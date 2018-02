ŽRTVA OCA PEDOFILA TREĆI ĆE PUT NA SUDU ISPRIČATI MUČNU PRIČU: ‘Rekao mi je da je to normalno…’

Djevojčica je ispričala da ju nakon tog događaja otac više nije pokušavao kontaktirati. Nije joj niti jednom poslao poruku niti ju je nazvao. Da ga negdje sretne, kaže, ne bi mu se obraćala, a potrudila bi se da on nju uopće ne vidi.

Djevojčica koja je prije pet godina bila žrtva seksualnog zlostavljanja vlastitog oca ispričala je za RTL što joj se dogodilo, uoči trećeg suđenja njezinom ocu.

Imala je samo osam godina

Sve se dogodilo kad je ova djevojčica imala samo osam godina, a nakon što ju je otac seksualno iskoristio, sve je rekla majci i odmah su ga prijavile policiji. Na prvom suđenju je njezin otac dobio dvije godine zatvora, ali je zbog proceduralne pogreške suđenje moralo biti ponovljeno. Kako ne bi ponovno morala proživljavati strahotu koja joj se dogodila, djevojčica je povukla iskaz pa je njezin otac oslobođen. Uskoro je na redu treće suđenje na kojem će sve morati ispočetka ispričati. Rekla je da ju je otac uvjetio da je to što joj je učinio normalno i da se svoj djeci to događa, a shvatila je da nije tako kad joj je majka rekla da se takvo što nikad nije smjelo dogoditi.

Roditelji su joj bili rastavljeni pa se zlostavljanje događalo u tatinom stanu, a djevojčica je sve priznala mami tek nakon mjesec dana. ‘Mama je bila šokirana, to je bilo negdje u gradu, tad sam ja njoj prvi put rekla, i onda smo nakon toga otišli u policijsku stanicu’, ispričala je. Nakon desetomjesečnog pritvora i zatvorske kazne od 2 godine, presuda protiv ovog oca je pala zbog proceduralnih razloga. Ova djevojčica nije htjela ponovno na sudu pričati sve ružne detalje o onome što joj se dogodilo. ‘Bilo mi je dosta da mene stalno ispituju o tome, i ja sam samo rekla da se to nije ništa dogodilo, da ja sama zaboravim što je to bilo’, rekla je i dodala da će joj biti teško sve ispričati i na predstojećem, trećem suđenju



‘Kad se to vama dogodi, shvatite da se može bilo kome dogoditi’

‘Koliko puta vi to ponavljate, jednostavno pričate to kao da je svakodnevica. Jednostavno se pomirite s tim što se dogodilo.’ Majka ove djevojčice rekla je za RTL da joj nikad ne bi palo na pamet da bi njezin bivši suprug seksualno zlostavljao njihovu kćer. To ju je saznanje šokiralo. ‘Kad čujete takve priče, pomislite: događa se to, ali ne meni. Onda kad se to vama dogodi, shvatite da se to može bilo kome dogoditi. I tek onda shvatite koliko je to strašno’, rekla je majka žrtve, koja je sa kćeri pomoć nakon ovog događaja potražila u udruzi Lavice. Tamo kažu da se nadaju da će nakon ovog suđenja sve biti gotovo, kako bi djevojčica mogla konačno na sve zaboraviti.

Djevojčica je ispričala da ju nakon tog događaja otac više nije pokušavao kontaktirati. Nije joj niti jednom poslao poruku niti ju je nazvao. Da ga negdje sretne, kaže, ne bi mu se obraćala, a potrudila bi se da on nju uopće ne vidi.