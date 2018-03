ZUBER PRIJAVIO ‘HRABRO DIJETE’: ‘To što rade Norinim roditeljima je nehumano, želim očistiti njezino ime’

‘Ovime pokušam napraviti nešto što bi trebali i mi građani, ako imamo informacije o kaznenom djelu da smo ga dužni i prijaviti, inače ako šutimo, ako ignoriramo nešto znači da to i odobravamo, a ja to ne mogu.’

Redatelj Robert Tomić Zuber podnio je kaznenu prijavu protiv udruge Hrabro dijete. Tomić Zuber inače je autor dokumentarnog filma ‘Život od milijun dolara’ koji obrađuje temu humanitarne akcije za Noru Šitum.

Udruga trošila novac na svoje potrebe, a ne za liječenje djece

Kaznena je prijava podnesena protiv bivše predsjednice udruge Hrabro dijete Jasminku Žužić, te na Harisa Kapetanovića, sadašnjeg šefa udruge koja je novac za liječenje Nore Šitum trošila na svoje potrebe: plaće, božićnice, naknade. Naime, nakon smrrti djevojčice, od akcije za njezino liječenje ostalo je još četiri milijuna kuna. Zuber ističe da je u posjedu dokaza za opravdanu sumnju da su čelnici te udruge trošili novac na netransparentan način. To je prikazao i u svom dokumentarnom filmu. Ističe da institucije ni nakon toga nisu iskazale interes da nešto učine po službenoj dužnosti, niti su udrugu ispitale gdje je taj novac i na što je potrošen.





Haris Kapetanović je rekao da je novac potrošen na ‘malenu bolesnu djecu’, a Zuber ističe da je nalaz sudske vještakinje pokazao opravdanu sumnju da se novac koristio na potrebe udruge, a samo manji dio je potrošen na liječenje jedne djevojčice iz Splita.

‘Poštujem pravosudna tijela, ali ova presuda Vrhovnog suda me iznenađuje’

‘Iako poštujem pravosudna tijela, presuda Vrhovnog suda bila je dodatan motiv za predavanje kaznene prijave, jer mi se čini da se ovim slučajem barata bez njegove srži, a to je opet dokazni materijal što se dogodilo s novcem. U petak kad je Haris Kapetanović rekao da novaca više nema, doznali smo da su Norini roditelji bili u pravu kad su pokušali spriječiti moguće netransparentno trošenje novaca. A to su pokušali upravo potezanjem tog sudskog spora kojim se pokušala dobiti privremena mjera blokade novca. Novaca nema, nisu ih potrošili roditelji, a prema našim nalazima postoji opravdana sumnja da ih je udruga Hrabro dijete trošila protupropisno. Ova presuda Vrhovnog suda da novci ostaju udruzi me začuđuje jer nema obrazloženja. I takva presuda naznačava da je udruga novac trebala odmah uplatiti na njen račun dok je ona bila živa, a što nije učinila, ali ne daje naputak što onda činiti nakon takvog postupka udruge koja nije uplatila novac’, rekao je Tomić Zuber za Index.

‘Želim da se Norino ime očisti od onog lošeg što je ostalo nakon njezine smrti’

Dodaje primjer Zaklade Ana Rukavina, koju su pokrenuli suprug preminule Ane i njezina majka novcem prikupljenim u akciji. Takvo što su htjeli učiniti i roditelji Nore Šitum kako bi novcem od njezine akcije pomogli drugoj bolesnoj djeci, no novac je ostao u udruzi Hrabro dijete. Radi se, kaže Zuber, o 322.000 kuna koje ta udruga nikad nije vratila u proračun.

‘Vlada se odrekla tog novca od PDV-a na pozive za Noru, a nakon njene smrti novac je trebao biti vraćen u proračun. Postoji opravdana sumnja da su propustili obavijestiti Vladu o prestanku razloga za davanje ove državne potpore, odnosno ovih novaca. Prema našim saznanjima konačno je pet godina nakon toga, prije dva tjedna Ministarstvo financija donijelo rješenje da moraju vratiti 322.000 kuna u proračun’, kaže Zuber i dodaje da kaznenu prijavu podnosi prije svega kao građanin, a smatra da je nehumano Norine roditelje ostaviti same u takvoj situaciji. ‘Ovime pokušam napraviti nešto što bi trebali i mi građani, ako imamo informacije o kaznenom djelu da smo ga dužni i prijaviti, inače ako šutimo, ako ignoriramo nešto znači da to i odobravamo, a ja to ne mogu. Želim da se Norino ime očisti od svega lošeg što je nastalo nakon njene smrti’, rekao je za Index Robert Tomić Zuber.