu.

No, kada je ustaški pozdrav ZDS u pitanju, tu se baš i nije posuo pepelom. Baš suprotno…

“Dakle, to je stari hrvatski pozdrav. Vi ste mlađi, ja sam ’55. godište, nas su educirali na takav način u školi. Ako je to danas kažnjivo, neka me kazne. Ja sam spreman otići u zatvor, ali ću biti za dom uvijek spreman jer sam bio ’91., i sada sam, i ako ne dao Bog zatreba opet. Oni koji to nisu, oni koji to napadaju, njima smeta Hrvatska. Oni nisu nikad bili za Hrvatsku i sada bi je utopili u žlici hladne vode”, tvrdi Vrbanić.