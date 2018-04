ŽUPLJANI O OSUMNJIČENOM FRATRU: ‘Sve je izmišljeno; Izvrstan je čovjek, on me i vjenčao’

‘Desetljećima dolazim u ovu crkvu i poznajem sve fratre. I da, znam na koga mislite i znam da je sve izmišljeno.’

Nakon što je jučer u Splitu u samostanu svetog Frane suspendiran 78-godišnji svećenik zbog navodnog zlostavljanja i pedofilije, u javnost su izašle neslužbene informacije o tome da protiv tog svećenika postoji više prijava za zlostavljanje, od kojih su neke još iz vremena prije rata, a nastavile su se do 2011. godine.

Splitsko-makarska nadbiskupija nije se nakon jučerašnjeg priopćenja o suspenziji oglasila o ovom slučaju kojeg je jučer počela istraživati i policija. Župljani pak ne daju na svojeg fratra. Većina ih tvrdi da je sve izmišljeno.



‘Desetljećima dolazim u ovu crkvu i poznajem sve fratre. I da, znam na koga mislite i znam da je sve izmišljeno’, rekla je za 24 sata jedna žena koja redovito ide u tu crkvu. ‘Izvrstan čovjek i svećenik. Bio sam godinama u zboru i nikad nisam imao ni najmanjih problema niti sam bilo što takvoga primijetio, a njegove propovijedi su bile prave narodske. Dapače, fratar me je i vjenčao’, rekao je drugi župljanin.

Tvrdi da nije kriv

Nakon što je jučer objavljena vijest o suspenziji, oglasio se i optuženi fratar koji kaže da nije kriv.

‘Da, ja sam taj, znam da sam suspendiran, ali ne znam zašto. Molim vas možete li mi pročitati odnekud, ja sam čovjek od 78 godina, ne koristim se internetom, ne znam za portale. Pa što je to, to je sve izmišljeno, ja nisam nikoga zlostavljao. Ne znam uopće o čemu se tu radi, to su izmišljene konstrukcije. Ne, nisam ni u kakvom kontaktu u crkvi s djecom ili maloljetnicima. Stvarno ne znam o čemu s tu radi, ali pretpostavljam tko je to mogao pokrenuti’, rekao je.

