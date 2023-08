Pasta za zube koju smo uvijek plaćali 15 kuna danas košta 50! Možda nam je to promaklo u svoj sili napuhanih cijena, breskvi za 6 eura i najskupljih jaja u Europi, ali po novom, zube kao da peremo kavijarom.

Čak i aplikacija kretanja cijena Ministarstva gospodarstva pokazuje da je pasta poskupjela 232 posto!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poznato je već da su po karijesima i slaboj dentalnoj higijeni Hrvati europski prvaci. Pravo je pitanje što će tek biti sada, kada pasta košta kao kila svinjskog buta.

Cijene pasta za zube kreću se od 4,39 eura do čak 6,45 ili 12 eura.

'Oni koji ne peru zube neće ih prati ni dalje'

Da, pasta za zube je toliko skupa, ali nije postala simbol inflacije poput kuglice sladoleda, možda zato jer Hrvati slabo peru zube.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stomatolog Željko Rotim za RTL Direkt kaže kako smatra da ovo poskupljenje prolazi ispod radara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nažalost zbog činjenice da Hrvati tako i tako slabo peru zube, koštala pasta 100 ili 150 kuna, potpuno je svejedno. Onima koji ne peru zube, neće ih prati ni dalje. A oni koji peru zube, naravno da će njima smetati jer kao i uvijek Hrvati će se snaći", kaže dodajući da će takvi ili kupovati vani ili će, kao u vrijeme Drugog svjetskog rata, zube nastavit prati sodom bikarbonom.

Sve je teže prepoznati zašto cijene rastu

Pasta za zube u kolovozu 2022. poskupjela je s 1,46 eura na 2,79 eura odnosno, 91 posto. S 2,65 eura lani u kolovozu ista pasta u istom dućanu danas košta 3,98 eura - oko 50 posto više. A jedno duplo pakiranje koje je lani koštalo 4,38 eura danas košta 6,99 eura - što je 60 posto više.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ekonomski analitičar Damir Novotny objašnjava da smo u prvom valu i naletu inflacije 2021. lakše mogli prepoznati uzročnike rasta cijena.

"To je bilo s jedne strane nedostatak robe nakon lockdowna i nagli rast cijena energenata kao posljedica agresije Rusije na Ukrajinu", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U drugom valu, dodaje, inflacija postaje endemska i ne možemo lako prepoznati uzročnike rasta cijena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svi se sjećamo kako su uoči uvođenja eura cijene išle gore, ali trend se nastavio i nakon. Od 103 paste čija se cijena prati na stranici Kretanje cijena, njih 62 su poskupjele: njih šest poskupjelo je do 10 popsto, a čak 43 paste skuplje su između 20 i 43 posto. Sedam pasti poskupjelo je između 30 i 40 posto, a rekorder je jedna pasta koja je skuplja za nevjerojatnih 239 posto!

"Baš me zanima isto koji je to sastojak i koliko to proizvodnja može poskupiti da bi pasta za zube poskupila toliko", pita se stomatolog Rotim.