ZOVU JE ‘ZABRANJENIM GRADOM’: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost Titove vile u koju ne može bilo tko

Osim Tita i njegove supruge, u ovoj rezidenciji s privatnom plažom, u glavnoj sobi do današnjeg dana još nitko nije prespavao

Građanima je zabranjena, dostupna tek onima koji plate, ali samo prizemlje. Ostalima su vrata bivše Titove rezidencije na Marjanu zatvorena. Upravo zato to područje Splićani nazivaju “zabranjena zemlja”. Dobrodošli u zabranjeni grad – Vilu Dalmaciju! Osim Tita i njegove supruge, u ovoj rezidenciji s privatnom plažom, u glavnoj sobi do današnjeg dana još nitko nije prespavao, javlja RTL.

“Tito je zadnji put boravio u ovoj vili 1979. godine, za otvaranje MIS-a i stadiona, zajedno sa svojom suprugom Jovankom. Ovdje je proveo možda i najduži period boravka u vili, bio je 15 dana punih. Manje-više u sobi je sve autentično, uključujući naravno i ovaj krevet”, kaže voditelj kompleksa “Vila Dalmacija” Marin Urlić.

Tu je još i stari televizor u boji kao podsjetnik vremena, a u nastavku i radna soba s pečatima. U predsjedničkom salonu vodio je sastanke, no draži mu je bio onaj s kaminom. “Ovaj dio je Tito najviše koristio prilikom svog odmora u Splitu onako kako ga i najčešće znamo, sa cigarom, viskijem ili konjakom”, kaže Urlić. U kupaonici su, za to doba, neviđeni svjetleći strop te slavine za morsku i običnu vodu. Uvijek se volio pokazati u najboljem svjetlu.

PRIJE TOČNO 60 GODINA TITO JE GALEBOM KRENUO NA VAŽAN PUT: Taj događaj i savez koji je nakon toga nastao promijenio je cijeli svijet

Vila služi za gradske protokole

“Kad je Tito primao nekog bitnog često su se molili imućniji građani i bogatije obitelji da posude dio inventara, je li to u namještaju, je li to u servisu ili nečemu šta je tada bilo potrebno, baš za potrebe takvog primanja”, ističe Urlić.

Vila trenutačno služi uglavnom za gradske protokole. Od najma dvorišta i prizemlja godišnje se u gradski proračun slije oko dva milijuna kuna jer je vila popularna lokacija za vjenčanja i svečana primanja. Pleše se i pjeva upravo na ovoj terasi na kojoj su svojedobno uz Tita sjedili i Winston Churchill, Indira Ghandi, Muamer Gadafi i brojni drugi svjetski političari.

Bivša Titova rezidencija i kompleks oko nje građanima su još uvijek nedostupni. “Šteta je. Trebalo bi se otvoriti, da građani mogu otići, vidjeti”, kaže Željka. “Mislim da je to još jedan propust grada Splita, da se to trebalo davno prije renovirati i staviti u funkciju”, dodaje Stanko. “Ja bih to stavio u turističku, u turizam. Neka ljudi uživaju, tko hoće platiti”, ističe Toni.

RIJETKA SNIMKA KOJA POKAZUJE ZA KOGA JE NAVIJAO TITO: Konačno otkriven najveći nogometni misterij ‘naših naroda i narodnosti’; Ovo će iznenaditi mnoge

Nužna je obnova

Bez obzira na vanjski sjaj, iza zidova se kriju trule cijevi pa je obnova nužna. “Odlučili smo ove godine izaći s projektom preuređenja vodovoda, kanalizacije, hidrantske mreže”, kaže voditelj Odsjeka za tehničke poslove, održavanje i rukovanje imovinom Mario Negotić.

Procijenjena vrijednost radova je oko milijun i sedamsto tisuća kuna, a trebali bi biti gotovi najkasnije do kraja godine.

TITOVA UNUKA PODIJELILA DIRLJIVU USPOMENU NA DJEDA: ‘Stvaratelj povijesti, vođa…’; Ispod osvanuli živopisni komentari