ŽRTVE MIROVINSKE REFORME: Tisuće penzionera gubi svoj novac, jedna će generacija skupo platiti nesmotren manevar političara

Umirovljenik koji je ove godine otišao u mirovinu pet godina ranije i prima 2.500 kuna mjesečno kažnjen je maksimalnim umanjenjem od 18 posto, a njegov je gubitak oko 540 kuna mjesečno dok će radnik koji dogodine uz iste uvjete ode u mirovinu plaćati penale od oko 360 kuna i dobivati 180 kuna veću mirovinu od prvospomenutog kolege

Temeljem odluke Vlade RH, a u sklopu mirovinske reforme, od 1. siječnja ove godine na snazi je penalizacija od 0,3 posto za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu, a ako Vlada, kako je premijer Andrej Plenković najavio, prihvati zahtjeve referendumske inicijative “67 je previše” od sljedeće godine ta će se penalizacija smanjiti na 0,2 posto po mjesecu. Drugim riječima, građanima koji su ove godine otišli u prijevremenu mirovinu pet godina prije nego što bi stekli uvjete za starosnu, mirovina je umanjena za ukupno 18 posto i takvu bi umanjenu mirovinu trebali primati do kraja života.

S druge strane, građanima koji pod jednakim uvjetima odu u mirovinu sljedeće godine, a nakon Vladine intervencije u mirovinsku reformu, ukupna penalizacija bit će 12 posto, piše Novi list.

‘Kažnjeni’ oni koji su u prijevremenu mirovinu otišli ove godine

Umirovljenik koji je ove godine otišao u mirovinu pet godina ranije i prima 2.500 kuna mjesečno kažnjen je maksimalnim umanjenjem od 18 posto, odnosno njegov je gubitak oko 540 kuna mjesečno, a radnik koji dogodine uz iste uvjete ode u mirovinu, plaćat će penale od oko 360 kuna i dobivat će 180 kuna veću mirovinu od kolege koji je upao u jedinu godinu primjene Vladine reforme. U godinu dana razlika u primanjima je oko 2.400 kuna, a ako mirovinu prima 20 godina skupi se 48 tisuća kuna, odnosno 17 prosječnih mirovina u Hrvatskoj. S tim da je to izračun bez usklađivanja mirovina jer sa svakim usklađivanjem razlika postaje sve veća.

Novi list piše kako građana koji su u prijevremenu mirovinu otišli u 2019. godini trenutno ima 4.954. To je, naime, broj umirovljenika koji su, kako se navodi u statističkim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, mirovinu po prvi put ostvarili u ovoj godini i to do 31. srpnja. Riječ je o mirovinama za ljude koji imaju staž samo u Hrvatskoj. Njihova je mirovina u prosjeku 2.822 kune i za nju su radili u prosjeku 37 godina i tri mjeseca. Ne zna se, naravno, koliko je tko od njih ranije otišao u mirovinu, uz to za muškarce i žene ne vrijede ista pravila.

Trajna ušteda na ovogodišnjoj generaciji umirovljenika?

Muškarci u prijevremenu mirovinu mogu s navršenih 60 godina i 35 godina staža, dok je u ovoj godini za žene pravilo bilo da u prijevremenu mirovinu idu s 58 godina i četiri mjeseca starosti i 32 godine i četiri mjeseca staža. U prosjeku su novi prijevremeni umirovljenici muškarci imali 61 godinu i jedan mjesec života, što znači da su im obračunati penali za tri godine i 11 mjeseci, odnosno mirovina im je umanjena za 14,1 posto. Prosječna mirovina koju su ostvarili je 3.013 kuna, pa ih penalizacija u prosjeku košta oko 500 kuna mjesečno. Dogodine bi s istim uvjetima imali penalizaciju od 9,4 posto, što je 330 kuna, pa bi im mirovina bila 170 kuna veća od ovogodišnjih umirovljenika.

Žene su u prosjeku u mirovinu odlazile sa 58 godina i pet mjeseci pa je i njima do pune starosne mirovine nedostajalo tri godine 11 mjeseci, jer su u ovoj godini pravo na starosnu mirovinu za žene ostvaruje s navršene 62 godine i četiri mjeseca. Prosječna mirovina koju dobivaju je 2.666 kuna, pa je penalizacija od 14,1 posto odnijela mjesečno 430 kuna. Dogodine bi isti uvjeti pod kojima su otišli u mirovinu značili 9,4 postotnu penalizaciju, odnosno 290 kuna. Te su žene u prosjeku mjesečno izgubile 140 kuna, jer su ove godine otišle u mirovinu.

To znači, piše Novi list, da će na ovogodišnjoj generaciji umirovljenika, ako se u novi zakon ne ugradi i njihovo obeštećenje, država trajno imati uštedu.

