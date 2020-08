ZUBOBOLJA U ŠPICI SEZONE NA HVARU POSTAJE HOROR: Dežurnog stomatologa nema, a onaj iz Splita mora pokrivati cijelu Dalmaciju

‘Ako vas uhvati zubobolja na Hvaru nafrkali ste’

Zubobolja je gadna kada god se dogodi, a postaje samo gadnija ju osjetite tijekom špice sezone na otoku Hvaru. “Ako vas uhvati zubobolja na Hvaru nafrkali ste”, kazao je jedan Kaštelanin Slobodnoj Dalmaciji koji se na najsunčanijem hrvatskom otoku našao kao turist.

S javnosti je htio podijeliti kaos koji je prošao zbog upale zuba dok se preko vikenda nalazio na Hvaru. U subotu ga je probudila nesnosna i pulsirajuća bol u glavi, no nakon što se “škicnuo” u ogledalo shvatio je da je riječ o zubu jer mu se desna strana lica udvostručila, skupa s vratom. Nakon toga, počela je njegova mukotrpna potraga za dostupnim zubarom na otoku. Iako je novca za zdravstvene usluge imao, pokazalo se da mu to ipak ne vrijedi.

“Imao sam gnojnu vrećicu poviše zuba, natekao mi je dio vrata i jako me boljelo. Najprije sam nazvao sve moguće stomatologe, sve brojeve koje sam našao, čak sam došao i do dva privatna broja mobitela, međutim nitko mi se nije javio, osim jedne privatnice iz Staroga Grada koja tada nije bila na otoku. Nakon toga sam zvao domove zdravlja u Hvaru i Jelsi, i na te brojeve ne samo da se nitko nije javio nego nisam uspio ni uspostaviti vezu. Odmah me izbacivalo…”, započeo je svoju priču Kaštelanin.

‘Tijekm sezone ne radi ni jedan stomatolog, a otvorena ljekarna je lutrija’

“Otišao sam na Hitnu pomoć u Jelsi, tamo nije bilo nikoga (bili su na intervenciji), pa sam nazvao 194, na kojem mi se javila jedna nevjerojatno drska žena kazavši kako nije riječ o nečem hitnom, da “što ja imam raditi na Hitnoj s tim jer je to posao za zubara”. I još mi je rekla ‘ako vam se smiluju ovi na Hitnoj pa vas pregledaju, to je na njima’. Otišao sam tamo… Uglavnom, kad su došli s intervencije, primili su me i pitali zašto sam došao. Liječnica me nije ni pregledala, samo je uzela moju zdravstvenu i prepisala mi antibiotik, rekavši kako po njega moram u Split, jer vikendima, osim subote ujutro, ne rade ljekarne na cijelom otoku”, ispričao je čovjek za Slobodnu Dalmaciju.

Kaštelanin je nazvao svog prijatelja liječnika i ispričao mu u kakvom se problemu našao. Prijatelj mu je savjetovao da ne pije antibiotik s Hitne jer je preslab za njegovu upalu, nego da popije klavocin, uz još jedan antibiotik koji mu je prepisao.

“Pukim slučajem kod susjede smo pronašli neke ostatke klavocina… Odmah sam, opet po privatnoj liniji, nazvao jednu ljekarnicu u Hvaru i saznao da apoteka u tom gradu tijekom kolovoza radi i nedjeljom od 9 do 13 sati pa sam uspio podići i drugi lijek. Na otoku Hvaru vikendom, u špici sezone, ne radi ni jedan zubar, tijekom zime da i ne govorim. A i apoteke su čista lutrija – ako će se netko od ljekarnika smilovati, pa ostaviti broj ako nešto nekom zatreba, pa doći dati lijek… Koliko me sve to izneredilo, zub sam ipak morao izvaditi. Kad sam sve ovo ispričao svojoj zubarici, žena se križala kao i prijatelj mi liječnik, inače po struci kirurg, kojega sam zamolio za pomoć. Oboje su se pitali otkad se tako liječi ljude “, govori razočarani muškarac.

Ravnatelj županijskog Doma zdravlja: ‘Ne vidim način kako riješiti ovaj problem’

Koliko dugo se odvija ovakva situacija sa stomatolozima na Hrvaru, novinari Slobodne Dalmacije upitali su dr. Marka Rađu, ravnatelja županijskog Doma zdravlja. On nemoćno sliježe ramenima i govori da je upoznat s problemom i da ne vidi način kako ga riješiti.

“Naime, doktori dentalne medicine rade standardno od ponedjeljka do petka i svaku drugu subotu tijekom pet prijepodnevnih sati, ali ponajprije za pacijente koji su ih izabrali za svojeg liječnika. U slučaju hitnosti, kao što je riječ u slučaju za koji me pitate, u razdoblju od ponedjeljka do petka svaki doktor dentalne medicine koji ima ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), ima obvezu primiti hitnog pacijenta, bez obzira na to bio zaposlenik Doma zdravlja ili koncesionar. Na otoku Hrvaru s HZZO-m ugovoren rad ima pet stomatologa. Dva su u Hvaru (oba koncesionari privatnici), jedan u Starom Gradu (Dom zdravlja) i dva u Jelsi (po jedan iz DZ-a i koncesionar). Po nekakvoj pravilnoj raspodjeli subotom ujutro bi na otoku Hvaru trebala raditi dva ili tri doktora dentalne medicine. Obveza je svaka druga subota”, ističe dr. Rađa.

Šef županijskog Doma zdravlja pojašanjava, što se dežurstava i rada vikendom tiče, prema HZZO-ovoj mreži postoji samo jedno dežurstvo u dentalnoj medicini za područje cijele Dalmacije. Četiri dežurstva tog tipa, koje financira Državni zavod, organizirana su na razini države i odvijaju se u Splitu, Zagrebu, Osijeku i Rijeci.

“Kako bismo dežurstvo mogli organizirati i na nekim drugim lokacijama (gradovima ili otocima) potrebno je da netko plati osnovnu plaću za doktora i medicinsku sestru, jer oni, ako dežuraju, moraju primiti plaću bez obzira na to imaju li pacijenata ili nemaju. Dom zdravlja nema novca za takvo što, a do sada nisam vidio ni interes turističkog sektora za financiranje tog dežurstva. Zato i ne vidim rješenje ovog problema”, rekao je dr. Rađa za Slobodnu Dalmaciju.