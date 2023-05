Dosad najveća prevara kriptovalutama u Hravtskoj teška je čak 70 milijuna eura, a u središtu prevare je jedna riječka tvrtka koja je punih pet godina varala ljude, njih gotovo 800, koji su ostali i bez uloženog i bez zarađenog novca. Jedan od žrtava prevare govorio je o tome za RTL Danas.

"Prvog dana sam osjećao razočaranje, drugi dan istinsku tugu, a sad nakon nekoliko dana dominira osjećaj bijesa", kazao je.

Ljudi su davali i ušteđevine svojih obitelji

Nije želio javno reći koliko je novca izgubio, ali neslužbeno je rekao novinarima. Iznos je to od kojeg se stegne grlo.

"Morate znati da su mnogi imali u tome cijele svoje ušteđevine, pa i ušteđevine svojih obitelji. Ova priča za mnoge je jako mučna", dodao je.

Sve je počelo prije pet godina, a sugovornik RTL-a uključio se prije dvije godine. Ugovori su bili tipični brokerski, s tim da tržište kriptovaluta u Hrvatskoj nije baš regulirano pa se sve činilo lakšim. Trgovali su Bitcoinom, Etherom, ETHeriumom, LINK-om, Polkadotom, a riječka tvrtka uzimala je postotke od zarade.

'Nisam dočekao istek drugog ugovora'

"Ta je firma prvi ugovor ispoštovala. Ja sam ušao s određenim sredstvima i nakon godinu dana sam povukao dio svog inicijalnog uloga, ostatak sam ostavio unutra. Taj ostatak je onda opet ili fiktivno ili stvarno rastao, ali nisam uspio dočekati istek drugog ugovora", ispričao je.

Umjesto kraja ugovora, dočekala ga je poruka: "Poštovani klijenti, nizom loših trejdova i odluka doveo sam firmu u kriznu situaciju. U sljedećim danima imat ćemo više informacija." To je bio znak da novca više nema. Pobrisali su aplikaciju preko koje je sve ulaganje išlo, ali i svu komunikaciju te nestali.

Imali su ured na Korzu, svi su ih klijenti upoznali

"Policiji sam dostavio sve što smatram da može biti dokazni materijal - kopije ugovora, snimke zaslona kompjutera gdje se vidi kroz njihovu aplikaciju stanje svih mojih kriptovaluta. Dostavio sam im imena i prezimena, OIB-e svih ljudi za koje trenutno sumnjamo", rekao je za RTL muškarac koji je postao žrtva.

Jedan od onih na koje sumnja bio je mozak operacije, drugi prokurist firme. Imali su ured na riječkom Korzu, a sve su svoje klijente upoznali. Ugovore su potpisali i pečatirali službenim pečatom. S njima su u bijegu i žena direktora i zaručnica prokurista.

'Nakaleme se laži za one koji ne znaju ništa'

Hrvoje Prpić, poduzetnik s debelim iskustvom u kriptovalutama, kaže da i dobro informirani padnu na Ponzijevu shemu. Pogotovo kao sada, kada je trend ulaganja u kriptovalute veći nego ikad.

"Od 2016. do danas to je poraslo sto puta. Ljudi vide da nekolicina ima novca, čuju da je susjed zaradio i idu. Na to se nakaleme laži za one koji ne znaju puno o tome. Moramo znati da on nije ulagao u kripto, on je samo govorio da trguje između različitih kriptovaluta i tako im diže vrijednost", objasnio je Prpić.

Policija prikuplja podatke o ovom slučaju i provodi izvide.

"Policija je rekla da će u principu sigurno sve njih uloviti", kazao je sugovornik RTL-a.