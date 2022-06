Zrakoplov Croatia Airlinesa koji je sinoć iz Zagreba sletio na pistu Međunarodnog aerodroma u Sarajevu ima oštećenja, ali je očevidom utvrđeno da rupu na zrakoplovu nije mogao napraviti metak. O ovom slučaju za RTL Danas govorio je stručnjak za civilno zrakoplovstvo Alen Šćuric kazavši kako je svaki let s rupom na trupu opasan.

'Zadnja je opcija da je netko pucao na avion'

"Pitanje je kada su rupe nastale ili čak zašto su nastale. Mogle su nastati prije leta za Sarajevo, stručnjak koji je provjeravao avion ili netko od osoblja mogao je ne vidjeti da su te rupe nastale. Moglo se desiti da je pri polijetanju avion na pisti pokupio kamen koji je napravio rupe ili prilikom slijetanja u Sarajevu. Tijekom leta to nije moguće. Zadnja je opcija da je netko pucao na avion. No, prema tvrdnji vlasti u BiH, nije tako nastala jer nema tragova baruta. Recimo da je to točno, moramo tome vjerovati. Rupa u trupu zrakoplova sigurno nije nešto što se smije desiti", kazao je Šćuric.

Napomenuo je da je tlak pri letu na visini od 6000 metara potpuno drugačiji.

"Rupe koje su puno manje mogu uništiti dio trupa, dio trupa može izletjeti, avion ostati bez dijela trupa, a to je opasno i može rezultirati padom aviona", kazao je.

'Kazniti one koji su napravili propust'

U svijetu je, podsjeća Šćuric, bilo svakavih avionskih nesreća.

'Sletio je avion jedne kompanije iz Havaja bez cijelog gornjeg dijela aviona koji je ispao, a putnici su u kabrio avionu uspjeli sletjeti i malo je ljudi poginulo. Bilo je rupa, otplata koje su pale pa su se avioni spustili. Da je ovo ozbiljan incident - jest. Croatia Airlines treba istražiti što se i zašto desilo s tom rupom i onda kazniti one koji su napravili propust. Ako se desilo tijekom slijetanja ili polijetanja onda treba vidjeti način da se takve stvari spriječe i da se ne dešavaju u budućnosti", kazao je Šćuric za RTL.