ŽUPAN KOJI POBJEĐUJE, ALI NE ZNA ŠUTJETI: On je rasturio, a Plenkovićev kadrovik i juniori se muče; ‘Zar u HDZ-u moramo učiti na teži način…’

Ivan Anušić ostao je župan, ali sve češće kritizira poteze središnjice. Što slijedi?

“Ne podržavam nikakve autobuse iz Srbije koji u Vukovar dovoze birače na glasovanje. Apsolutno sam protiv toga! To je suludo i ne dolazi u obzir. Tko god da iza toga stoji, to nije dobra politika. Ne znam koliko je autobusa s takvim putnicima došlo u prvom izbornom krugu i za koga su oni glasovali, ali imam potpuno negativan stav oko toga”, odlučno je i jasno na pitanje o organiziranom dovozu srpskih građana s hrvatskim državljanstvom u Vukovarsko-srijemsku županiju radi glasovanja i u drugom krugu lokalnih izbora, odgovorio Ivan Anušić, potpredsjednik HDZ-a i novi/stari župan osječko-baranjski.

Smatra kako se to mora urediti jednom za sva vremena, jer oni koji ne žive u Vukovaru i okolnim mjestima ne bi trebali domicilnim ljudima niti birati njihovu lokalnu upravu. Kaže da ne zna tko organizira i plaća ta putovanja i ne misli da iza toga stoji HDZ kao što neki pretpostavljaju.

“Možda su to SDSS i Milorad Pupovac! Ne znam. Bilo kakav dolazak na izbore jednom u četiri godine nekoga tko ovdje ne živi, kako bi utjecao na odluku ovdašnjih birača tko će voditi njihov grad, općinu ili županiju, manipulacija je biračke volje lokalnog pučanstva i mora se zakonski spriječiti.”

‘Kritiziraju nas s pravom’

No, ukidanje na izborni dan dotadašnjih ograničenja ulaska u zemlju na one koji mogu dokazati da su negativni na COVID-19, izravna je odluka aktualne vlasti pod vodstvom predsjednika Vlade i HDZ-a, Andreja Plenkovića, te je kao takva omogućila dolazak nekoliko stotina građana Republike Srbije u Hrvatsku i sudjelovanje na lokalnim izborima bez COVID-19 provjere.

“Kritiziraju nas s potpunim pravom. Ne mogu niti želim braniti neobranjivo i ono što nema nikakve logike”, jasan je Anušić i ponovno krajnje kritičan prema politici svoga stranačkog predsjednika.

Za takva dvostruka mjerila nema razumijevanja, kao što ne može opravdati niti pozivanje i prisutnost predsjednika HLSL-a i koalicijskog partnera HDZ-a, Darija Hrebaka, na konstituirajućoj sjednici Sabora, premda su mu liječnici odredili mjeru samoizolacije. Istodobno, organi progona kažnjavali su ljude koji su prekršili obvezu samoizolacije jer su, ne kontaktirajući ni s kim, traktorom obrađivali polja kako bi si osigurali egzistenciju.

Zato na pitanje kako HDZ namjerava uvesti red u zemlji ako se njegovi čelnici i predstavnici u najvišim tijelima vlasti tako javno i otvoreno ne pridržavaju pravila koja su sami uveli, Anušić samo sliježe ramenima i odmahuje glavom.

Ne može odšutjeti

Kada je u završnici predizborne kampanje na Televiziji N1 Hrvatska kritizirao koaliciju svoje stranke sa SDSS-om i pojedinim stranačkim čelnicima koji su nakon obilježavanja stradavanja 12 redarstvenika u Borovu Selu “dolijevali ulje na vatru” i iznosili Anušiću neprihvatljive stavove (istaknuo je Milorada Pupovca, Draganu Jeckov i Srđana Kolara), Plenković mu je kao predsjednik HDZ-a to predbacio i javno ga upozorio da se ne miješa u to.

Sudeći prema upravo iznesenim kritikama odluka državnog i stranačkog vrha glede provedbe lokalnih izbora, Anušić ponovno pokazuje kako se ne namjerava pokoriti stranačkoj stezi i suzdržavati se od javnog upozoravanja na politiku koja stranci čiji je potpredsjednik nanosi dugoročnu štetu.

Da je potpuno u pravu, razvidno je na rezultatima prvoga kruga lokalnih izbora u dvije najistočnije hrvatske županije. Naime, upravo je Anušić javno upozorio stranačko vodstvo na loše rukovođenje Županijskom organizacijom HDZ-a VSŽ i nedostatak komunikacije sa članstvom, zbog čega je nekolicina istaknutih “mladih lavova” napustila stranku i za sobom povukla desetine članova njihovih temeljnih organizacija. Na pitanje zašto to nije obavio u tišini unutar stranačkih zidova, opet je bio brutalno iskren:

“Zato što takva tiha upozorenja nisu bila dovoljno glasna da ih čuju oni koji ih trebaju čuti.”

