ZOVU GA ‘BAJA IZ DRENOVCA’: Od osrednjeg učenika konobarske škole do moćnika – strelovit uspon krenuo je kad je oženio kćer ministra

Večernji list objavio je nepoznate detalje iz života uhićenog bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića, za kojeg pišu kako je njego uspon krenuo kad je oženio kćer Račanova ministra.

Utjecajni obiteljski klan Kovačevića lokalni novinari nazivaju “pleterničkim Kennedyjima”, prenosi Večernji. Pišu kako je u ožujku 2014. u dvorištu Franje Kovačevića u Brodskom Drenovcu na istoku zemlje, između Pleternice i Slavonskog Broda, tijekom obilježavanja jednog tradicionalnog običaja, bilo mnogo poznatih lica i uglednih lica.

Šaroliko, skandalima sklono društvo

Na fotografijama se vide danas prepoznatljiva lica, a među njima su i nasilni požeško-slavonski župan Alojz Tomašević, kojeg je supruga Mara optužila za višegodišnje obiteljsko nasilje. Tu je bio i saborski zastupnik HDZ-a Franjo Lucić kojeg je javnost upamtila po seks-skandalu, nakon što je procurila fotografija njegove glave u ženskom međunožju. Na slici se nalazi i pleternička gradonačelnica Antonija Jozić, piše Večernji.

I bivši župan, , predsjednik Županijske skupštine i gradonačelnik Pleternice Marijan Aladrović, otac aktualnog ministra rada Josipa Aladrovića, također se nalazio na tom događaju. Aladrovići su, otkrilo se ovih dana, bliski rođaci obitelji Kovačević.

Događaju je prisustvovao i frontmen ‘Zlatnih dukata’ Stanko Šarić, snimljen s tada poznatim HSN-ovcem Draganom Kovačevićem rodom iz Brodskog Drenovca. Danas je on u istražnom zatvoru, no to nije previše iznenadilo lokalne novinare koji ga već godinama prate i nazivaju “bajom iz Drenovca”.

Zet Račanova ministra Crkvenca

“Bolje upućeni izvori tvrde da je upravo Dragan Kovačević bio jedan od zaštitnika, suradnika, lobista, a između ostaloga i rođak ekipe koja drma tim krajem, ali i šire. Malo je poznato kako je Dragan Kovačević zet Račanova bivšeg ministra financija Mate Crkvenca, a također je bivši ministar i dužnosnik komunističke Hrvatske. U najmanju ruku sprega svega i svačega”, ispričao je novinar Ante Mandarić za Večernji.

Otkrio je i da je dužnost ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije obnaša veterinar Mato Matijević, inače šogor ministrova oca Marijana Aladrovića. Imenovan je na to mjesto za vrijeme Aladrovićeva predsjedanja Županijskom skupštinom.

Istovremeno je na poziciju ravnatelja Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije imenovan drugi šogor Marija Aladrovića – Mijo Jozak.

Uspon nakon ženidbe

Prijatelj iz djetinjstva uhićenog Kovačevića kaže kako je njegova karijera započela kada je u Zagrebu upoznao, a zatim i oženio kćer bivšeg ministra Mate Crkvenca.

“Čovjek koji se u rodnom kraju, pa ni u Zagrebu ni po čemu nije izdvajao, ni intelektualno ni svojim radom, otada se kreće naglo uspinjati društvenom ljestvicom”, kazao je izvor iz Pleternice.

I jedan školski kolega progovorio je o posrnulom šefu Janafa. “Dragan dolazi iz radničke obitelji iz Brodskog Drenovca, gdje žive takozvani “graničari”, ljudi koji njeguju tradiciju u narodnim nošnjama. Njegovi su imali više zemlje nego ostali, ali kao srednjoškolski đak ničim se nije izdvajao, bio je povučeno dijete koje se nije isticalo frajerskim ponašanjem”, rekao je.

Završio trogodišnju školu

Kaže i kako je osnovnu školu pohađao u Pleternici, dok je u Požegi završio trogodišnju školu, takozvani ŠUP (Škola učenika u privredi, konobarski smjer). Bio je, kaže, osrednji učenik, prosječno dijete, a nije bio ni uspješan sportaš, ispričao je kolega.