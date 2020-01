ŽUPANIJA IVE ŽINIĆA (HDZ) POD LUPOM REVIZIJE: Financije na rubu bankrota, službeni auti jure okolo, a nitko ne zna tko ih i zašto vozi

Revizija je utvrdila kako je manjak proračuna sa zadnjim danom 2018. veći od 60 miljuna kuna

Državna revizija objavila je izvještaj o provedenoj reviziji poslovanja Sisačko-moslavačke županije za 2018. u kojem je evidentirala brojne nepravilnosti u radu. Problemi sa zaduženosti, umanjivanje gubitaka na kraju godine, nepridržavanje zakona i pravilnika o javnoj nabavi, nenamjensko trošenje novca i nepostojanje podataka o tome tko i kako koristi dio službenih automobila – samo su najveće nepravilnosti koje je revizija utvrdila, piše lokalni portal sisak.info.

Konstatiraju da se radi o najlošijem nalazu revizije za neku jedinicu lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji od vremena Marine Lovrić Merzel, te se pitaju hoće li se određenim nepravilnostima pozabaviti i državno odvjetništvo.

Revizija je utvrdila da je manjak proračuna, sa zadnjim danom 2018., uključujući preneseni manjak, veći od 60 milijuna kuna (gotovo trećina godišnjeg proračuna same županije) iako ga je županija prikazala 16,6 milijuna kuna manjim, ne unijevši u njega sve obveze. Obzirom da se ni u 2019. nije ništa učinilo da se to riješi, a krajem 2019. Županijska skupština je donijela odluku o kratkotrajnom zaduženju Županije do 25 milijuna kuna, očito o nekom akcijskom planu smanjenja gubitaka nema ni riječi, a dugovi županije i dalje rastu, piše Sisak.info.

Ozbiljni financijski problemi

Iz obračuna proračuna za prvu polovicu 2019. vidljivo je kako su nepodmirene dospjele obveze Županije u samo godini dana porasle sa 11,9 na 28,5 milijuna kuna, a nepodmirene dospjele obveze županijskih ustanova su u godini dana narasle sa 113 na 183,6 milijuna kuna, što ilustrira ozbiljne financijske probleme Županije kojoj je na čelu poznati HDZ-ovac, Ivo Žinić.

Državna revizija je izdvojila niz nepravilinosti, a među zanimljivije svakako spada ona da ne postoji ozbiljno opravdanje novca koje je Županija dala Razvojnoj agenciji SIMORA, jer unatoč obvezi, iz SIMORE nisu objasnili kako su utrošili novac poreznih obveznika. Agenciju SIMORA vodi također poznati lokalni HDZ-ovac Mario Čelan koji je već poznat medijima – jer si je u ugovor stavio klauzulu o visokoj otpremnini u slučaju otkaza. Inače, lokalna oporba Agenciju često proziva kao instituciju koja služi za zbrinjavanje, odnosno, uhljebljivanje djece odabranih lokalnih političara.

Nered sa službenim automobilima

Revizija je utvrdila da neovisno o svim financijskim problemima Županija službene automobile troši rastrošno i bez ozbiljne evidencije. Za dva službena vozila ne zna se ni tko ih je vozio, niti kuda su krstarili. A sve o trošku poreznih obveznika.

“Županija je koncem 2018. imala deset službenih vozila. Za vozila se vode putni radni listovi koji se zaključuju i ovjeravaju mjesečno. Putni radni listovi za dva službena vozila ne sadrže podatke o datumu putovanja, broju putnog naloga (za putovanja udaljenosti veće od 30 km od sjedišta Županije), imenu i prezimenu vozača, stanju brojila u kilometrima prije polaska i nakon povratka, vremenu polaska i povratka, relaciji, broju osoba koje se prevoze u vozilu, troškovima nastalih u vremenu putovanja (uzimanje goriva, pranje, drugo) i potpis vozača te se ne može potvrditi tko je i za koje potrebe koristio službeno vozilo i jesu li troškovi nastali korištenjem vozila opravdani”, stoji u nalazu Revizije.