Zbog tako otvorenog suprotstavljanja stranačkom vrhu Anušić ipak ne mora strepiti za svoju političku budućnost u HDZ-u. To se, međutim, baš ne bi moglo reći i za predsjednika stranke, Andreja Plenkovića. Jer, ako stranački položaj njezinih dužnosnika kratkoročno određuju postignuti izborni (ne)uspjesi, a dugoročno usklađenost politika s većinskim ukusom članstva, onda Anušić može dvaput mirnije spavati.

Rezultati govore sve

Pogledajmo to na primjeru izbornog uspjeha HDZ-a i njihovih kandidata za župane u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

U prvoj je politiku i izbornu kampanju vodio Mario Banožić, ministar obrane i odnedavno predsjednik ŽO HDZ-a po ukusu Andreja Plenkovića i sive eminencije tamošnjeg HDZ-a, Tomislava Čuljka. U drugoj je sve konce pak držao Ivan Anušić.

Koalicija sedam stranaka na čelu s HDZ-om na izborima za Skupštinu Vukovarsko-srijemske županije osvojila je 27.460 glasova (40,14 posto), a njihov kandidat za župana, Damir Dekanić (HDZ), dobio je 28,014 glasova (38,58 posto). Njega su, dakle, na listiću zaokružila 554 birača (2,02 posto) više nego listu koju predvodi Banožićev (Plenkovićev/Čuljkov) HDZ. Oni su za Skupštinu VSŽ-a birali vijećnike s neke druge, konkurentske liste.

HDZ-ova koalicija pet stranaka za Skupštinu Osječko-baranjske županije dobila je 51.118 glasova (49,60 posto), dok je njezin kandidat za župana, Ivan Anušić (HDZ) dobio 67.442 glasa (61,83 posto)! To je razlika od čak 16.324 glasa ili 31,94 posto više! Tu je još vidljivija oštrina kazne HDZ-ovih birača prema stranci i visina nagrade njihovu kandidatu za župana.

Što je to Anušiću donijelo gotovo trećinu glasova više nego što ih je dobila njegova politička stranka sa četiri koalicijska partnera?

Dvojbe nema: upravo njegovo odlučno javno pozicioniranje spram politički važnih problema koji opterećuju istok Hrvatske, čak i kada se time otvoreno suprotstavlja politici HDZ-a i odlukama stranačkih čelnika, što ih većina njihova biračkog tijela intimno ne podržava. Anušić je za takav politički stil u predizbornoj kampanji i način vođenja Županije u prethodnom mandatu dobio podršku birača HDZ-a, dok je Dekanić, njegov kolega u susjednoj županiji – koji nije istodobno i predsjednik ŽO HDZ-a niti nastupa kao župan na završetku mandata poput Anušića – morao platiti propuste svojih pretpostavljenih na županijskoj i državnoj razini.

Politika ne bi trebala biti prljav posao

S obzirom na to da je najistočnija hrvatska županija na svim dosadašnjim izborima bila ekskluzivno hadezeovska te da je župan uvijek bio iz te političke stranke, u susjednoj Osječko-baranjskoj županiji HDZ je tek s Anušićem čvrsto zasjeo na njezino čelo.

Naime, nakon prelaska svog prvog župana, Branimira Glavaša, pod zastavu vlastite udruge građana, a onda i političke stranke HDSSB-a 1995. godine, Anušić je vratio HDZ na čelo Županije tek 2017. godine. U međuvremenu je po dvojicu župana (Ladislava Bognara i Zdravka Bosančića) imala koalicija pod vodstvom SDP-a te koalicija HDSSB-a (Krešimira Bubala i Vladimira Šišljagića). Te činjenice dodatno povećavaju uspjeh “Anušićeva HDZ-a” u odnosu na onaj “Banožićev/Plankovićev/Čuljkov”. Osim toga, od 29 gradova i općina VSŽ-a, HDZ je u prvom krugu pobijedio u deset, u četiri općine pobijedili su predstavnici srpske manjine, dok u čak 15 općina i gradova u drugi krug s prednošću ulaze HDZ-ovi protivnici i neovisni kandidati.

Stoga bi se predsjednik HDZ-a i najbliži mu suradnici manje trebali baviti Anušićevim javnim iskakanjima, a više svojim odlukama kojima mu za to neće davati povoda. I to će on opisati na sebi svojstven način:

“Politika je na glasu kao prljav posao, a ne bi trebalo tako biti. Ne smijemo okretati glavu od problema, jer će oni samo rasti. Zar u HDZ-u moramo svaki put učiti na teži način i ne rješavati probleme dok su mali, nego čekati da narastu pa da izgubimo izbore, da nas prozivaju kao kriminalce, lopove, nedomoljube i antihrvate pa da tek onda krenemo mijenjati stvari? Želim ih mijenjati čim se loši trendovi najave, a ne kada načine štetu.”