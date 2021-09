Matija Posavec do jutros je slovio za najuspješnijeg župana u Hrvatskoj, čovjeka koji Međimursku županiju vodi kao najbolju firmu, sve u duhu poduzetničke izvrsnosti po kojoj je ta hrvatska mikroregija poznata. Četrdesetjednogodišnji Posavec, koji je prije osam godina postao najmlađi župan u Hrvatskoj, proljetos je na lokalnim izborima po treći puta zaredom izabran, i to uvjerljivije od ijednog svog kolege – s čak 65 posto osvojenih glasova, već u prvome krugu! Prethodno je odlučio iskočiti s tonućeg HNS-ovog broda i biračima se ponuditi kao stranački nezavisni kandidat. Uspješan, perspektivan, sa širom otvorenim vratima političke karijere koja nadilazi okvire male Međimurske županije …. sve je to Posavec bio. Do jutros.

Najprije sam pomislio da je tipfeler

Tada su mu na vrata pozvonili policajci i uskokovci. I zamolili ga da pođe s njima jer je, jelte, osumnjičen za zlouporabu položaja, trgovanje utjecaja i primanje mita. Obnoć se jedna netipična domaća politička priča pretvorila u najtipičniju. Domaći čovjek, upućeniji u politička zbivanja, najprije se u čudu mogao zapitati: 'Pa jel baš Posavec?'

Potom je, dobivši potvrdu, vjerojatno pomislio: 'Uh, to je onda sigurno nešto veliko'. A onda je možda, baš poput mene, više puta protrljao oči pomislivši da se u naslovu potkrao tipfeler: 'Pa kako 10.000 kuna?! Sigurno je greška, to moraju biti euri!'

Ali nisu.

Nije tipfeler, to je Hrvatska

Posavec je, kažu dostupne informacije, uzeo upravo toliko u kunama od nekog lokalnog pajdaša da bi ovaj i dalje ostao član upravnog vijeća Županijske uprave za ceste.

I tako, najuspješniji župan, perspektivni političar u najboljim godinama, kojeg su mnogi u dogledno vrijeme vidjeli i na nekoj višoj funkciji od županske, u trenu politički propade zbog, slovima: deset tisuća kuna. Jedne i pol prosječne plaće u Hrvatskoj.

I kad čovjek na koncu shvati da to nije tipfeler, nego da je ovo Hrvatska, ne ostaje mu drugo nego da si postavi pitanje što taj uspješni i nesumnjivo ambiciozni političar pred kojim je mnogo veća karijera može s tih 10.000 kuna. Što košta toliko novca koliko će njega koštati ugleda i političke karijere?

Što se može kupiti za 10.000 kuna?

Može, recimo, kupiti vrhunsku perilicu rublja sa sušilicom nekih renomiranih marki. Uz besplatnu dostavu dobije i tri godine jamstva, a plaća li kešom – vjerojatno da, jer se mito u pravilu ne uplaćuje na tekući račun - može dobiti i popust pa mu ostane i za večeru u nekom finom restoranu. Guglah malo što još košta 10.000 kuna pa saznah da je Fani Kerum, supruga splitskog poduzetnika i bivšeg gradonačelnika Željka, proljetos na lokalnim izborima – eto, to već ima i neke veze s Posavcem! - došla na biračko mjesto obaviti građansku dužnost u dizajnerskoj haljini vrijednoj 10.000 kuna.

Odoh i na Njuškalo gdje nema čega nema pa nabrzaka nađoh za 10.000 kuna nelošu kožnu garnituru - trosjed, dvosjed i fotelju - rabljenu, naravno. Također i jednu horizontalnu hidrauličnu bušilicu pogodnu za bušenje inoks cijevi, kao i dvije ugradbene kuhinjske pećnice. Rabljene, ali u top stanju. Nađe se za 10.000 kuna i polovnih automobila. Za oko mi je zapao jedan Audi 80, dizelaš, s ugrađenom klimom, star 27 godina. Takav su devedesetih voljeli domaći lokalni političari. Toliko danas košta politička karijera najuspješnijeg hrvatskog župana.