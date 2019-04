JAVIO SE VAKULA, IMA OZBILJNO UPOZORENJE: ‘Sljedećih sati će se vrijeme promijeniti – naglo, brzo i žestoko’

Sjeverni Jadran očekuju obilnije kiše, a u gorju će s padom temperature uz kišu biti i snijega. Ponegdje valja računati i na mogućnost izraženijeg grmljavinskog nevremena

Meteorolog HRT-a Zoran Vakula objavio je novu vremensku prognozu za petak i naredne dane te najavljuje naglu, brzu i žestoku promjenu, ponegdje oz olujno nevrijeme.

“Već u noći i prijepodne na zapadu i sjeveru Hrvatske, a do kraja petka i na krajnjem istoku i jugu. Kiše će biti posvuda, često i u obliku pljuskova s grmljavinom, obilnijih na Jadranu i područjima uz njega, a najmanje na istoku. U gorju će kratkotrajno padati i snijeg. Jako i olujno jugo zamijenit će prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar”, prognozira Vakula.

U subotu stabilnije

Već subota bi trebala biti stabilnija, mirnija, sunčanija i toplija, no i dalje uz mogućnost za mjestimice malo kiše uglavnom u Podunavlju i Dalmaciji. Od nedjelje će vrijeme ponovno biti promjenjivo, uz povremenu mjestimičnu kišu.

Danas će na istoku biti djelomice sunčano, zatim oblačnije, osobito od sredine dana, uz mjestimičnu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. I dalje će puhati povremeno umjeren jugoistočni vjetar i biti razmjerno toplo, uz jutarnju temperaturu oko 10 °C i dnevnu od 16 do 19 °C.

U središnoj Hrvatskoj bit će dosta oblačno, a kiša će se pojaviti u obliku pljuskova, većinom ujutro i prijepodne. Poslijepodne će se vrijeme postupno smiriti. Jutarnja temperatura još će biti razmjerno visoka, između 8 i 12 °C, a s prolaskom fronte prema kraju dana će osvježiti.

U gorju moguć snijeg

Sjeverni Jadran očekuju obilnije kiše, a u gorju će s padom temperature uz kišu biti i snijega. Ponegdje valja računati i na mogućnost izraženijeg grmljavinskog nevremena.

U Dalmaciji će puhati olujno jugo, uz valovito more. Kiše će više biti prijepodne, često u obliku pljuskova s grmljavinom. S prolaskom fronte nakratko će zapuhati jak sjeverozapadnjak, a zatim će prema kraju dana vjetar oslabjeti. Temperatura ujutro od 8 do 13 °C, danju od 13 do 16 °C.

Obilne kiše, a ponegdje i jačeg nevremena s grmljavinom bit će i na južnom Jadranu. U subotu na kopnu prolazno smirivanje vremena, te većinom suho, djelomice sunčano i malo toplije, a od nedjelje vrijeme pravo proljetno – promjenjivije uz povremenu kišu.