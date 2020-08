ŽUPANIJSKI STOŽER BIJESAN: ‘Mi zabranjujemo svadbe, a što onda naprave ovi u Gradu… zovu nas ljutiti mladenci…’

Dok su u županiji na snazi stroge mjere, Slatina organizira masovne koncerte

U Virovitičko-podravskoj županiji na snazi je mjera kojom se zabranjuje okupljanje više od 50 ljudi na svadbama ili na sprovodima, no to nije spriječilo grad Slatinu da povodom dana grada tri dana zaredom organizira koncerte i s po nekolio tisuća ljudi. Mladenci su bijesni zbog dvostrukih kriterija, no nitko nije toliko ljutit kao županijski stožer.

‘Ljutiti mladenci nas zovu, a mi s time nemamo veze’

„Tri dana zaredom Slatina ima koncerte, a mi smo jučer tražili ograničenje svatova i dobili ga. Ljutiti mladenci sad zovu županijski stožer, a to s nama nema veze. Za Slatinu je odgovoran njihov, gradski Stožer. Pa kažu, “ograničili ste broj uzvanika u svatovima, što pozdravljamo ako je zbog zdravlja, ali kako se u Slatini tri dana održavaju koncerti?”. Pa spominju neodržano Rokovo u Virovitici, koje je gradonačelnik odgodio.“, rekao je za Jutarnji član virovitičkog županijskog Stožera, epidemiolog dr. Miroslav Venus.

‘Na svadbi bar znaš tko je tamo’

Stroge mjere u županiji uvedene su zbog svadbe, a jedna linija zaraženih vodi do Slatine. Venus ističe kako zbog te svadbe uporno pokušavaju dobiti jednog 19-godišnjeg Slatinca, no on im se ne javlja, i pita se što ako je on bio na nekom od koncerata. Organizatori su uvjeravali stožer kako će se poštivati epidemiološke norme, no na fotografiji je jasno da nije tako. Venus pritom ne krivi publiku jer ističe da se na ovakvim događajima niti ne može očekivati poštivanje distance.

„Zato ih je odgovorno ne održati“, ističe i nastavlja. „Činjenica je da su svatovi rizični zbog velikog broja ljudi, ali koncerti su još rizičniji. U svatovima, ako je i 300 ljudi, to je strina iz Stuttgarta koju znaš. Ako ne ti, zna ju tata. Pa dogodi li se nešto, krug je zatvoren. Na koncertima je hrpa međusobno nepoznatih ljudi. Nema veze što je na otvorenom. Distance nema, svi se uredno slikaju i objavljuju fotografije na društvenim mrežama