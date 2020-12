ŽUPAN IVO ŽINIĆ DAN NAKON TRAGEDIJE: ‘U potresu su poginuli pravosudni policajac i policajac iz Gline, to su mladi ljudi, ja ih znam’

Stariji ljudi nisu željeli otići od svog ognjišta, ostali su uz svoje kuće i zapalili vatru

Nakon razornog potresa koji je u ponedjeljak i utorak pogodio Petrinju i okolicu, srušeno je puno kuća te se štete još uvijek zbrajaju.

Župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić komentirao je situaciju nakon potresa.

“Kontejneri su na putu, ljudi nisu željeli ići u organizirani smještaj, to smo omogućili. No, stariji ljudi nisu željeli otići od svog ognjišta, ostali su uz svoje kuće, zapalili vatru”, rekao je Ivo Žinić za N1 dodavši da se nada da će to biti organizirano do kraja dana. Kaže da su se mnogi javili i nude pomoć.

Poginuli mladi ljudi

Mnogi ljudi su se javili i nude pomoć.

“Vjerujem da ćemo večeras moći reći da je većina ljudi zbrinuta. Glina i okolica je bez vode, tu oko Petrinje nema struje”, kaže Žinić dodavši da su najpotrebnije osnovne namirnice.

Rekao je da su u potresu poginuli mladi ljudi.

“Pravosudni policajac i policajac iz Gline, to su mladi ljudi, ja ih znam.”

