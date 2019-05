‘ZUBIMA SAM ZAGRIZLA OŠTRICU DA MI NE PREREŽE GRKLJAN:’ Šokantno svjedočenje protiv branitelja koji se proslavio legendarnom fotografijom

Nesretna žena i Petar Dukarić živjeli su u izvanbračnoj zajednici i sve je bilo u redu dok nisu iz Francuske preselili u Kaštela kako bi osnovali obitelj

Na splitskom županijskom sudu danas se moglo čuti šokantno svjedočenje 56-godišnje žene u sporu protiv 48-godišnjeg branitelja Petra Dukarića iz Bednje. Naime, Dukariću se sudi radi pokušaja ubojstva svoje bivše nevjenčane partnerice u srpnju. 2018. godine u Kaštel Gomilici. Žena koja je preživjela 15 uboda nožem ispričala svoje svjedočanstvo te njime potresla cijelu sudnicu.

“Kad sam se probudila te večeri oko 4.50 sati i išla u kupaonicu, odjednom sam vidjela neku sjenu i čula zvuk trka i otključavanja vrata. On tad ulazi u sobu, odbacuje bocu s rakijom šljivovicom. Pitam ga što radi tu, kako je ušao, a on je stavio prst na usne i rekao: ‘Pssst, psst…, nema ti spasa’. Bacio me je prema kuhinjskom ormaru i uhvatio rukama za vat, a u tom sam trenutku vidjela odsjaj oštrice noža iz crnog rukava trenerke… I od tad mi je jedino na pameti bilo kako preživjeti”, prenosi Slobodna Dalmacija početak ženina svjedočanstva.

Žena je ispričala da je dozivala u pomoć, a pogledom je samo pratila oštricu noža

“Odgurnula sam ga, pokušala sam izbjeći ubode. Bili smo sučelice, a iza mene ormar i nisam imala gdje. Ubo me je u predjelu srca, a ja sam instinktivno lijevom rukom uhvatila oštricu noža da ne ide dublje, skoro mi je otkinuo dva prsta. A kad je krenuo nožem prerezati mi grkljan, zubima sam zagrizla oštricu. Potom me je ubo u desnu dojku i desno rame i krv je šikljala na sve strane. Čula sam korake u stanu poviše, a mislim da je i on jer me je tad zadnji put ubo i dok sam ležala krvava kazao je: ‘Eto, sad si gotova, nitko ti ne može pomoći'”, ispričala je nesretna žena koja je zbog proživljene traume i straha svjedočila bez prisustva okrivljenog Dukarića kojeg su pravosudni policajci izveli van sudnice.

Njih dvoje živjeli su u izvanbračnoj zajednici i sve je bilo u redu dok nisu iz Francuske preselili u Kaštela kako bi osnovali obitelj. Tada je postao jako ljubomoran i posesivan pa je često znao biti neugodan. Nakon što su prekinuli vezu i nakon što se odselio, počeo je piti i dolaziti joj na vrata.

Dukarić je inače postao planetarno popularan po fotografiji iz vremena Domovinskog rata kada je imao 19 godina. Kako piše Slobodna Dalmacija, na njoj se vidi mladi vojnik s maramom zavezanom oko čela i cigaretom u kutu usana, na tenku s protuavionskim mitraljezom. Na zidu kuće iza njegovh leđa vidi se grafit s imenom svjetski poznate grupe Guns N’ Roses.

