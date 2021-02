ŽUPAN KOMADINA ‘ZAHVALIO’ PREMIJERU PLENKOVIĆU: ‘Hvala što naš novac vraćate građanima’

Reagirajući na jučerašnje ocjene predsjednika Vlade Andreja Plenkovića o ulaganjima u Primorsko-goransku županiju, župan te županije, Zlatko Komadina, zahvalio je premijeru. ‘Građani trebaju znati da je Primorsko-goranska županija neto uplatitelj u državni proračun te da je razlika između onog što uplati i onog što se vraća u ovaj kraj kroz redovno poslovanje države milijardu kuna’, rekao je

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina istaknuo je u petak, reagirajući na jučerašnje ocjene predsjednika Vlade Andreja Plenkovića o ulaganjima u Primorsko-goransku županiju, da zahvaljuje premijeru Plenkoviću što građanima vraća njihov novac.

Komadina se u izjavi za novinstvo upitao tko bi uopće trebao ulagati u sve krajeve, osim Vlade, iz državnog proračuna ili iz europskih fondova, te je ponovio kako je Hrvatska visokocentralizirana država. “Građani trebaju znati da je Primorsko-goranska županija neto uplatitelj u državni proračun te da je razlika između onog što uplati i onog što se vraća u ovaj kraj kroz redovno poslovanje države milijardu kuna”, rekao je župan.

“No, to je zajednički posao, mi pripremamo prostorne planove, strategiju razvoja i projekte, a Vlada ih financira u iznosu u kojem ne mogu gradovi, općine i županija”, dodao je.

Uskoro kava s ministrom Butkovićem?

Župan Komadina je rekao da je ministru Olegu Butković poslao poruku preko Facebooka da se mogu naći na kavi kako bi razgovarali o ulaganjima, kao što mu je naložio predsjednik Vlade, samo da mu se najavi dan ranije.

Istaknuo je da je svatko u državi odgovoran za svoj dio posla te da su partneri u tome, a kao primjer je naveo Brodogradilište “3. maj”. “Ja sam predložio model međufinanciranja resornim ministrima, premijer je prihvatio da se smanji opterećenje državnih jamstava vlasnicima, a ja mu zahvaljujem i za ‘3. maj'”, rekao je.

Na pitanje je li demokracija zabranjivati ulazak članovima HDZ-a u kafić, Komadina je odgovorio da je to bila vjerojatno stilska figura vlasnika koji je prosvjedovao jer ne može raditi pa je poistovjetio Vladu s HDZ-om. To je bilo nešto što se inače ne bi dogodilo u praksi, dodao je. Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je na jučerašnjoj sjednici Vlade kako bi ministar Butković županu Komadini trebao objasniti koja su državna ulaganja u tu županiju. “Kad ministar Butković ode na kavu u kafiće u kojima se diskriminiraju članovi HDZ-a, posebno ministar Beroš i ja, pozovite župana pa mu malo objasnite što sve Vlada radi za naše sugrađane u Primorsko-goranskoj županiji. Bit će to blagotvorno i korisno za sve”, rekao je jučer predsjednik Vlade.

