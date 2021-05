ŽUPNIK IZ MEĐIMURJA POSUĐIVAO NOVAC OD VJERNIKA: ‘Obilazio je imućne obitelji. Posudila sam mu 10.000 kuna, ali tražio je još…’

Nakon napisa u medijima, uz pomoć Varaždinske biskupije novac je vraćen župljanima, a župnik se na nedjeljoj misi ispričao

Jednu malu hrvatsku župu ovih dana potresa veliki skandal nakon što se doznalo da je župnik od više imućnijih vjernika posuđivao novac, ali nije ga vraćao. Riječ je, kako piše medjimurski.hr, o vlč. Branku Sajkoviću, župniku Župe Marije Pomoćnice u Strahonincu.

Od vjernika je velečasni navodno posudio više stotina tisuća kuna, a sve je došlo u javnost nakon što se medijima obratila mještanka Strahoninca.

“Velečasni Sajković obilazi odabrane imućnije obitelji u Strahonincu i posuđuje novac. Ja sam mu posudila 10 tisuća kuna i obećao je to vratiti još prošlog tjedna ali nije. I ne samo to, tražio je još. Ljudi šute o tome, ali koliko ja znam više od dvadeset ih je tako nasamareno. Mi ćemo se udružiti i idemo prvo do njega, a onda ćemo sve prijaviti policiji. Sad se skriva od nas, glumi patnika”, rekla je gospođa za medjimurski.

‘Tvrdio je da mu je draga osoba upala u probleme’

Novinari su uspjeli otkriti kako su velečasnom neki posudili i više od 20 tisuća kuna. I uvijek je bio drugi razlog zašto mu novac treba: jednom da završi kuću u Pitomači, drugi put da treba za prijatelja, treći put da treba novac za crkvu… Govorio je da će dug vratiti kad Varaždinska biskupija vrati novac koji mu duguje.

Od nekih mještana velečasni je novac tražio i više puta.

Bože Radoš, varaždinski biskup potvrdio je ovu priču za medjimurski.hr i objasnio o čemu je riječ:

“Od jučer do danas (od srijede do četvrtka ujutro, op.a.) župnik Sajković sa mnom je razgovarao šest puta i pokušao mi pojasniti zašto je trebao novac. On tvrdi da je u financijske probleme ušla njemu draga osoba i on joj je na sve moguće načine pokušao pomoći. Svjestan je da je pogriješio i da će za dva do tri dana sav novac vratiti. Spisak ljudi od kojih je posuđivao novac je kod mene. Župnik Sajković ga je donio”, kaže biskup.

‘Žao mi je što je tako ispalo’

Župnik se na nedjeljnoj misi ispričao vjernicima:

“Dragi župljani, svi znate što se događalo posljednjih dana. Žao mi je što je sve tako ispalo, ali to mi je bila jedna životna škola. Još se jednom ispričavam svima…”

Nakon toga nastao je muk, a onda je uslijedio gromoglasan pljesak svih prisutnih koji su ga, očigledno, podržali, piše emedjimurje.