ŽUPAN DOBROSLAVIĆ: ‘Rokovi izgradnje pristupnih cesta prilagodit će se roku izgradnje Pelješkog mosta’

Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić izjavio je u petak u Dubrovniku kako je dobio potvrdu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture da će se rokovi za izgradnju pristupnih cesta prilagoditi roku izgradnje Pelješkog mosta.

Dobroslavić je također izjavio kako je i dovršetak treće i četvrte faze, zaobilaznice Stona od Sparagovića do Zaton Dola koja je s mostom i tunelima malo složenija, također predviđen u roku završetka izgradnje Pelješkog mosta.

„Ako tu i dođe do probijanja roka, to neće omesti korištenje Pelješkog mosta. Most se s pristupnim cestama naslanja na Jadransku magistralu i pelješku cestu. Dakle, bit će u funkciji i bez treće i četvrte faze, ali vjerujemo da će se cjelokupan projekt završiti u predviđenim rokovima“, smatra Dobroslavić.

Napomenuo je kako su žalbe na natječajima pravo onih koji sudjeluju i ne mogu se izbjeći. „Nadam se da će državna komisija žalbe rješavati brzo, kako se ne bi izgubilo puno vremena“, rekao je dubrovačko-neretvanski župan.

Dvanaest ključnih projekata

Dobroslavić je na konferenciji za medije u dubrovačkoj palači Ranjina govorio o učincima nedavno održane sjednice Vlade u Dubrovniku na daljnji razvoj Dubrovačko-neretvanske županije, podsjetivši kako je ukupna vrijednost potpisanih ugovora 4,5 milijardi kuna.

Pritom je istaknuo dvanaest ključnih projekata, a riječ je o brzoj cesti od Zračne luke do Dubrovnika i spoja na Osojniku, povezivanju Osojnika autocestom s Pelješkim mostom te dalje na čvorište Metković, projektu pelješke ceste od Brijeste do Perne s obilaznicom Orebića, ulaganjima u lučku infrastrukturu, zaštiti doline Neretve od zaslanjenja kroz projekt navodnjavanja donje Neretve, Centru za gospodarenju otpadom, višenamjenskom kongresnom centru u Dubrovniku, financiranju osnovne škole u Cavtatu i dnevne bolnice u Metkoviću, integriranom teritorijalnom ulaganju, interventnom planu za Neretvu te koncesijama na Lastovu za turističku zonu Jurjeva luka i marinu Kremena.

“Ti projekti, koje nosimo u svojim strategijama i planovima s ciljem ravnomjernog razvoja cijele Županije, dobili su kroz zaključke Vlade potvrdu da je riječ o projektima od državne važnosti. Samim tim su korak bliže realizaciji. Održavat ćemo redovite sastanke u Zagrebu i pratiti njihovu provedbu”, rekao je Dobroslavić.

Dodao je kako je Vlada u ovom mandatu riješila dva od tri županijska strateška pitanja: izgradnja Pelješkog mosta i očuvanje regionalnog statusa, a optimističan je da će se ostvariti i treći – nastavak autoceste od čvorišta Metković do Dubrovnika.

‘CGO su dvaput opstruirali ministri okoliša’

Dobroslavić je podsjetio kako 300 milijuna kuna vrijedan projekt Centra za gospodarenje otpadom u Lučinom razdolju traje godinama i rekao da su ga opstruirali ministri zaštite okoliša Mirela Holy i Slaven Dobrović.

„Sad smo se vratili na primjeren pravac. Završena je studija izvodljivosti i na ocjeni je u JASPERS-u. Kroz mjesec dana očekujemo potpis odluke o financiranju, kao i lokacijsku dozvolu. Time počinje procedura javne nabave, a možda i u ovoj godini završimo javni natječaj za izvođača radova“, rekao je Dobroslavić.

‘Prosvjed je pravo građana’

Dobroslavić je za sutra najavljeni prosvjed stanovnika doline Neretve zbog lošeg stanja zdravstvene zaštite u tom kraju, kad se planira i zatvaranje prometa, ocijenio pravom građana da rade što misle da je ispravno.

„Poodavno smo vidjeli da neretvanski kraj nema zadovoljavajuću zdravstvenu zaštitu. Prije nekoliko smo godina pokrenuli projekt dnevne bolnice u Metkoviću i on je danas pred realizacijom. Imamo građevinsku dozvolu i zgradu za smještaj bolnice, a osigurali smo i sredstva iz EU fondova. U dogovoru s Hitnom pomoći i koncesionarima Doma zdravlja u Metkoviću dogovorili smo pripravnost laboratorija, osniva se novo vikend-dežurstvo u Opuzenu i nabavljaju se nužni uređaji koji su nedostajali“, naveo je Dobroslavić.

Napomenuo je kako će se dogovoriti i gostovanja dubrovačkih specijalista u metkovskom Domu zdravlja.