"Pomogne li ovo moje obraćanje putem Novog lista ma i jednoj osobi koja prolazi torturu kakvu sam ja prošla, učinila sam jako, jako mnogo", kaže Martina Pekar, odgajateljica iz Klane koja je bila gošća Studija 20a Novog lista na mučnu temu o kojoj se posljednjih dana intenzivno govori: zlostavljanje žena.

I sama je prije pet godina, nakon dugih osam godina čestih batina i svakovrsnog poniženja, odlučila reći dosta. Točnije, učinio je to njezin sin Bruno kad mu je bilo nepunih šest godina.

"Otišao je do svoje none, do moje mame i rekao da tata tuče mamu. Odmah su mama i očuh dojurili do nas, priča o našem oslobađanju od zla tog je trenutka je mogla krenuti. Da, dogodilo se to 29. rujna 2018. godine, na današnji dakle dan, a danas je i moj rođendan. Svoje drugo rođenje slavim pak 1. listopada kad je moj bivši suprug otišao u zatvor, sin i ja u sigurnu kuću”, govori Martina.

Osam godina zlostavljanja

U strahu da tadašnji suprug zlostavljač ne nasrne još snažnije na nju i sina, Martina je trpjela i skrivala tragediju kroz koju je prolazila. Na koncu, kad više nije mogla niti htjela trpjeti, prijavila ga je i spremila iza rešetaka gdje je i sam konačno shvatio kakvo je zlo činio.

Martina je danas u drugom, sretnom i skladnom braku u kojem je došla i kćerkica, O problemu zlostavljanja žena govori javno, bez straha, srama ili skrivanja, što su pojmovi koji često prate zlostavljane osobe. Smatra da mediji mogu biti korisni u smanjenju problema zlostavljanja, žena posebno, ali da je ipak prioritet u direktnim razgovorima i sofisticiranim metodama osvješćivanja žena.

Zlostavljač je, kaže, jak kad to čini u svoja četiri zida, zaštićen strahom zlostavljanih. Kad ga se izbaci pred sud javnosti postaje "manji od makovog zrna" te i sam pribjegava liječenju.

Nemojte trpjeti

"Kad smo se sreli nakon što je prošla sigurnosna procedura našeg odvajanja, stajala sam ispred njega jača no ikad. Psihički potpuno stabilna, spremna i željna puta u novi i sretni život", priča Martina.

"On, isti onaj koji me tukao, ponižavao i fizički te psihički mučio, stajao je ispred mene malen, pogleda uprtog u pod. Ne, nisam ga prekrižila, imamo zajedničkog sina, održavamo odnose koliko je to potrebno. Još jednom želim poručiti svi osobama, neovisno o spolu, jer maltretiranje se događa mnogima na raznim razinama, neovisno o spolu – nemojte trpjeti ma ni sekundu! Čim vam se prvi put dogodi bilo kakvo poniženje, reagirajte glasno i otvoreno", dodaje.

Sram i strah su gorivo koje pokreće nasilnike, kaže Martina. Čim pokažete da se ne bojite i da ste spremni okolini i bližnjima iznijeti svoju muku, problem se može početi rješavati.

Martina je zahvalna obitelji, svim prijateljima koji su reagirali i stali uz nju, kao i svom poslodavcu koji joj je pružio punu podršku i čuvao radno mjesto dok je prolazila sve muke zlostavljane žene, kao i osobe koja je morala proći proces u sigurnoj kući.